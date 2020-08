Pronostico Bayern Munchen-Chelsea, 08-08-2020, ritorno ottavi Champions League

Il Bayern Munchen di Hans-Dieter Flick ospitano il Chelsea di Frankie Lampard nel return match degli ottavi di Finale della UEFA Champions League.

Altra sfida fra squadre molto differenti: i bavaresi dominatori del calcio tedesco e reduci dall’ennesima Bundesliga appunto dominata, 30° scudetto, 8° di fila, oltre alla Coppa di Germania, la 20esima – sommati perciò fanno 50 trofei nazionali ! – vinta in finale contro il Bayer Leverkusen;

d’altro canto i Blues hanno chiuso la Premier al 4° posto a quota 66 alla pari del Manchester United con conseguente conquista della prossima edizione della Champions League.

Champions che però con estrema probabilità i londinesi abbandoneranno quest’anno, lo 0-3 dell’andata sembra lasciare poco spazio a clamorosi ribaltoni.

Probabili formazioni Bayern-Chelsea.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago Alcantara, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski. Allenatore: Flick.

CHELSEA (3-4-3): Caballero; Rudiger, Christensen, Zouma; James, Kovacic, Barkley, Emerson Palmieri; Mount, Giroud, Hudson-Odoi. Allenatore: Lampard.

Pronostico e migliori quote Bayern-Chelsea.

Indubbiamente gap notevole fra le due formazioni e all’andata lo si è visto, implacabili i bavaresi a Stamford Bridge con la doppietta della grande rivelazione Gnabry e il tris di Lewandowski.

I bookmakers parlano chiaro: 1.40 per il segno 1 e 7.35 per il 2, quote Betclic.

Difficile davvero prevedere un ribaltone. Si può pensare a mala pena a una reazione dei londinesi, che potrebbero uscirsene con dignità, giocandosela e segnando e perché no anche strappando un pari.

Il GG a 1.65, considerando che nessuna delle due ha da perdere, possibile slancio di reti, Ov2.5 a 1.42, l’accoppiamento è a 1.73, per chi ama il vero rischio, il 2-2 esatto paga 16 volte la posta, tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche Bayern-Chelsea.

Il primo precedente ufficiale nel vecchio stadio dei tedeschi, l’Olympiastadium di Monaco, Martedì 12 Aprile 2005, una vita fa, ritorno dei quarti di finale, bavaresi di Hitzfeld vincenti 3-2 contro il Chelsea di Mourinho in clamorosa rimonta in pieno finale di gara con Pizarro, Guerrero e Scholl dopo le reti dell’attuale tecnico Lampard e raddoppio di Drogba, vittoria che però non evitò l’eliminazione ai tedeschi, perdenti 4-2 all’andata.

Ultima sfida ufficiale la Finalissima di Champions del 2012, 1-1 sul campo, incredibile in 5 minuti nel finale, 2 colpi di testa vincenti, di Muller prima e sassata di Drogba poi che portò il match ai supplementari e poi anche ai rigori dove ancora l’ivoriano fu decisivo per il 1° storico trionfo di una londinese in Champions League, vittoria impreziosita dal fatto che i bavaresi giocavano di fatto in casa, all’Allianz Arena, sede della finale.

Mai, in 92 precedenti, una squadra ha ribaltato uno svantaggio casalingo di 3 reti in una doppia sfida nella Coppa dalle grandi orecchie.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS