Pronostico Bruges-Lazio, 28-10-2020, 2^ giornata UEFA Champions League

E’ una Lazio rigenerata quella che affronta la 2^ giornata del gruppo F della UEFA Champions League.

Mercoledì 28 Ottobre la banda di Simone Inzaghi vola in casa del tenace Bruges, allenato dallo storico tecnico Philippe Clement.

Probabili formazioni Bruges-Lazio.

CLUB BRUGES (4-3-3): Horvath; Clinton Mata, Mechele, Ricca, Sobol; Vormer, Vanaken, Rits; Diatta, Bonaventure, De Ketelaere. All. Clement

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Correa, Muriqi. All. Inzaghi.

Pronostico e migliori quote Bruges-Lazio.

Pronostico complicato.

Si tratta di due squadre che attraversano un buon momento.

Il Bruges è Campione di Belgio in carica – titolo ottenuto tuttavia senza completare la stagione, campionato interrotto causa pandemia da coronavirus.

E anche ora stanno lottando per i piani alti, trovandosi al secondo posto a solo un punto dalla vetta attualmente occupata dall’Anversa.

La banda di Clement ha da poco subito uno stop nella Jupiler Pro League, perdendo 2-1 in casa del Leuven sesto in classifica.

Ma rimane, per l’appunto, in corsa per i piani alti.

Importantissima, in tal senso, la vittoria del 4 Ottobre nello scontro diretto contro l’Anderlecht, un bel 3-0 al “Jan Breydel”, Diatta, Vanaken su rigore e Vormer al 4′ di recupero.

Hanno inoltre aperto benissimo questa Champions, espugnando 1-2 un campo non semplice come quello dello Zenit, reti di due dei componenti del tridente offensivo, Emmanuel Denis e De Ketelaere, in mezzo la sfortunata autorete di Horvath.

Grande prova di forza dei belgi, squadra dal grande potenziale.

Anche la Lazio ha fatto un bellissimo esordio, anzi ritorno, nella Coppa dalle grandi orecchie, dalla quale mancava da ben 13 anni.

Netta vittoria casalinga 3-1 contro il Borussia Dortmund, con reti dell’ex Ciro Immobile e 1° gol internazionale di Akpa Akpro, in mezzo l’autoretedi Hitz e il gol della bandiera giallonera di bomber Haaland.

Vittoria che ha dato slancio ai biancocelesti, che han ripreso terreno anche in campionato, interrompendo una striscia di 3 gare di fila senza vincere.

Successo pur stentato contro il Bologna di Mihajlovic all’Olimpico, Luis Alberto e il solito Immobile prima del gol della bandiera felsinea in pieno recupero con De Silvestri.

E’ una bella sfida fra due squadre tutto sommato simili.

I bookmakers danno i belgi per favoriti, 2.02 il segno 1, 3.60 il segno 2, quote Betclic.

E’ una sfida inedita.

La statistica sfavorisce i belgi, che han perso 7 delle ultime 9 sfide contro italiane, per il resto 2 pareggi.

La Lazio ha già un bilancio più roseo contro le formazioni belghe, 2 vittorie e 2 sconfitte nelle 4 sfide precedenti.

Dati i potenziali offensivi delle due formazioni, ci aspettiamo gol da ambo le parti.

GG a 1.70, Ov2.5 a 1.79, combo fra le due a 2.19, sempre Betclic.

Precedenti e statistiche Bruges-Lazio.

Come anticipato, sfida inedita.

Il Bruges come detto ha perso ben 7 delle ultime 9 sfide contro formazioni italiane.

Striscia iniziata nell’Ottobre 2003 contro il Milan sempre in Champions League.

Dopo il colpaccio dei belgi con la vittoria a San Siro, gol del peruviano Mendoza, al ritorno al Breydel successo con medesimo risultato dei rossoneri, 0-1 firmato dall’asse Cafù-Kakà, con l’allora 21enne nuovo acquisto milanista a rifilare un gran piattone destro al volo alle spalle del portiere avversario.

Ultima sfida contro un’italiana nel Novembre 2015, sconfitta contro il Napoli.

Sconfitta anche per i biancocelesti nell’ultima contro una belga, nel 2017, 2-3 contro Zulte Waregem.

Il Bruges è fra i prestigiosi club belgi, l’unico dei quali ad aver giocato una finale di Coppa Campioni, nel 1978, persa di misura, solo 1-0, contro il Liverpool di Bob Paisley.

