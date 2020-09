Pronostico Bayern Monaco-Siviglia, 24-9-2020, Supercoppa UEFA

Bayern Monaco-Siviglia è la sfida che giovedì 24 settembre dirà chi tra tedeschi e spagnoli solleverà la Supercoppa Europea. Si gioca alla Puskas Arena di Budapesta con fischio d’inizio fissato alle 21:00.

Dopo il sonoro 8-0 rifilato allo Schalke 04 nella prima giornata di campionato in Bundesliga, il Bayern Monaco, reduce dal fantastico triplete della scorsa stagione, affronta, alla Puskas Arena di Budapest, il Siviglia di Julen Lopetegui. In palio c’è la Supercoppa Europea. I bavaresi, come detto, vengono da una larghissima vittoria contro i malcapitati blu di Gelsenkirchen, mentre gli andalusi non hanno ancora iniziato il loro percorso nella Liga.

La sfida di giovedì sera sarà il primo match ufficiale della stagione 2020-2021 per i Rojiblancos che giocheranno la loro prima gara di campionato lunedì prossimo in casa del Cadice. La competizione non sorride alle due contendenti: sia il Bayern Monaco che il Siviglia vantano infatti una sola affermazione nella manifestazione: i tedeschi hanno trionfato nel 2013 dopo aver battuto ai rigori il Chelsea di Roman Abramovich, gli spagnoli invece hanno festeggiato nel 2006 grazie ad un secco 3-0 rifilato al Barcellona di Ronaldinho, fresco campione d’Europa.

Probabili formazioni Bayern Monaco-Siviglia

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Boateng, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, T. Müller, Sané; Lewandowski.

Siviglia (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Rakitic, Fernando, Jordán; Ocampos, L. De Jong, Suso.

Pronostico Bayern Monaco-Siviglia

Il pronostico di Bayern Monaco-Siviglia sembra quantomai scontato. I bavaresi sono nettamente più forti degli andalusi e, almeno sulla carta, il paragone tra le due formazioni non sussiste neanche. Lopetegui potrebbe puntare su una partita di contenimento mirata allo sfruttamento di eventuali contropiedi che potrebbero aggirare lo strapotere fisico e tattico di Lewandowski e compagni, ma pensare di contenere per 90 minuti gli uomini di Flick è cosa assai difficile. Ad ogni modo, come si suol dire in gergo calcistico, “la palla è rotonda“, quindi al campo l’ardua sentenza. Queste le quote principali della sfida offerte dal noto bookmaaker SNAI.

Bayern Monaco-Siviglia

1: 1.35

2: 7.50

X: 5.75

Over 1.5: 1.05

Under 1.5: 7.00

Goal: 1.50

No Goal: 2.40

Over 2.5: 1.30

Under 2.5: 3.20

Per quanto riguarda le combo, molto interessanti sono l’X-X (pareggio primo tempo-pareggio secondo tempo) che paga 9.50 volte la quota scommessa e l’X-1 (pareggio primo tempo-vittoria Bayern) che paga 4.50 volte l’importo puntato. Per gli amanti del rischio ci sono infine anche il 2-1 (vittoria Siviglia primo tempo-vittoria Bayern secondo tempo) e il 2-X (vittoria Siviglia primo tempo-pareggio finale) che pagano 18 volte la posta.

Precedenti e statistiche

Gli ultimi, nonché unici precedenti tra Bayern Monaco e Siviglia risalgono ai quarti di finale della Champions League 2017-2018. In quell’occasione i bavaresi vinsero per 1-2 la gara d’andata giocata al Ramón Sánchez-Pizjuán, mentre la gara di ritorno disputata all’Allianz Arena terminò 0-0.

