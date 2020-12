Pronostico CSKA Sofia-Roma, 10-12-2020, 6^ e ultima giornata gironi UEFA Europa League

La Roma di Paulo Fonseca vola in Bulgaria ad affrontare il CSKA Sofia di Bruno Akrapovic.

Gara di Giovedì 10-12-2020, ore 18:55, allo stadio “Vasil Levski” della capitale bulgara Sofia, valevole per la 6^ e ultima giornata del girone A dell’Europa League

Squadre in situazioni diametralmente opposte

Giallorossi aritmeticamente certi del primato nel girone, bulgari invece di contro aritmeticamente certi dell’ultimo posto indi ovviamente dell’eliminazione.

Roma che arriva perciò a questa sfida più rilassata, con l’occasione di riassestarsi un pò da un periodo di debacle.

Capitolini reduci da due gare consecutive senza neppure segnare in Serie A, prima il pesante KO 4-0 a Napoli – prima sconfitta stagionale sul campo, senza contare il 3-0 virtuale a tavolino contro il Verona – poi il pari senza gol in casa nella combattuta gara contro il Sassuolo.

In cui, a dire il vero, di gol ce ne erano stati 2, uno per parte, ma entrambi annullati, a Mkhytarian a fine primo tempo, allo sloveno Haraslin del Sassuolo nella ripresa.

In mezzo la bella vittoria sempre in casa contro lo Young Boys che ha blindato il primato nel girone, come all’andata in Svizzera vantaggio di Jean-Pierre Nsame, rimonta giallorossa con la giovane rivelazione spagnola Borja Mayoral, il raddoppio con il 1° gol da professionista del Primavera Riccardo Calafiori -classe 2002-, splendido sinistro di controbalzo – e infine il ritorno al gol di Edin Dzeko.

Bulgari che si consolano con un campionato in cui stanno andando molto bene e in cui sono ancora in corsa, 3° posto a 5 punti dalla vetta occupata dal Ludogorets con una partita in meno.

Nell’ultimo turno, il 15°, vittoria 0-3 con reti di Thibaut Vion, Ali Sowe, e Bradley Mazikou.

All’andata all’Olimpico giallorossi dominanti ma non si andò oltre il pari senza gol.

Probabili formazioni CSKA Sofia-Roma.

CSKA Sofia (3-4-1-2): Busatto; Antov, Matthej, Zanev; Vion, Youga, Geferson, Mazikou; Tiago Rodrigues; Henrique, Sowe.



Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Diawara, Villar, Calafiori; Milanese, Pedro; Borja Mayoral.

Pronostico e migliori quote CSKA Sofia-Roma.

Indubbio che i giallorossi siano favoriti, essendo di livello superiore.

Betclic quota il segno 1 a 3.97 e il 2 a 1.88.

Una partita che vale davvero solo per lo spettacolo, per dovere di calendario.

Non è male la combinazione 2+Ov2.5, quota 2.52.

Precedenti e statistiche CSKA Sofia-Roma.

2 i precedenti in Bulgaria, nessun gol dei padroni di casa ed entrambe vittorie giallorosse.

Il 19 Ottobre 1983 nella seconda fase della Coppa Campioni, vittoria 0-1, gol partita di Falcao, Roma che concluderà la stagione perdendo la Finalissima in casa contro il Liverpool ai rigori.

Poi il 16 Dicembre 2009, curiosamente anche allora ultima giornata della fase a gruppi di Europa League, 0-3 per la Roma di Spalletti, doppietta di Alessio Cerci e gol di Scardina.

