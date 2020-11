Pronostico Cluj-Roma, 26-11-2020, 4^ giornata UEFA Europa League

Sull’onda lunga di una trovata quadra e di un ottimo stato di forma, la Roma di Paulo Fonseca si rituffa nella stagione europea.

Per la 4^ giornata – la prima delle gare di ritorno – del gruppo A della fase a gruppi della UEFA Europa League, i giallorossi vanno a far visita al Cluj di Dan Petrescu.

Capitolini veramente in splendida forma.

Nel segno di quel Mkhytarian che, in assenza di Dzeko, positivo al Coronavirus, ha preso sulle sue spalle il peso della squadra.

6 gol nelle ultime 3 partite per l’armeno, media ottima inaugurata proprio contro i romeni, nella gara di andata stravinta all’Olimpico 5-0 con marcature aperte proprio dall’ex Arsenal e Manchester United con il colpo di testa vincente dopo soli 57 secondi.

Il resto della vittoria tutto di marca spagnola, con Pedro e primi gol giallorossi per Ibanez e, soprattutto, per Borja Mayoral, terminale offensivo, autore di una doppietta.

Vittoria con la quale i giallorossi hanno guadagnato il primato nel girone a quota 7 punti, e cercano, ovviamente, quel successo che, di fatto, blinderebbe la qualificazione ai sedicesimi.

Probabili formazioni Cluj-Roma

Cluj (4-3-3): Balgradean; Susic, Manea, Burca, Camora; Paun, Djokovic, Pereira; Rondon, Debeljuh, Chipciu.



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Peres, Cristante, Jesus, Calafiori; Villar, Diawara; Perez, Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral.

Pronostico e migliori quote Cluj-Roma.

Abbiamo già parlato dello splendido momento di forma dei giallorossi, reduci, peraltro, dal bel 3-0 casalingo nell’ultimo impegno stagionale, l’ottava di Serie A, contro il Parma, doppietta di Mkhytarian.

Per i romeni il momento non è particolarmente brillante, ma la situazione, in generale, non è così tragica.

In Europa League sono ancora in corsa a quota 4 punti-alla pari dello Young Boys, CSKA Sofia ultimo con un solo punto-, anche se, naturalmente, una sconfitta contro i giallorossi potrebbe complicare le cose.

In campionato sono terzi a quota 21 a meno 6 dalla vetta occupata dall’ex Steaua di Bucarest.

Peraltro son reduci dall’aver perso le ultime 2 in casa, entrambe, appunto, nella Liga I – denominazione ufficiale della massima serie romena – contro Gaz Metan prma ed Uta Arad poi.

Per quanto il calcio sia permeato di imponderabilità, e per quanto questi tempi di pandemia hanno rivoluzionato gli equilibri in campo, prevedere una resurrezione dei romeni proprio in questo match non è una cosa molto proponibile.

Betclic quota il segno 2 a 1.83 e il segno 1 a più del doppio, 4.23, quote Betclic.

Suggeriamo 2 + NG, quota 3.15, o anche 2+Ov2.5, a 2.50, sempre quote Betclic.

Precedenti e statistiche Cluj-Roma.

I romeni hanno nella Roma un avversario caro che rievoca il dolce ricordo della gara di debutto assoluto in UEFA Champions League nella loro storia, con bella vittoria all’Olimpico 1-2 nel Settembre 2008.

Tuttavia, in casa loro, i romeni non han mai battuto i giallorossi.

La prima sfida in Romania risale, curiosamente, a 12 anni fa praticamente esatti.

Era, infatti, il 26 Novembre 2008, e la Roma di Spalletti espugnò 1-3 Cluj Napoca, la città più grande della regione Transilvania, doppietta di Matteo Brighi intervallata dalla rete di Francesco Totti.

Mentre l’8 Dicembre 2010, sempre fase a gruppi di Europa League, seconda e ad oggi ultima sfida romena fra le due squadre, arrivò il 1° pareggio nei precedenti, 1-1, giallorossi di Ranieri in vantaggio con Marco Borriello prima del pari di Lacina Emeghara Traoré a 2 minuti dal novantesimo.

