Pronostico Celtic-Milan, 03-12-2020, 5^ giornata UEFA Europa League

E’ un Milan nuovo, rigenerato, quello che affronta un impegno decisivo, forse il primo match ball stagionale.

La banda di Stefano Pioli, che tornerà in panca dopo essersi negativizzato dal Coronavirus, ospita a San Siro il Celtic di Neil Francis Lennon per la 5^ e penultima giornata del gruppo H di Europa League.

Per i rossoneri è perciò la prima occasione di chiudere il discorso qualificazione: con una vittoria sugli scozzesi il Milan si guadagnerebbe l’accesso ai sedicesimi di Europa League.

Rossoneri in piena forma, ancora saldamente primi in Serie A, dove hanno dimostrato di non essere necessariamente Ibra-centrici !

Nell’ultimo impegno stagionale, vittoria 2-0 a San Siro contro la Fiorentina di Prandelli, in gol Capitan Alessio Romagnoli e Franck Kessié su rigore, tutto senza Zlatan Ibrahimovic, ancora out per un guaio muscolare.

Infortunio che lo costringerà a rimanere fuori anche contro gli scozzesi.

Anche per la banda di Lennon questa è l’ultima chiamata, 1 solo punto dopo 4 partite condanna gli scozzesi a vincere le prossime due partite per avere anche solo residue speranze di passaggio del turno.

Ma la situazione non è certamente il massimo.

Celtic reduce da 3 gare di fila senza vittorie in stagione, di cui 2 sconfitte nelle ultime 2 partite, 4-1 in casa dello Sparta Praga lo scorso turno di Coppa e addirittura lo 0-2 in casa in Premier League scozzese contro il Ross County.

Mentre lo scorso turno il Milan ha sofferto e non è andato oltre il pari in casa della capolista Lille, 1-1 con Bamba che rispose al vantaggio rossonero, arrivato dopo soli 39 secondi dal fischio d’inizio del secondo tempo con il primo gol stagionale di Samu Castillejo.

Probabili formazioni Milan-Celtic.

MILAN (4-2-3-1) Probabile formazione: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Pioli

CELTIC (4-2-3-1) Probabile formazione: Bain; Frimpong, Ajer, Jullien, Laxalt; Brown, McGregor; Ntcham, Christie, Elyounoussi; Edouard. All. Lennon

Pronostico Milan-Celtic.

Esito che appare scontato.

Per quanto quest’epoca pandemica abbia cambiato gli equilibri anche nel mondo del calcio.

E per quanto gli scozzesi siano all’ultima spiaggia ergo a loro volta motivati a fare bene.

Ma davvero improbabile che riescano a San Siro.

La differenza di valori in campo è, obiettivamente, troppo grande. E la motivazione dei rossoneri è altrettanto importante.

Bookmakers impietosi: vittoria rossonera a 1.27, vittoria scozzese a 10.75, quote Betclic.

1+NG a 2.13, NG+Ov2.5 a 3.98, e per chi vuole seguire una statistica, finora entrambe le partite casalinghe dei rossoneri in questa coppa terminate 3-0, a favore dei milanesi contro lo Sparta Praga e invece sconfitta contro il Lille, perciò per chi vuole rischiare, il 3-0 esatto per questa partita a 7.60.

Precedenti e statistiche Milan-Celtic.

Statistiche a loro volta impietose: 11 precedenti fra i due club in assoluto, ossia in tutte le competizioni e in casa di una e dell’altra, 7 vittorie rossonere, 3 pareggi, una sola vittoria scozzese.

All’andata al Celtic Park rossoneri che inaugurarono alla grande il girone vincendo 1-3, Rade Krunic, 1° gol UEFA per Brahim Diaz e 1° gol milanista per Jens Petter Hauge.

In 5 precedenti a San Siro, solo una volta gli scozzesi ne sono usciti illesi, senza neppure subire gol, al 1° precedente, 19 Febbraio 1969, andata quarti di finale della Coppa Campioni, pari senza gol, Milan che avrebbe concluso con la seconda Coppa dei Campioni della sua stagione.

Dopo 4 sconfitte di fila.

L’ultima sfida a San Siro, 18 Settembre 2013, fase a gruppi della UEFA Champions League, il Milan di Allegri sconfisse 2-0 il Celtic a fatica, solo nel finale, all’82’ autorete di Izaguirre e 4 minuti dopo il definitivo raddoppio con Muntari.

Migliori Bookmakers AAMS