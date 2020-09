Pronostico Chelsea-Liverpool, 20-09-2020, 2^ giornata Premier League

Alla 2^ giornata della Premier League arriva già quello che potremmo definire il primo big match del campionato, la grande sfida di Stamford Bridge fra Chelsea e Liverpool.

Entrambe reduci da un buon inizio di stagione.

La banda di Frankie Lampard ha ottenuto una bella vittoria in casa del Brighton e può contare su tanta qualità, specie dei nuovi innesti Werner e Havertz, oltre che della vecchia guardia rappresentata da gente come Jorginho e Kanté, che alla fine potrebbe non andare via.

Buono quanto rocambolesco l’inizio di stagione dei Reds di Jurgen Klopp, Campioni d’Inghilterra e d’Europa in carica, reduci da una partita stentata quanto spettacolare, 4-3 casalingo sul Leeds neopromosso.

Sfida anche cromatica, Blues contro Reds, Blu contro Rossi !

Probabili formazioni Chelsea-Liverpool

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; James, Christensen, Zouma, Azpilicueta; Kanté, Kovacic; Mount, Havertz, Barkley; Werner. Allenatore: Frank Lampard.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Jurgen Klopp.

Pronostico e migliori quote Chelsea-Liverpool

I pronostici delle grande sfide sono sovente complicati, e questo non sembra essere da meno.

I Reds sembrano avere ancora una marcia in più. Hanno ricominciato la stagione sull’onda lunga di come avevano terminato quella passata, con grande intensità di gioco.

Intensità che spesso però espone al contropiede avversario e lo si è visto con i 3 gol subiti.

E come anticipato i Blues si sono rinforzati, con i due giovani e promettenti innesti Werner e Havertz, entrambi tedeschi, rispettivamente ex Lipsia e Bayer Leverkusen.

La bella vittoria di Brighton ha rievocato il passato dei grandi successi degli anni addietro per i Blues, che potrebbero quindi ritrovare una loro quadratura tattica e un loro posto nei piani alti del calcio d’Oltremanica.

Con tutte queste premesse, se i Reds approcciassero a questo match come a quello contro il Leeds, potrebbero subire una brutta sorpresa, con il livello tecnico dei Blues che sicuramente si è alzato.

Anche se i bookmakers, naturalmente, considerano ancora i Reds la squadra da battere: 2.25 il segno 2, invece 3.10 il segno 1, quote Betclic.

GG a 1.52, possiamo aspettarci un buon numero di gol, essendo a inizio stagione e quindi non essendoci molto da perdere, 1.59 l’Ov2.5, la combo GG + Ov2.5 a 1.69, sempre quote Betclic.

Possibile un pari con Gol, combo che paga circa 4 volte la posta, un buon risultato esatto è il 2-2, 11 volte la posta.

Precedenti e statistiche Chelsea-Liverpool

Come anticipato, Chelsea che ha aperto il campionato espugnando Brighton, 1-3 con Jorginho su rigore, pari di Trossard prima dell’affondo con James e Zouma.

Liverpool invece che ha vissuto una partita spettacolare quanto sofferta contro lo strepitoso Leeds del ‘Loco’ Bielsa, 4-3 con continui batti e ribatti, tris di Salah, due gol su rigore, e rete di Van Dijk, con i neopromossi a rincorrere con Harrison, Bramford e Klich.

Chelsea-Liverpool rievoca splendide sfide da Champions League, in particolare 3.

La semifinale di andata della Champions 2004/2005, a Stamford Bridge pari senza gol, al ritorno a Anfield l’1-0 finale – peraltro con gol fantasma di Luis Garcìa – mandò i padroni di casa a vincere la Coppa contro il Milan.

Stagione 2006/2007, andata a Stamford Bridge vinta 1-0 dai padroni di casa, gol di Joe Cole, al ritorno i Reds restituirono il risultato con Agger prima di trionfare ai rigori grazie a un grande Reina – che mentre parava i rigori, vedeva casa sua venire svaligiata dai ladri !

Poi nell’edizione 2008/2009 la rivincita parziale dei Blues, vincenti 1-3 all’andata a Anfield e poi spettacolare pareggio al ritorno a Stamford Bridge, 4-4.

Reds due volte in vantaggio con Fabio Aurelio e Xabi Alonso su rigore, rimonta Blues con Drogba, Alex e doppietta dell’attuale tecnico Lampard, Lucas Leiva e Kuyt fissarono poi il risultato.

