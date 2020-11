Pronostico Borussia Dortmund-Bayern Monaco, 07-11-2020, 7^ giornata Bundesliga

Der Klassiker, la Grande Classica del calcio teutonico, la sfida fra le due squadre appaiate al vertice della Bundesliga.

Tutto questo è molto altro è Borussia Dortmund-Bayern Monaco, il big match che infiamma il Sabato pomeriggio del massimo campionato tedesco, il 7 Novembre alle 18:30 al “Signal Iduna Park”.

Probabili formazioni Borussia-Bayern.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Witsel; Sancho, Reus, Reyna; Haaland.



BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

E’ soprattutto sfida fra grande bomber, l’esperto, scafato Lewandowski su sponda bavarese, e il giovane ma esplosivo Haaland su sponda giallonera.

Pronostico e migliori quote Borussia-Bayern.

Un pronostico complicato, pur considerando la differenza di quote.

Betclic quota il segno 1 a 3.80 e il 2 a 1.87.

Il potenziale tecnico dei bavaresi è superiore a quello dei gialloneri.

Già dalle retrovie con i terzini Pavard ed Hernandez, passando per una mediana formata dal giusto mix di piedi buoni e fase di interdizione, con Kimmich e Goretzka.

Per non parlare di una fase offensiva debordante, con un tridente iperoffensivo, con un Coman in grande spolvero, la splendida sorpresa Gnabry e la sicurezza Muller, alle spalle del già citato Lewandowski, forse il miglior centravanti in circolazione.

Certo, dall’altra parte la concorrenza è importante, con questo giovanotto norvegese che sta incantando l’Europa intera, 10 gol in 10 partite in stagione per Haaland.

La statistica favorisce i bavaresi, vincenti quasi il doppio delle volte negli scontri diretti, 61 successi contro 33.

Le due squadre sono appaiate in vetta alla classifica a quota 15 punti, in virtù di 5 vittorie e una sconfitta.

Bayern che, dopo la inattesa sconfitta alla 2^ di Bundesliga 4-1 in casa Hoffenheim – interrotta una striscia positiva di 10 mesi – ha ripreso una certa striscia, 9 vittorie su 9.

Una delle quali proprio contro i gialloneri nella DFB Super-Pokal, insomma la Supercoppa di Germania.

La marcia del Borussia è stata perciò meno produttiva ma comunque intensa.

Gialloneri sconfitti per l’appunto nel 1° scontro diretto stagionale, oltre che in Champions League dalla Lazio.

Ma come anticipato, comunque, anche loro sono una squadra di tutto rispetto.

E lo han dimostrato per l’appunto nella sfida diretta, sconfitti solo di misura dai bavaresi, 3-2.

Nell’ultima di Champions entrambe han dato spettacolo.

Borussia vincente 0-3 in casa del Bruges con ancora quell’Haaland in cattedra, doppietta che lo ha fatto salire a quota 14 gol in 11 presenze in Champions.

Una quota mostruosa: per prenderne due non proprio a caso, Messi ci mise 28 partite per raggiungere tale quota nella massima competizione europea, Cristiano Ronaldo addirittura 51 !

Bayern che ne ha fatti 6 al Salisburgo a domicilio, 4 dei quali negli ultimi 13 minuti, doppietta anche per Lewandowski.

Il Bayern ha qualcosa di più senza dubbio, tuttavia il pronostico resta complicato.

Si può comunque presumere una gara combattuta da ambo le parti e molto aperta.

Potrebbero segnare entrambe e anche in buona misura.

GG a 1.40, Ov2.5 a 1.39, la combo è a 1.59.

Non male anche l‘Ov3.5, a 1.94, tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche Borussia-Bayern

Come anticipato, in 127 sfide ufficiali, 61 vittorie Bayern e 33 Borussia, altrettanti pareggi.

Nel conteggio compresa la Finale di Champions, nel 2013, storica, la prima tutta tedesca, a Wembley Mandzukic e il futuro pallone d’oro Robben a siglare il 2-1, in mezzo il rigore di Gundogan che aveva ridato speranze ai gialloneri di Klopp contro il Bayern allora guidato da Heynckes, che fece il Triplete.

Il 30 Settembre in Supercoppa all’Allianz Arena vittoria 3-2 al termine di una gara spettacolare, 2-0 bavarese con Tolisso e Muller, rimonta Borussia con Brandt e il solito Haaland, all’82’ la chiuse Kimmich.

Ultima sfida a Dortmund lo scorso 26 Maggio, 0-1 in campionato firmato sempre da Kimmich al 43′.

Ultima vittoria del Borussia il 10 Novembre 2018 sempre in Bundesliga, sempre al Westfalenstadion-nome originale dell’impianto del Borussia – doppiette di Reus da una parte e del solito Lewandowski dall’altra e Paco Alcacer a firmare il definitivo 3-2.

