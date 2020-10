Pronostico Dinamo Kiev-Juventus, 20-10-2020, 1^ giornata gironi Champions League

Martedì 20 Ottobre la Juventus va a far visita alla Dinamo Kiev per la 1^ giornata della fase a gironi della UEFA Champions League.

E’ il debutto internazionale da allenatore per Andrea Pirlo, che ritroverà dall’altra parte della barricata un suo guru del passato, quel Mircea Lucescu che fu suo mentore al Brescia nei primissimi tempi di carriera agonistica dell’attuale tecnico della Juve.

Probabili formazioni Dinamo-Juve.

Dinamo Kiev (4-5-1): Bushchan; Kedziora, Popov, Zabarnyi, Mykolenko; Tsygankov, Sydorchuk, Buyalskyi, Shaparenko, De Pena; Supryaha.

Juventus (3-4-1-2):

Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Arthur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Morata, Kulusevski.

Pronostico e migliori quote Dinamo-Juve.

Il pronostico pare scontato. Non c’è dubbio che i valori in campo siano ben definiti.

A prescindere dalle attuali situazioni di entrambe le contendenti, la Dinamo attualmente prima in classifica in campionato alla pari del Vorksla a quota 14 punti, frutto di 4 vittorie e 2 pari, e la Juve che invece naviga in acque meno serene.

Bianconeri reduci da 2 pari consecutivi nelle prime due trasferte da allenatore per Pirlo, all’Olimpico contro la Roma 2-2 con doppietta di Cristiano Ronaldo e sorprendente pari 1-1 a Crotone con Morata che ha pareggiato Simy.

2 gare con una Juve parsa poco brillante e decisamente ancora in fase di rodaggio, ma giustappunto ci può stare con un allenatore ancora in erba.

Ucraini invece reduci da una bella vittoria esterna nel 6° turno della Prem’er Liha ucraina, 0-2 in casa del L’viv, reti di De Pena e su rigore Gerson Rodrigues.

La Dinamo ha un grande potenziale e una grande intensità, qualità che una Juve più vicina alla formazione tipo potrebbe reggere.

I bookmakers sono chiari: Betclic quota il segno 1 a 4.88 e il segno 2 a 1.85.

Anche la statistica favorisce la Juve, mai perdente contro gli ucraini, su 4 sfide in assoluto fra Kiev e Torino 3 vittorie bianconere e un pari, questo ultimo ottenuto proprio a Kiev nel 1° precedente.

Possibile una gara poco aperta indi con pochi gol. Un2.5 a 1.86, o anche Un3.5 a 1.34.

Abbinando il segno 2 all’Un3.5 a 4.85, la vittoria bianconera con un solo gol di scarto a 3.88. Un buon risultato esatto è l’1-2, 8.40 la quota, tutte di Betclic.

Precedenti e statistiche Dinamo-Juve.

Come detto Juve nettamente in vantaggio, 4 sfide tutte in Champions , 3 vittorie Juve e un pari.

Entrambe vinte le sfide di Kiev.

Si ricorda specie la prima, quarto di finale di ritorno della UEFA Champions League, il 18 Marzo 1998, allorquando la fortissima Juve di Lippi espugnò l’Olimpico di Kiev contro la Dinamo del leggendario colonnello Lobanovsky, netto 1-4 con la prima tripletta europea in carriera per Pippo Inzaghi e gol di Alex Del Piero, in mezzo Rebrov per la Dinamo, risultato che mandò i bianconeri ai supplementari in virtù dell’1-1 all’andata al Delle Alpi.

L’ultima sfida in assoluto, sempre a Kiev, il 13 Novembre 2002, ultima giornata della fase a gironi della Champions, Salas e Zalayeta rimontarono Shatskikh

