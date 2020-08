Pronostico Bayern Monaco-PSG, 23-08-2020, Finale UEFA Champions League

Questa Domenica 23 Agosto 2020 è già nella storia.

Allo “Estadio Da Luz” di Lisbona la prima Finale di UEFA Champions League a porte chiuse.

Una sfida inedita, fra un club di grande esperienza internazionale come il Bayern Monaco, e una squadra alla sua prima apparizione all’atto finale della competizione, il PSG.

Una sotto-sfida tutta tedesca fra i due tecnici, la rivelazione Hans-Dieter Flick da una parte, Thomas Tuchel dall’altra.

Più anziano ma paradossalmente meno esperto il primo, che, fra l’altro, ha fatto un periodo di addestramento proprio a Parigi e proprio sotto la guida di Tuchel.

L’atto conclusivo di una tormentata stagione calcistica 2019/2020, stagione che ricorderemo perché tribolata dal coronavirus.

Probabili formazioni Bayern-PSG

Un pò di Italia in questa Finale.

Un pò di Inter in particolare, Ivan Perisic su sponda Bayern e Icardi su sponda PSG, anche se l’argentino parte dalla panchina, dopo il ritorno di Mbappé e la promozione di Di Maria.

Poi fra le fila parigine anche capitan Thiago Silva, ex Milan, quindi avremo una sorta di derby della Madonnina in questa super sfida.

Per non parlare poi della direzione arbitrale, affidata a uno dei nostri arbitri più esperti, Daniele Orsato, della sezione di Schio (VI), di professione elettricista.

Assistenti Manganelli e Giallatini, IV Uomo il romeno Ovidiu Alin Hategan, di professione medico, al Var Massimiliano Irrati, della sezione di Pistoia, di professione avvocato.

BAYERN MONACO: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski. All. Flick

PSG: Navas; Kherer, Thiago Silva, Kimpembé, Bernat; Herrera, Marquinhos, Paredes; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Tuchel

Pronostico e migliori quote Bayern-PSG.

E’ una sfida stellare, tra due fra le squadre più forti al Mondo al momento.

Da una parte la coralità dei bavaresi, rimasti forse gli unici a praticare ancora il tiqui taca – né sa qualcosa proprio il povero Barcelona, fautore di questa meravigliosa filosofia calcistica…

Dall’altra invece il fascino di grandissimi campioni, fra i più forti al Mondo, Neymar e Mbappé in particolare, i due giocatori più costosi della storia.

Insomma, una grandissima orchestra da una parte, diversi superlativi solisti dall’altra, come può finire ?

I bookmakers premiano per l’appunto la coesione tattica dei bavaresi, la cui vittoria è data a 2.10, contro il 3.20 per il successo parigino, quote Betclic.

Una cosa può essere data pressochè per certa: si vedranno caterve di gol.

Non si tratta di formazioni difensiviste, e certamente non c’è niente da perdere, essendo l’ultimo atto di una tribolata, tormentata ma pur sempre bellissima stagione.

GG a 1.39, Ov2.5 simile, 1.38, per chi vuole alzare il tiro, Ov5.5 a 5.30. Per chi volesse azzardare un risultato esatto, il 4-2 per il Bayern – come nella Finale di DFB Pokal contro il Leverkusen – paga 30 volte la posta. Tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche Bayern-PSG.

La statistica è a favore del PSG, vincente in 5 degli 8 precedenti contro il Bayern.

Ultima sfida 2 stagioni fà e sempre in Champions, nella fase a gruppi, andata alla 2^ giornata il 27 Settembre 2017 a Parigi, padroni di casa allora allenati da Unai Emery vincenti 3-0 sul Bayern di Ancelotti, con Dani Alves, Cavani e Neymar al suo 1° gol in una sfida internazionale al Parco dei Principi.

Al ritorno, 6^ e ultima giornata del girone, risultato quasi restituito dai bavaresi, vincenti 3-1, Lewandowski e doppietta di Tolisso e in mezzo il gol della bandiera di Mbappé

PSG 41esima squadra a raggiungere la Finale della competizione, e una statistica la sfavorisce, le ultime 6 debuttanti in Finale hanno tutte perso !

Bayern che dal canto suo è invece alla 11esima finale, e insegue il 6° trionfo, che lo porterebbe alla pari del Liverpool, al 3° posto in questa speciale classifica, dopo ovviamente Real Madrid a quota 13 e Milan a quota 7.

Nota a margine: entrambe inseguono il Triplete, tedeschi dopo Bundesliga e DFB Pokal, francesi dopo aver vinto la Ligue 1 per cristallizzazione della classifica del campionato che è stato sospeso con scudetto assegnato ai parigini, poi vincenti anche in Coppa di Francia, oltre che nella Coppa di Lega Francese.

