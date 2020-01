Pronostico Chelsea-Arsenal, 21/01/2020, 24^ giornata Premier League

Chelsea-Arsenal infiamma il turno infrasettimanale di Premier League, la 24^ giornata del torne, a Stamford Bridge, il 21 Gennaio, ore 21:15.

E’ il Derby di Londra fra Blues e Gunners numero 200 della storia, fra tutte le competizioni.

Probabili formazioni Chelsea-Arsenal

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Emerson Palmieri; Jorginho, Barkley, Kovacic; Willian, Abraham, Hudson-Odoi.

ARSENAL (4-3-3): Leno; Maitland-Niles, Mustafi, David Luiz, Saka; Guendouzi, Xhaka; Pepe, Ozil, Martinelli; Lacazette.

Pronostico e migliori quote Chelsea-Arsenal

E’ un momento storico non particolarmente brillante per entrambe le londinesi.

I Blues sono messi meglio sul piano dei meri numeri, la classifica insomma sorride più alla banda di Frankie Lampard che a quella di Mikel Arteta.

Chelsea infatti al 4° posto in zona Champions League e intenzionato a rimanerci, anche se i risultati recenti parlano di una instabilità delle prestazioni dei Blues.

Reduci dalla sconfitta di Sabato 18 Gennaio in casa del Newcastle, tremenda beffa al 4′ di recupero del match con Isaac Hayden.

Sconfitta che ha interrotto una striscia di 4 risultati utili di fila fra Premier e FA Cup, striscia aperta proprio con la vittoria nel Derby contro i Gunners all’Emirates.

Come detto momento storico non particolarmente felice neppure per i Gunners, che però sono in ripresa, 4 gare positive di fila proprio dalla sconfitta contro il Chelsea.

Equamente suddivise fra vittorie e pareggi, questi ultimi entrambi per 1-1, consecutivi, l’ultimo in campionato in casa contro la sorpresa stagionale Sheffield United.

Striscia aperta con l’anno nuovo, con la bella vittoria sul Manchester United a capodanno, 2-0 all’Emirates deciso tutto nel primo tempo con Pepe e Papastathopoulos.

Un gol per tempo, vantaggio Gunners con Martinelli prima del pari nel finale con Fleck.

Padroni di casa dati molto per favoriti dai bookmakers, quota più alta per il segno 1 a 1.77 da Planetwin contro il 4.8 di Unibet.

Chelsea come detto intenzionato a mantenere almeno la quota Champions, l’Arsenal invece sembra intenzionato dal canto suo a uscire dal pantano che lo vede 10° in classifica.

Da aspettarsi una sfida aperta in cui nessuna delle due tirerà indietro la gamba.

Il Gol è quotato a 1.68, stessa identica quota per l’Ov2.5, vittoria Chelsea con 1 gol di scarto a 3.98, tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche Chelsea-Arsenal

Come anticipato, è la sfida numero 200 fra le due formazioni, contando tutte le competizioni.

Gunners in vantaggio con 76 vittorie, contro le 65 dei Blues, 58 i pareggi.

Come anticipato Blues vincenti anche nell’ultima sfida, l’ultima di campionato del 2019, il 29 Dicembre all’Emirates vittoria della banda di Lampard in rimonta beffa.

In 4 minuti, fra l’83’ e l’87’, Jorginho e Abraham a rimontare il vantaggio Gunners al 13′ con Aubameyang.

La sfida ancora precedente la Finale di Europa League, sempre un 29, ma di Maggio, sempre 2019, era il Chelsea di Sarri contro l’Arsenal di Emery.

Blues stravincenti 4-1, Giroud, Pedro e doppietta di Hazard, il primo gol su rigore, in mezzo il gol della bandiera Gunners con Iwobi.

L’ultima sfida a Stamford Bridge risale a più di un anno fà.

Era addirittura il 18 Agosto 2018, 2^ giornata di Premier League 2018/2019, Blues vincenti 3-2 con reti di Pedro e Morata per l’iniziale doppio vantaggio.

Momentaneamente rimontato da Mkhytarian e Iwobi, prima del gol definitivo di Marcos Alonso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA