Pronostico Bulgaria-Italia, 28-03-2021, girone C qualificazioni Qatar 2022

Secondo appuntamento per gli Azzurri alle qualificazioni Mondiali.

Domenica 28-03-2021, ore 20:45, allo stadio “Vasil Levski” della capitale bulgara Sofia, l‘Italia di Roberto Mancini fa visita alla Bulgaria di Jasen Petrov Petrov per il secondo turno del girone C delle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022.

Azzurri in cerca del bis dopo la vittoria sui nordirlandesi, bulgari già chiamati al riscatto dopo la sconfitta al debutto contro la Svizzera.

Pronostico e migliori quote Bulgaria-Italia

Il pronostico sembra scontato, dato l’innegabile gap tecnico unito anche ai precedenti che certamente non sono a favore dei bulgari.

Snai quota il segno 2 a 1.23 e il segno 1 più di 10 volte tanto, quota 13 addirittura.

Si tenga però conto del fatto che i bulgari son già chiamati a recuperare dopo il pesantissimo KO casalingo contro la Svizzera.

Con questa premessa e mantenendo l’idea del fatto che gli Azzurri siano favoriti, aspettiamoci una gara in cui la banda del Mancio potrà avere la meglio ma con un pò di sofferenza.

Specie considerando due importanti assenze per infortunio: capitan Chiellini, sostituito da Acerbi, e Berardi, autore del 1° gol in queste qualificazioni per gli Azzurri, al suo posto dal primo minuto Federico Chiesa.

Suggeriamo un 2+GG, 3.20 la quota Snai

Probabili formazioni Bulgaria-Italia.

BULGARIA (3-4-2-1): P. Iliev; Dimov, Zanev, Bozhikov; Popov, Kostadinov, Chochev, Cicinho; Despodov, Yomov; D. Iliev.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.

Precedenti e statistiche Bulgaria-Italia.

Sarà la cifra tonda, la 20esima sfida fra le due formazioni.

Delle precedenti 19, poco più della metà vinte dagli Azzurri, 10, sole 2 le vittorie bulgare, ben 7 perciò i pareggi.

Tuttavia la statistica delle sfide in Bulgaria non è favorevole agli Azzurri.

In 6 trasferte bulgare, e tutte al “Vasil Levski” di Sofia, Azzurri mai vincenti, 2 sconfitte e 4 pareggi.

L’ultima sfida a Sofia risale allo scorso 28 Marzo 2015, qualificazioni a Euro 2016, pari 2-2 fra i bulgari di Petev e gli Azzurri allora guidati da Antonio Conte.

Italia in vantaggio al 4′ con autorete di Minev, momentanea rimonta dei padroni di casa in 6 minuti, fra Popov all’11’ e Micanski al 17′, prima del definitivo pari di Eder a 6 dal 90′.

Come anticipato Azzurri reduci dalla vittoria sull’Irlanda del Nord, a Parma Giovedì 25 Marzo, primo tempo dominato e 2-0 deciso da Domenico Berardi – assente in questa sfida per infortunio – e da Ciro Immobile, che ha sfatato il tabù Nazionale che durava da più di un anno.

Bulgari invece nettamente sconfitti 1-3 in casa dalla Svizzera, che a sua volta archiviò la pratica in meno di un quarto d’ora già nel primo tempo col tris firmato Embolo, Seferovic e Zuber, poi al 1′ della ripresa gol partita bulgaro con Despodov.

