Pronostico e quote Bosnia-Italia, 6° giornata Nations League, 18-11-2020

Pronostico e quote Bosnia-Italia: la Nazionale di Roberto Mancini affronta stasera i Dragoni di Dusan Bajevic nell’ultima giornata del Gruppo 1 – Lega A di Nations League. La partita è in programma alle 20:45 allo Stadio Grbavica di Sarajevo.

L’Italia di Roberto Mancini, che anche stasera sarà sostituito in panchina dal vice Evani, è ad un passo dalle final four di Nations League. Gli Azzurri, dopo la passeggiata con l’Estonia e la convincente vittoria contro la Polonia, affrontano la Bosnia di Dusan Bajevic, ultima nel gruppo 1 della Lega A e già retrocessa in Lega B.

L’obiettivo degli uomini del Mancio è ovviamente la vittoria che garantirebbe il passaggio diretto alla fase finale, ma anche un pareggio o addirittura una sconfitta, a patto che l’Olanda non batta la Polonia, potrebbero andare bene per ottenere la qualificazione. Ricordiamo che Insigne e compagni sono in vantaggio negli scontri diretti sia contro gli olandesi, battuti 0-1 lo scorso 7 settembre ad Amsterdam, che contro i polacchi, sconfitti 2-0 a Reggio Emilia tre giorni fa.

I Dragoni bosniaci, dal canto loro, non hanno più nulla da chiedere a questa Nations League visti i miseri 2 punti fin qui conquistati e una tabella delle statistiche che dice appena 3 gol fatti e 9 subiti. Sulla carta non dovrebbero quindi esserci problemi per l’Italia, ma spetta sempre al campo l’ultima parola.

Pronostico e migliori quote Bosnia-Italia

Pronostico Quote 2 1.35 Gol + Over 2.5 2.20 Over 2.5 1.60

Pronostico Bosnia-Italia: 2 quotato 1.35 e Over 2.5 quotato 1.60 su Eurobet

Sulla carta, come anticipato poc’anzi, non dovrebbe esserci partita. La Bosnia è già fuori dai giochi e retrocessa in Lega B e senza Edin Dzeko lì davanti per la retroguardia azzurra non dovrebbe essere un problema contenere il non irresistibile attacco bosniaco che in 5 partite ha messo a referto solo 3 gol a dispetto dei 9 incassati. L’Italia, d’altro canto, si presenta a Sarajevo con un reparto offensivo che ha segnato appena 2 gol in più dei Dragoni, ma con una difesa, la migliore del Gruppo 1, che invece ne ha incassati appena 2.

Vista la scarsa prolificità degli attaccanti di entrambe le squadre, ci aspettiamo la vittoria italiana in un match che non dovrebbe far registrare più di 2 gol. Agli scommettitori che desiderano mantenersi sul tradizionale consigliamo quindi il 2 quotato 1.35. A quelli che desiderano azzardare invece, suggeriamo il Gol + Over 2.5 quotato 2.20 o l’Under 1.5 fissato a 4.35.

Pronostico e quote Bosnia-Italia, 18-11-2020

Pronostico e quote Bosnia-Italia: le classiche

1: 9.00

X: 4.80

2: 1.60

Over 2.5: 1.60

Under 2.5: 2.20

GG: 1.87

NG: 1.83

Probabili formazioni Bosnia-Italia

Bosnia (4-3-3): Sehic; Todorovic, Kovacevic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Prevljak, Gojak.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne.





