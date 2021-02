Pronostico Chelsea-Manchester United, 28-02-2021, 26^ giornata Premier League

La Domenica del calcio inglese viene infiammata da una grandissima classica, una sfida che negli anni passati è valsa, più volte, la vetta della classifica.

Domenica 28-02-2021, ore 17:30, a “Stamford Bridge“, nella capitale inglese Londra, il nuovo Chelsea di Tomas Tuchel ospita il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer per la 26^ giornata della Premier League.

E’ un big match che arriva in un periodo che sembra di rivoluzione per entrambe le squadre.

Londinesi come anticipato freschi di un cambio tecnico che finora sembra star giovando, con l’arrivo di Tuchel – esonerato dal PSG alla vigilia di Natale 2020 !

Cambio di guida tecnica che ha ridato una nuova quadratura tecnico-tattica ai Blues.

Red Devils che, dal canto loro, stanno vivendo una buona stagione, con un recuperato entusiasmo che era decisamente mancato negli ultimi anni, con la ritrovata lotta dei piani alti della classifica.

Anche se la vetta, occupata dai cugini del City, è ancora abbastanza distante, e dato l’andamento della banda di Guardiola, davvero difficile da raggiungere.

Entrambe le squadre son reduci da sfide internazionali contro club spagnoli.

Bella vittoria dei Blues in casa dell’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi della UEFA Champions League, Red Devils che hanno eliminato la Real Sociedad dai sedicesimi di Europa League.

Probabili formazioni Chelsea-Manchester United.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Rudiger, Azpilicueta, Zouma; M.Alonso, Kovacic, Kantè, R.James; Werner, Mount; Abraham. All. Thomas Tuchel.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Matic; James, Bruno Fernandes, Rashford; Martial. All. Ole-Gunnar Solskjaer.

Pronostico e migliori quote Chelsea-Manchester United.

E’ un pronostico abbastanza complicato.

Come anticipato entrambe attraversano un ottimo momento di forma.

I Blues sono reduci da ben 9 risultati utili consecutivi in stagione, ultima sconfitta più di un mese fa in casa del Leicester in campionato.

Lo United è lì vicino, 8 risultati utili consecutivi.

Due squadre abbastanza simili, entrambe uniscono il giusto mix di talenti giovani e freschi e di uomini di grande esperienza.

Ed entrambe stan tornando a coltivare ambizioni che erano mancate negli anni precedenti.

Forse i Red Devils hanno qualcosa in più a livello di tasso tecnico.

Tuttavia i bookmakers danno per favoriti i Blues, dato evidentemente il seppur ridotto fattore campo e il momento propizio con il cambio di guida tecnica che, come detto, ha ridato linfa vitale al gruppo.

Snai quota il segno 1 a 2.25 e il 2 a 3.30.

Tuttavia si evidenzia come effettivamente possa coesistere fra le due un sostanziale equilibrio.

I Blues sono la classica squadra ben impostata tatticamente, in grado di imbrigliare le manovre offensive avversarie, come si è visto nella sfida all’Atletico.

Lo United ha una maggiore propensione offensiva e, come detto, un tasso tecnico maggiore.

Tuttavia, possiamo supporre un sostanziale equilibrio, e una partita che i Blues potrebbero riuscire a controllare e in qualche modo bloccare.

Supponendo un numero di gol non elevato, Un2.5 a 1.85, volendo andare ancora più sotto, Un1.5 a 3.5, quote Snai.

Precedenti e statistiche Chelsea-Manchester United.

Come anticipato entrambe son reduci dall’aver affrontato formazioni spagnole.

I Blues vengono da 9 gare utili di fila, e son reduci da una prestigiosa vittoria nella gara di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League, 0-1 in casa dell’Atletico con gol prodezza dell’esperto Olivier Giroud, con una splendida rovesciata.

Vittoria sicuramente importante nell’economia del passaggio del turno, anche se, naturalmente, non costituisce ancora alcuna certezza.

Tuttavia nell’ultima di Premier i Blues hanno steccato, fermati sull’1-1 in casa del coriaceo Southampton, addirittura in vantaggio poco dopo la mezz’ora con Takumi Minamino, giapponese di proprietà del Liverpool, poi al 54′ il calcio di rigore decisivo di Mason Mount.

I Red Devils vengono dal passaggio del turno di EuroLeague contro la Real Sociedad, sufficiente il pari senza gol nel return match dopo lo 0-4 dell’andata a San Sebastian.

Nell’ultima di campionato lo United ha sconfitto in casa il Newcastle, 3-1 deciso da Marcus Rashford, Daniel James e dal penalty del bomber stagionale Bruno Fernandes.

All’andata a Old Trafford fu pari senza gol.

Ma le statistiche recenti son favorevoli ai Red Devils, vincenti nelle ultime 3 sfide in casa del Chelsea in tutte le competizioni, FA Cup Febbraio 2019, Coppa di Lega Ottobre 2019, Premier League lo scorso 17 Febbraio 2020, 0-2 questo ultimo, un gol per tempo di Martial e Maguire.

Ultima vittoria casalinga in campionato per il Chelsea sullo United risalente addirittura allo scorso 5 Novembre 2017, 1-0 sancito da Alvaro Morata.

