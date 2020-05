Pronostico e Quote Borussia Dortmund – Bayern Monaco Bundesliga 26-05-2020

La Bundesliga torna in campo per il turno infrasettimanale martedì 26 maggio e alle 18:30 è in programma il Big Match tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco in uno scontro diretto che può decidere il titolo di campione di Germania

La sfida tra Borussia Dortmund e Bayen Monaco non è mai stata una partita qualsiasi ed è definito il Klassiker del campionato tedesco che questa volta si giocherà in un orario insolito alle 18:30 e senza cornice di pubblico a porte chiuse a causa delle disposizioni di sicurezza per l’emergenza Covid-19.

La sfida si appresta ad essere una sfida spettacolare, avvincente e difficile per entrambe le squadre e mai come quest’anno è una partita da tripla, ma pensiamo che il Borussia Dortmund possa farcela a non perdere in casa contro il Bayern e portare a casa una vittoria o un pareggio.

A soli 2 giorni dalla conclusione della 27° Giornata, la Bundesliga torna subito in campo con il turno infrasettimanale valevole per il 28° Turno di campionato.

Ad aprire la 28° Giornata c’è subito il Big Match che vedrà di fronte il Borussia Dortmund, 2° in classifica, che ospita al Signal Iduna Park il Bayern Monaco capolista a +4 dai gialloneri.

I padroni di casa arrivano a questa sfida dopo ben 6 vittorie consecutive in campionato.

Proprio sabato scorso hanno vinto in trasferta 2 a 0 sul campo del Wolfsburg.

Il Dortmund vuole continuare la striscia positiva ed un eventuale vittoria nello scontro diretto contro il Bayern gli permetterebbe di portarsi a -1 dalla vetta e potrebbe riaprire completamente la lotta per la conquista del Meisterschale.

Anche se i favori del pronostico per questo match sono tutti dalla parte del Bayern Monaco di Flick che sabato scorso ha travolto in casa per 5 a 2 l’Eintracht e all’andata ha battuto all’Allianz Arena 4 a 0 i gialloneri di Favre.

NOVITA’ SCOMMESSE 2020 BONUS SCOMMESSE MULTIPLA DEL 300%

Starcasinò offre 50 giri gratis alle Slot Machine registrando un nuovo account ed un Bonus Benvenuto casinò del valore massimo di 1.000 €. *Si applicano Termini e Condizioni – 18+

Visita il sito Starcasinò per i dettagli

Pronostico Borussia Dortmund – Bayern Monaco 28° Giornata Bundesliga

La squadra bavarese è tornata a giocare con la sua scioltezza che la contraddistingue e segna gol a raffica grazie ad un Lewandowski in grande forma e sempre più decisivo.

Il Borussia Dortmund non perde in campionato dall’ 8 febbraio scorso quando venne sconfitto in trasferta dal Bayer Leverkusen per 4 a 3.

Da quel giorno la squadra di Favre ha ottenuto 6 vittorie consecutive.

Anche il Bayern Monaco di Flick ha fatto l’ultimo mezzo passo falso il 9 febbraio con il pareggio a reti bianche contro il Lipsia e da lì ha messo a segno 6 vittorie di fila.

All’andata a novembre scorso all’Allianz Arena di Monaco il Bayern ha sconfitto con un netto 4 a 0 il Dortmund grazie alla doppietta di Lewandowski ed ai gol di Gnabry e autogol di Hummels grande ex del match.

Il Borussia Dortmund è guidato in questa serie vincente dal suo giovane bomber inglese Jadon Sancho che ha messo a segno 14 gol e 16 assist ma è ancora lontano dal Lewandowski che è capocannoniere con 27 reti.

Anche se i favori del pronostico sono per il Bayern la doppia Chance 1X ossia vittoria o pareggio dei padroni di casa quotata a 1.85 può rivelarsi una giocata vincente visto che il Borussia farà di tutto per non perdere nel suo stadio e al Bayern un pareggio potrebbe anche andar bene perchè gli permetterebbe di rimanere a +4 sui diretti rivali per la lotta al titolo.

Borussia Dortmund – Bayern Monaco: Le quote di Starcasino

Segno 1: 3.60

Segno 2: 3.10

Segno X: 3.30

Secondo le quote di Starcasino per la Bundesliga, il Borussia Dortmund non parte favorito e la sua vittoria è data a 3.60, mentre il pareggio trova la quotazione di 4,30 e la vittoria del Bayern Monaco, invece, paga 1,85.

La doppia chance interna è un ottima quota a 1.85 e per noi è la scelta migliore per diversi motivi:

nelle ultime due partite giocate a maggio il Dortmund ha vinto senza subire neanche un gol;

In casa al Signal Iduna Park il Borussia Dortmund ha vinto gli ultimi due scontri diretti contro il Bayern Monaco: 3-2 nella scorsa stagione di Bundesliga e 2-0 in Supercoppa di Germania ad agosto;

in casa il Borussia è imbattuto in questo campionato e nelle 13 partite giocate al Signal Iduna Park ha ottenuto 10 vittorie e 3 pareggi;

nessuna squadra nel proprio stadio è riuscita a fare meglio del Dortmund per gol fatti 45 e subiti appena 10;

il Bayern contrariamente a quanto il 5 a 2 inflitto all’Eintracht può far pensare non ha vinto così facilmente e l’uno-due di Hinteregger in tre minuti a inizio ripresa ha messo in seria apprensione i bavaresi e ci è mancato poco che non si facevano pareggiare sul 3 pari prima di dilagare nel finale.

Consigliamo infine altre due tipologie di scommesse: l’Over3.5 quotato a 1.95 ed il Goal a 1.37.

Probabili Formazioni di Borussia Dortmund – Bayern Monaco:



Nel Borussia Dortmund Favre è alle prese con Hummels che è in condizioni malconcie dopo l’ultima partita e sarà in dubbio sino alla fine, se non ce la farà al suo posto è pronto Emre Can.

Favre schiererà i suoi con il solito 3-4-3 con in Burki in porta e nella difesa a 3 Akanji centrale affiancato da Piszczek e Emre Can. A centrocampo ci sarà Hakimi a destra e Guerreiro a sinistra con Dahoud e Delaney centrali. Il tridente d’attacco è formato da Sancho, Haaland e Brandt.

Flick schiererà il suo Bayern con il solito 4-3-3 con Neuer in porta ed in difesa Pavard a destra e Davies a sinistra con Boateng e Alaba a formare la coppia centrale. A centrocampo ci sarà Kimmich in cabina di regia con ai lati Muller e Goretzka. Il tridente d’attacco è formato da Lewandowski al centro e Coman e Perisic ai lati.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Bürki; Piszczek, Akanji, Emre Can; Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro; Sancho, Haaland, Brandt.

BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Muller, Kimmich, Goretzka; Coman, Lewandowski, Perisic.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS