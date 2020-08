Pronostico Bayern Monaco-Lione, 19-08-2020, semifinale UEFA Champions League

Bayern Monaco – Lione chiude le semifinali di UEFA Champions League nonché la doppia sfida Francia-Germania in questa penultima fase del torneo.

I bavaresi di Hans Dieter Flick in cerca della 11esima finale di Coppa della loro storia.

I Francesi tornano invece in semifinale di Champions dopo 10 anni, eliminati nel 2010 proprio dal Bayern Monaco, poi perdente in Finale contro l’Inter del Triplete.

Garcià alla prima semifinale Champions della sua storia.

I tedeschi hanno surclassato agli ottavi il Chelsea e, soprattutto, ai quarti hanno regalato uno spettacolo inedito, rifilando un già storico 8-2 al Barcelona.

Ottimo cammino anche per i francesi, meno prolifici ma altrettanto efficaci, ad eliminare, seppur con una buona dose di fortuna, la Juventus di Sarri agli ottavi, prima del capolavoro ai quarti contro il Manchester City di Guardiola, sconfitto con la doppietta del redivivo Moussa Dembelé, primi gol in Champions in carriera.

Probabili formazioni Bayern-Lione

Bayern (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski.

Lione (3-5-2): ​Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Dembélé.

Pronostico e migliori quote Bayern-Lione

Per la terza fase consecutiva i francesi sono ovviamente sfavoriti. Lo erano con la Juve e pure con il City, e poi si è visto come è andata a finire.

Ha quindi un peso relativo la seppur abnorme differenza fra le quote, 1.26 la vittoria tedesca, quasi 10 volte tanto quella dei francesi, 11.25.

Il gap tecnico è notevole, e il Bayern ha dimostrato di essere rimasta, a tutti gli effetti, forse l’unica squadra al Mondo a praticare il tiqui taca.

Passaggi di precisione millimetrica, scambi veloci e tecnica sopraffina, doti che caratterizzano fortemente i bavaresi.

Resta da vedere se la grande compattezza dei francesi possa costituire una degna opposizione.

Il GG è a 1.84, poi la grande propensione offensiva dei bavaresi rende le quote degli Over più basse della media, Ov3.5 raddoppia la posta, Ov4.5 a 3.22

Precedenti e statistiche Bayern-Lione

Esistono 8 precedenti, la metà vittorie bavaresi, per il resto 2 pari e altrettante vittorie francesi.

Ultima sfida proprio in semifinale Champions nel 2010, 1-0 firmato Robben all’andata in Germania, 0-3 al ritorno in Francia, tripletta di Olic.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

