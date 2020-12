Pronostico Borussia Dortmund-Lazio, 02-12-2020, 5^ giornata UEFA Champions League

Se non è un match ball, poco ci manca, davvero.

La Lazio di Simone Inzaghi si gioca una grossa fetta di passaggio del turno.

Mercoledì 02-12-2020, per la 5^ giornata – nonché penultima – del gruppo F della UEFA Champions League, i biancocelesti volano a far visita al Borussia Dortmund di Lucien Favre, primatista nel girone.

Si gioca nel vecchio “Westfalenstadion”, noto anche con la denominazione commerciale per ragioni di sponsorizzazione di Signal Iduna Park.

Una sorta di primo match ball per i biancocelesti, che capita proprio contro l’avversario più temibile e primatista del girone – completato da Bruges e Zenit.

E forse non nel momento migliore della stagione per i biancocelesti.

I capitolini devono ancora trovare la loro quadra e la continuità di risultati stagionale.

Dopo le due belle vittorie consecutive contro Crotone in Serie A e contro lo Zenit lo scorso turno di Champions – entrambe nel segno di Immobile, 3 gol complessivi – i biancocelesti sono incappati in un pesante tonfo.

Sconfitta casalinga 1-3 nel lunch match dell’ultima di campionato, contro l’Udinese di Luca Gotti che non aveva ancora mai vinto in trasferta in stagione.

1° gol in Italia per Arslan, 2° gol stagionale di Pussetto e 1° per Forestieri a sancire il successo, sempre Immobile, su rigore, ha segnato il gol della bandiera laziale.

Anche i tedeschi sono reduci da un incidente di percorso in Bundesliga, sconfitta casalinga 1-2 contro il Colonia, doppietta di Ellyes Shkiri, gol della bandiera giallonera con il fratello d’arte Thorgan Hazard.

La vera notizia, tuttavia, è che non è andato a segno Erling Braut Haaland, il gioiellino norvegese, autentica macchina da gol: 16 in 12 presenze in UEFA Champions League, già la media gol più alta di tutta la storia della competizione !

6 dei quali proprio in questa edizione, il 1° proprio all’andata, alla 1^ giornata, all’Olimpico contro la banda di Simone Inzaghi.

Che inaugurò la sua stagione europea con una grandissima vittoria, 3-1, il solito Immobile-peraltro ex di turno-, autorete di Marwin Hitz e 1° gol in Champions nella carriera di Jean-Daniel Akpa Akpro a suggellare il risultato.

Stesso risultato dell’ultima giornata, sempre in casa, contro lo Zenit, sempre in cattedra Immobile, autore di una doppietta.

Doppietta anche per il sopra citato Haaland nell’ultimo turno, vittoria casalinga 3-0, due reti intervallate dal gol di un’altra grandissima giovane promessa, l’inglese Jadon Sancho.

Ripetiamolo: non è una sfida decisiva.

Borussia primo a 9 punti, biancocelesti un punto e una posizione sotto, poi Bruges terzo a quota 4 punti e Zenit ormai spacciato, ultimo a 1 punto.

Anche in caso di sconfitta, i biancocelesti potrebbero ancora puntare sull’ultimo turno, all’Olimpico contro il Bruges.

Probabili formazioni Borussia-Lazio.

BORUSSIA D. (4-2-3-1) – Bürki; Passlack, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Bellingham; Sancho, Reyna, T. Hazard; Haaland. All. Favre. A disposizione: Unbehaun, Hitz, Morey, Zagadou, Dahoud, Reud, Schulz, Moukoko, Brandt, Emre Can, Piszczek, Witsle, Raschl.

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi. A disposizione: Reina, Furlanetto, Patric, Radu, Escalante, Lazzari, D. Anderson, Cataldi, Akpa Akpro, Parolo, A. Pereira, Caicedo.

Pronostico e migliori quote Borussia-Lazio.

Tedeschi favoriti soprattutto dalla situazione e dal fattore campo, che ha un suo valore nonostante l’assenza di pubblico.

Betclic quota a 1.67 il segno 1 e a 4.90 il segno 2.

Sarà una partita intensa e vedremo molti gol dati i potenziali offensivi, specie con la grande sfida a distanza Haaland-Immobile.

GG a 1.59, Ov3.5 a 2.30.

Precedenti e statistiche Borussia-Lazio.

Esiste un solo precedente in Germania, ritorno dei quarti di finale di Coppa UEFA, il 14 Marzo 1995.

Dopo la vittoria 1-0 dell’andata per i biancocelesti, al ritorno il Borussia di Ottmar Hitzfeld sconfisse 2-0 la Lazio di Zdenek Zeman, di fatto eliminandola, rigore di Chapuisat e gol di Riedle.

