Pronostico Borussia Dortmund-Lipsia, 13-05-2021, Finale Coppa di Germania

Inizia ad essere periodo di Finali di Coppe Nazionali in tutta Europa.

Mercoledì 13-05-2021, ore 20:45, all’ “Olympiastadion” della capitale Berlino, il Borussia Dortmund di Edin Terzic affronta il Lipsia di Julian Nagelsmann nella Finale della DFB Pokal, denominazione ufficiale della Coppa di Germania.

Si tratta della 78esima edizione della coppa nazionale tedesca.

Entrambe le squadre cercano riscatto da una stagione non da buttar via, e nella quale avrebbero potuto ottenere qualcosa di più

Soprattutto i due allenatori, che entrambi a fine stagione lasceranno: Terzic lascerà il posto a Marco Rose, mentre per il giovane allenatore prodigio Julian Nagelsmann ci sarà, forse, la definitiva consacrazione, con l’approdo alla guida del Bayern Monaco.

Pronostico e migliori quote Borussia-Lipsia.

Entrambe reduci da un campionato di buon livello in cui ancora lottano per un posto in Champions League.

Due squadre molto simili, dinamiche, giovani, forti fisicamente, difficili da affrontare.

L’arma in più potrebbe essere la fame di gol di Erling Haaland per il Borussia.

Snai da leggermente per favoriti gli uomini di Nagelsmann, il Lipsia squadra rivelazione degli ultimi anni in Germania, quota 2.45, contro il 2.70 per il trionfo.

Il GG a quota 1.50. La vittoria Borussia con un gol di scarto 4.25, la vittoria Lipsia con un gol di scarto paga 4 volte la posta.

Probabili formazioni Borussia-Lipsia.

LIPSIA (4-2-3-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino; Olmo, Forsberg; Sorloth.



BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Can; Reyna, Reus, Sancho; Haaland.

Precedenti e statistiche Borussia-Lipsia.

Nelle 2 sfide stagionali, entrambe in Bundesliga, due vittorie Borussia, in entrambi i casi con 3 gol segnati, in entrambi i casi una doppietta.

Andata a Lipsia il 9 Gennaio 2021, doppietta di Haaland dopo il gol di Jadon Sancho, Sorloth per la bandiera dei padroni di casa.

Ritorno a Dortmund Sabato 8 Maggio, 3-2, stavolta doppietta proprio di Sancho dopo vantaggio di Marco Reus, Klostermann e Olmo per il Lipsia.

Finale totalmente inedita.

Dortmund che fa doppia cifra: 10 finali di Coppa di Germania.

Delle precedenti 9 ne ha vinte 4, vincendo l’ultima giocata, nel 2017, 2-1 contro l’Eintracht, Ousmane Dembelé e Pierre Emerick Aubameyang resero vano il gol di Ante Rebic.

Per il Lipsia è solo la seconda finale di coppa nazionale della sua storia, dopo quella persa nel 2019 contro il Bayern Monaco, 3-0 con doppietta di bomber Lewandowski e gol di Coman.

