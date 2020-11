Pronostico e quote Benevento-Juventus, 9° giornata Serie A, 28-11-2020

Pronostico e quote Benevento-Juventus 9° giornata Serie A: i bianconeri di Andrea Pirlo affrontano i giallorossi di Pippo Inzaghi nell’anticipo del tardo pomeriggio di sabato. Si gioca allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento con fischio d’inizio fissato alle 18:00.

La sofferta vittoria di martedì sera contro gli ungheresi del Ferencvaros ha consentito alla Juventus di Andrea Pirlo di accedere, con due giornate d’anticipo, agli ottavi di finale di Champions League. Un successo arrivato grazie al primo gol stagionale nella competizione di Cristiano Ronaldo e al 5° del solito Alvaro Morata che, entrato nel secondo tempo, ha ribaltato il risultato nel finale grazie ad un fortunato colpo di testa.

Il portoghese e lo spagnolo, ora come ora, sono gli uomini in più della Vecchia Signora che dopo il 2-0 al Cagliari di sabato scorso vuole confermarsi anche sul campo del Ciro Vigorito di Benevento contro i giallorossi di Pippo Inzaghi. La sfida tra campani e piemontesi sarà il primo scontro da allenatori tra il tecnico piacentino e Andrea Pirlo che si ritrovano dopo gli anni gloriosi passati al Milan.

Gli Stregoni sono reduci dal successo di misura ottenuto la settimana scorsa sul campo della Fiorentina e occupano attualmente la 14° posizione in classifica a +4 sul terzultimo posto del Torino. I bianconeri invece sono quarti in graduatoria con 4 punti di svantaggio dal Milan capolista. Entrambe le squadre hanno quindi valide motivazioni per provare a portare a casa la vittoria.

Bonus Benvenuto Scommesse 15€ e fino a 200€ al Deposito

Registrati su Eurobet, deposita e scommetti: ricevi subito al deposito 5€ per il Virtual, 10€ per le scommesse sportive più un Bonus di Benvenuto del 50% dell’importo versato fino a un massimo di 200€!

Visita il sito Eurobet.it per i dettagli

Pronostico e quote Benevento-Juventus 9° giornata Serie A 28-11-2020

Pronostico Quote 2 1.33 GG + Over 2.5 1.90 Over 2.5 1.40

Pronostico e quote Benevento-Juventus: 2 quotato 1.33 e Over 2.5 quotato 1.40 su Eurobet

Pronostico, sulla carta, quanto mai scontato quello della sfida tra Benevento e Juventus. I bianconeri sono più forti dei giallorossi e non dovrebbero avere problemi a portare a casa i tre punti contro la squadra di Pippo Inzaghi che, in campionato, ha fin qui ottenuto 3 vittorie di cui solo una tra le mura amiche del Vigorito (1-0 al Bologna lo scorso 4 ottobre). L’unico elemento che potrebbe giocare a favore dei sanniti è lo scarso mordente che i piemontesi hanno messo nelle quattro partite disputate lontano dall’Allianz Stadium nelle quali sono arrivati tre pareggi (contro Roma, Crotone e Lazio) ed una sola vittoria (contro lo Spezia).

Quindi sì, il divario tecnico tra le due squadre è enorme, ma occhio a non trascurare troppo detto elemento che potrebbe rivelarsi fondamentale ai fini del risultato. Agli scommettitori più tradizionalisti consigliamo il semplice 2 quotato 1.33. A quelli più arditi suggeriamo invece il 2+Multigol 2-3 (vittoria Juventus +minimo 2 gol totali nell’incontro /massimo 3 gol totali nell’incontro) quotato 3.10.

Benevento-Juventus, 9° giornata di Serie A.

Pronostico e quote Benevento-Juventus: le classiche

1: 8.50

X: 5.50

2: 1.33

Over 2.5: 1.40

Under 2.5: 2.70

GG: 1.68

NG: 2.05

Probabili formazioni Benevento-Juventus

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Morata, Cristiano Ronaldo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS