Pronostico Bruges Juventus e dove vederla in Diretta Tv e Streaming

Pronostico Club Bruges – Juventus e dove vederla in diretta Streaming, 7° Giornata Champions League Martedì 21 Gennaio ore 21:00

Il Club Brugge martedì 21 Gennaio alle 21:00 ospiterà la Juventus allo Jan Breydel Stadium di Bruges in una match valido per la 7° Giornata della UEFA Champions League.

Entrambe le squadre sono in corsa per i playoff. La Juventus ha 11 punti dopo 6 partite ed è al 13° posto insieme all’Atalanta ed è a soli 2 punti di distacco dalle top 8 in classifica che avranno accesso diretto agli ottavi di Finale di Champions evitando gli spareggi.

I bianconeri hanno ottenuto sin qui 3 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta.

Gli uomini di Thiago Motta hanno ottenuto una vittoria casalinga per 2 a 0 contro il Manchester City nell’ultimo match di Champions League giocato a dicembre e hanno pareggiato le ultime due trasferte contro Aston Villa e Lille.

Il Brugge con 10 punti è al 15° posto insieme ad altre 4 squadre in una classifica che è davvero cortissima in zona play off quando mancano ormai solo 2 Giornate alla fine della Fase a Gironi.

La squadra belga è imbattuta in quattro delle ultime cinque partite di Champions League e nell’ultimo match giocato a dicembre ha sconfitto lo Sporting Lisbona per 2 a 1.

La buona forma della squadra belga non si limita solo alla Champions League, visto che è attualmente imbattuta da 18 partite in tutte le competizioni e ha ottenuto 15 vittorie e 3 pareggi. Gli uomini di Nicky Hayen hanno battuto il Beerschot 4-2 nell’ultima partita di campionato belga lo scorso fine settimana e arrivano col morale alto in vista della sfida di martedì.

La Juventus è imbattuta in 17 delle ultime 18 partite in tutte le competizioni, ma è stata fermata troppe volte sul pareggio in questo periodo. Sono ben 11 le partite concluse in pareggio per i bianconeri che sabato sera hanno sconfitto il Milan con un convincente 2 a 0 in Serie A.

La Juventus ha 11 punti in classifica e ne ha 4 in più di Stoccarda e PSG che in questo momento sarebbero le prime eliminate dalla fase successiva.

I bianconeri invece hanno 2 punti in meno dalla zona Top 8 che permette la qualificazione diretta agli ottavi di Finale ed in questo momento è a 13 punti con appaiati Arsenal, Leverkusen, Aston Villa, Inter, Brest e Lille.

L’ultima giornata la Juventus la giocherà ancora in trasferta al Da Luz contro il Benfica.

Dove vedere Club Brugges – Juventus in Diretta Tv e Streaming:

Partita: Club Brugge – Juventus

Data: 21 Gennaio 2025

Orario: 21:00

Diretta TV : Sky Sport

Diretta Streaming: NOW, Sky Go

La partita Club Brugge – Juventus valida per la 7° Giornata di UEFA Champions League in programma martedì 21 gennaio alle ore 21:00 sarà trasmessa in Diretta Tv sui canali Sky Sport: Sky Sport Arena numero 204 del satellite, Sky Sport 4K 213 o Sky Sport numero 253.

Su Sky puoi vedere in esclusiva 185 delle 203 partite a stagione della nuova UEFA Champions League 2024/2025, tutte disponibili anche in 4K.

E’ possibile guardare Club Brugge – Juventus in Diretta Streaming su Sky Go e Now.

Probabili Formazioni di Bruges – Juventus:

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutgla. All. Hayern.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Precedenti e Statistiche di Bruge – Juventus:

Sono in totale 4 i precedenti giocati tra le due squadre nelle coppe europee ed il bilancio vede due vittorie della Juventus, 1 pareggio ed 1 vittoria del Club Brugge.



La Juventus e il Club Brugge si sono affrontati l’ultima volta nella Champions League 2005-06, con i bianconeri che hanno ottenuto una doppia vittoria. La Juventus ha vinto 2 a 1 in Belgio e successivamente ha conquistato una vittoria casalinga per 1 a 0 nel match di ritorno.

Pronostico e Quote di Bruges – Juventus:

Per quanto riguarda i bookmakers nonostante lo stato di forma del Club Brugge ed il fattore campo la Juventus è data leggermente favorita. La vittoria bianconera è quotata a 2.20, il pareggio a 3.30 e la vittoria interna del Club Brugge a 3.25.

Sicuramente sarà una partita ricca di occasioni da gol con due squadre che si affronteranno a viso aperto. L’Over 1.5 è molto probabile ed è quotato a 1.30. Allettante l’Over 2.5 a 2.00.

Pronostico Bruges – Juventus:

Tip 1: X2 quotato a 1.35

Tip 2: Entrambe le squadre Segnano GOL – 1.75

Tip 3: Over 2.5 – 2.00