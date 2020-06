Pronostico Chelsea-Manchester City, 25-06-2020, 31^ giornata Premier League

La 31^ giornata di Premier League si conclude con il match di Giovedì 25 Giugno a “Stamford Bridge”, dove il Chelsea ospita il Manchester City.

I Blues di Lampard – peraltro ex di turno, il City è stato il suo ultimo club di appartenenza in Inghilterra – ospitano i Citizens di Pep Guardiola.

I londinesi per rimanere ancorati al 4° posto, il City per ritardare l’ormai annunziato titolo del Liverpool.

Probabili formazioni Chelsea-City.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Marcos Alonso; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Giroud, Pulisic.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Foden, Gabriel Jesus, Sterling.

Pronostico e migliori quote Chelsea-City.

Citizens dati per favoriti anche dai bookmakers, 1.83 la quota massima per il segno 2, con Betway e Planetwin.

Più del doppio è la quota per il segno 1, 4.33, con William Hill

In effetti il City ha un potenziale offensivo ben superiore e lo ha dimostrato nelle sue prime due partite dopo lo stop, 2 vittorie con 8 gol fatti e nessuno subito.

City vincente anche all’andata contro i Blues.

Che di contro han faticato contro l’Aston Villa, battuto solo di misura alla ripresa.

Tuttavia dato il momento e le motivazioni, c’è da credere che stavolta possa andar diversamente.

Il Gol a 1.66, abbinato all’1X paga circa 3 volte la posta, 3.02 precisamente, la vittoria Blues con un gol di scarto addirittura a 6.05, quote Betclic.

Precedenti e statistiche Chelsea-City.

Come anticipato Chelsea vincente di misura in casa dell’Aston Villa nel suo primo match dalla ripartenza, 1-2 in rimonta, Pulisic e Giroud dopo Hause.

Invece City vincente 3-0 sull’Arsenal e 5-0 sul Burnley, nel primo caso in gol Sterling, De Bruyne e Foden, nel secondo caso ancora Foden, doppietta, come Mahrez, in mezzo rete di David Silva.

All’andata a Novembre all’Etihad City vincente 2-1 in rimonta, con De Bruyne e Mahrez a rimontare il vantaggio Blues con Kanté.

