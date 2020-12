Pronostico e quote Barcellona-Juventus, 6° giornata girone G Champions League, 08-12-2020

Pronostico Quote 2 3.40 Over 2.5 1.65 GG +Over 2.5 1.90 Pronostico e quote Barcellona-Juventus: 2 quotato 3.40 e Over 2.5 quotato 1.65 su Eurobet

Pronostico non scontato, ma sicuramente non a favore dei bianconeri che, dopo aver perso 0-2 la gara d’andata giocata all’Allianz Stadium lo scorso ottobre, partono sfavoriti anche in vista della sfida del Camp Nou. I blaugrana di Ronald Koeman non se la passano granché bene nelle Liga. La sconfitta di ieri contro il Cadice ha infatti fatto scivolare Messi e compagni al 7° posto in classifica, a -6 dal Real Madrid e ad addirittura -12 dal primo posto dell’Atletico Madrid. Se il campionato non è compromesso, poco ci manca.

Tuttavia se il campionato non è iniziato nel migliore dei modi per i ragazzi del tecnico olandese, lo stesso non si può certo dire della Champions League. Gli azulgrana sono infatti primi nel girone G con 15 punti conquistati in 5 partite e uno score che dice miglior attacco (16 gol segnati) e miglior difesa (2 gol subiti). Difronte a questi dati viene quindi difficile anche solo immaginare che la Juventus possa vincere con 3 gol di scarto. Consigliamo l’1 fissato a 2.10 con, in alternativa, l’1+Over 1.5 quotato 2.35. A chi piace azzardare suggeriamo invece il 2+Over 2.5 dato a 4.50.