Pronostico Celtic-Milan, 22-10-2020, 1^ giornata Europa League

La serata di Europa League propone un big match: il Milan di Stefano Pioli va a far visita al Celtic di Neil Lennon per la 1^ giornata del girone H.

E’ una grande sfida fra due squadre che attraversano momenti simili.

I rossoneri sono tornati a sperare di poter ritornare ad alti livelli dopo anni di magra, con 4 vittorie su 4 in campionato, compreso ritorno al successo nel Derby della Madonnina.

Il Celtic invece ha dominato gli ultimi 8 campionati scozzesi e ha iniziato alla grande anche quello attuale, a parte la clamorosa debacle nell’ultima Old Firm.

Probabili formazioni Celtic-Milan.

Celtic (3-5-2): Barkas; Welsh, Ajer, Duffy; Frimpong, McGregor, Brown, Ntcham, Laxalt; Elyounoussi, Klimala. All. Lennon.



Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Salemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

Pronostico e migliori quote Celtic-Milan.

Non c’è dubbio che il Milan rimanga di livello superiore, confermano i bookmakers, 1.82 per il segno 2 e 4.40 per il segno 1 con Betclic.

Neppure la statistica è molto a favore dei britannici, con il Milan imbattuto in 13 dei 16 precedenti contro scozzesi, ma il Celtic ha vinto una sola volta contro i rossoneri, nel 2007.

Tuttavia gli scozzesi sono ancora lanciatissimi in patria e potrebbero cavalcare la cresta dell’onda anche in Europa.

Anche per rifarsi dalla clamorosa debacle nell’ultima Old Firm, il Derby calcistico più antico al Mondo, perso in casa contro il Rangers 0-2.

Gli scozzesi opporranno sicuramente resistenza, potremmo quindi vedere una partita quadrata e poco aperta.

NG a 1.96, Un2.5 a 1.90, sempre quote Betclic.

Precedenti e statistiche Celtic-Milan.

Come anticipato Celtic vincente una sola volta in 10 confronti contro il Milan, era Ottobre del 2007, girone di Champions League, scozzesi vincenti in casa 2-1, accaduto tutto nell’ultima mezz’ora di gioco, con McManus, Kakà su rigore e gol partita di McDonald.

In un match ricordato più che altro per l’assurdo episodio della incredibile simulazione di Dida, che dopo aver ricevuto un buffetto sulla guancia da parte di un pacifico invasore di campo, finse un terribile infortunio, con tanto di rottura dello zigomo..

Rossoneri vincenti nelle ultime 3 sfide contro il Celtic.

Come anticipato, curiosamente entrambe reduci da un derby, perso per il Celtic, 0-2 in casa con doppietta di Connor Goldson, e di contro invece vinto dai rossoneri nel segno di Ibra, doppietta, in gol Lukaku per l’Inter.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS