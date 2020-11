Pronostico Chelsea-Tottenham, 29-11-2020, 10^ giornata Premier League

La Domenica pomeriggio di Premier League si infiamma con uno dei tanti, prestigiosi, derby della Capitale inglese Londra.

Ore 17:30, 29-11-2020, a “Stamford Bridge” il Chelsea guidato dalla sua grande bandiera Frankie Lampard ospita il Tottenham del grande ex di turno José Mourinho.

Gara valevole per la 10^ giornata del massimo campionato d’Oltre Manica.

Match che arriva in un momento ottimo per entrambe le formazioni, in uno stato di forma davvero ottimo, sia fisicamente che mentalmente.

E’ infatti la sfida che vale la vetta della classifica.

I Blues sono al 3° posto a quota 18 punti, una posizione e due punti proprio sotto gli Spurs, entrambe al di sotto del Liverpool, tornato, almeno momentaneamente, capolista, a quota 21 punti, anche se stoppato sull’1-1 dal Brighton nell’anticipo del Sabato delle ore 13:30.

Probabili formazioni Chelsea-Tottenham.

CHELSEA (4-3-3): Mendy; James, Thiago Silva, Zouma, Chilwell; Mount, Kanté, Kovacic; Werner, Abraham, Ziyech.



TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Rodon, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg; Bergwijn, Ndombele, Son; Kane.

Pronostico e migliori quote Chelsea-Tottenham.

Pronostico di complicata lettura.

Come detto entrambe le squadre sono molto in forma e sulla breccia, sia in Premier che nelle rispettive competizioni UEFA.

Blues reduci da ben 6 vittorie consecutive fra campionato e UEFA Champions League. Anche se, nelle ultime 2, entrambe in trasferta, hanno faticato.

L’ultima di Premier, Sabato scorso, vittoria 0-2 in casa del Newcastle di Steve Bruce, autorete di Federico Fernandéz e gol partita del giovane Tammy Abraham, al termine di un match travagliato.

Non meno dell’ultimo impegno stagionale, la quarta giornata del gruppo E di UEFA Champions League, 1-2 in casa del bellissimo Rennes di Julien Stéphan.

Vantaggio di Hudson-Odoi, poi nel secondo tempo il colpo di testa vincente di Guirassy – finora unico marcatore dei francesi in questa Champions – prima del tremendo gol beffa dei Blues, in pieno recupero, sempre di testa, proprio da parte di un altro francese, Olivier Giroud.

Messi non certo peggio gli Spurs, reduci da 5 vittorie di fila – dopo la sconfitta contro l’Anversa in Europa League.

Nell’ultima di campionato in particolare vittoria molto prestigiosa per gli Spurs, 2-0 contro il Manchester City nell’eterna sfida Mourinho-Guardiola, reti di Son e Lo Celso.

Nell’ultima stagionale, grande vittoria, 4-0, contro il Ludogorets in EuroLeague, doppietta di Vinicius, poi splendido gol di Winks dalla lunga distanza, e per concludere il gol di Lucas Moura, l’eroe delle semifinali di Champions del 2019.

I bookmakers danno per favoriti i Blues, per retaggio e per fattore campo- anche se siamo in piena pandemia con stadi chiusi.

Betclic quota il segno 1 a 2.15, il 2 a 3.58.

Il pronostico è difficile, sia per lo stato di forma sicuramente buono per entrambe, sia perché entrambe hanno doti per vincere.

Chi avrà la meglio: la freschezza giovanile dei vari Werner, Zyiech, Abraham, Hudson-Odoi, o l’esperienza dei vari Kane, Son ?

GG a 1.64, Ov1.5 a 1.25, per chi crede che una delle due possa spuntarla, la Doppia Chance 12 è a 1.31

Precedenti e statistiche Chelsea-Tottenham.

Blues reduci da 3 vittorie di fila contro gli Spurs, tutte e 3 segnando 2 gol, due delle quali in casa, l’ultima lo scorso Sabato 22 Febbraio, 2-1 in Premier League, Giroud e Marcos Alonso prima dell’autorete di Rudiger.

Entrambe 3-1 le ultime due vittorie degli Spurs, consecutive, una per stadio.

L’ultima a Stamford Bridge, sempre in Premier League, Sabato 1 Aprile 2018, nel segno dei ‘futuri italiani’ Morata ed Eriksen, illusorio vantaggio Blues con lo spagnolo, doppietta del danese e chiusura di Dele Alli.

