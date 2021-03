Pronostico Bayern Monaco-Lazio, 17-03-2021, ritorno ottavi Champions League

Mercoledì 17-03-2021, ore 21, per il ritorno degli ottavi della UEFA Champions League, il Bayern Monaco di Hans Dieter Flick ospita la Lazio di Simone Inzaghi.

Bavaresi campioni di tutto che hanno già più di un piede ai quarti di finale.

Contro una Lazio surclassata con un netto 1-4 nell’andata dell’Olimpico e perciò chiamata ad un’impresa quantomeno titanica.

Per qualificarsi, i biancocelesti dovrebbero espugnare l’ “Allianz Arena” con almeno 4 gol di scarto, o anche con 3 gol di scarto, ma segnandone almeno 5.

Se non è fantascienza, poco ci manca !

Pronostico e migliori quote Bayern-Lazio.

Obiettivamente il pronostico sembra scontato.

Come anticipato il vantaggio dei bavaresi è troppo grande perché si possa sperare che venga invertito.

Senza dimenticare, chiaramente, il palese gap tecnico.

Lazio che dal canto suo sarà ormai rassegnata e con la testa ai prossimi impegni di campionato e alla corsa per la Champions, ovviamente si intende la prossima edizione.

La differenza di quotazioni è abissale: Snai quota il segno 1 a 1.32 e il segno 2 a 8.25.

I biancocelesti, per quanto anticipato, potrebbero mollare il colpo.

Possibile la combo 1+NG, ben quotata, 2.55; biancocelesti che però potrebbero evitare una figuraccia come all’andata, combo 1+Un2.5 a sua volta ben quotata, paga addirittura 5 volte la posta.

Per i più audaci, il 2-0 esatto è a 8.50.

Un’altra possibile chiave di lettura è che il Bayern a sua volta si presenti rilassato e con la testa già ai futuri impegni, con una Bundesliga ancora da vincere, esponendosi così ad un possibile moto d’orgoglio dei biancocelesti.

La vittoria laziale con un solo gol di scarto a 8.25, per i più audaci, l’1-2 finale paga ben 25 volte la posta.

Tutte quote Snai.

Probabili formazioni Bayern-Lazio.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Sule, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Lewandowski. All.: Flick.

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.

Precedenti e statistiche Bayern-Lazio.

E’ la prima sfida fra le due formazioni in terra tedesca.

Ciò ovviamente rende la gara di andata la prima sfida in assoluto fra le due formazioni.

Un Bayern come sempre stratosferico, per lo più aiutato da una Lazio decisamente arrendevole, che di fatto concede tutti e 4 i gol.

Lo scorso 23 Febbraio si iniziò con lo sciagurato retropassaggio di Mateo Musacchio che di fatto servì direttamente Robert Lewandowski, che eluse l’intervento di Pepe Reina in uscita prima di infilare a rete.

Il raddoppio con un chirurgico destro rasoterra di Jamal Musiala, un gol storico, il 1° gol di un giocatore classe 2003 nella storia della UEFA Champions League, a 3 giorni dal 18° compleanno del baby-fenomeno.

Poi nel finale di primo tempo altra dormita della difesa laziale sul contropiede fulminante di Kingsley Coman concluso dal tap-in vincente di Leroy Sané.

A inizio secondo tempo si chiudono le marcature, prima al 2′ con Francesco Acerbi che inavvertitamente la infila nella sua stessa porta, e poi al 4′, con il gol della bandiera laziale con Joaquin Correa.

Il Bayern ritrova un’avversaria italiana in casa dopo ben 5 anni dall’ultima volta.

5 anni praticamente esatti, da quel 16 Marzo 2016, contro la Juventus, curiosamente anche allora ritorno degli ottavi di Champions.

Dopo il 2-2 dell’andata la Juve di Max Allegri giocò un primo tempo strepitoso, portandosi sul doppio vantaggio con le prodezze di Paul Pogba e Juan Cuadrado, tris sfiorato con il gol ingiustamente annullato ad Alvaro Morata per inesistente fuorigioco.

Poi crollo verticale dei bianconeri e grande rimonta dei bavaresi, che con Lewandowski prima e Muller poi portarono la partita ai supplementari, quando Thiago Alcantara e il grande ex Coman sancirono il 4-2 definitivo.

Il Bayern non perde in casa contro un’italiana ormai da 10 anni.

E anche in questo caso quasi esatti. Era il 15 Marzo 2011, e curiosamente anche allora ritorno degli ottavi di Champions.

I bavaresi allora guidati da Louis van Gaal affrontavano l’Inter Campione d’Europa in carica-Finale vinta l’anno prima proprio contro il Bayern-, fresca di titolo del Mondo, allenata da Leonardo dopo l’esonero di Rafa Benitez.

Dopo la vittoria 0-1 all’andata a San Siro, i bavaresi stavano per ripetersi in casa: dopo il vantaggio al 4′ di Samuel Eto’O momentanea rimonta firmata da Mario Gomez – bissato il gol dell’andata – e Thomas Muller.

Nel secondo tempo grande prova dei nerazzurri, che compirono la contro-rimonta con splendidi gol di Wesley Sneijder – gran destro tagliato dal limite dell’area – e Goran Pandev – gran piattone sinistro sotto l’incrocio.

Una qualificazione storica: fu solo la seconda volta che una squadra fu capace di sovvertire uno svantaggio di un gol subito all’andata in casa, e curiosamente di nuovo coinvolto van Gaal, che la prima volta era stato vincente, con il suo Ajax, che nel 1995 espugnò 0-3 il campo del Panathinaikos, vincente all’andata ad Amsterdam 0-1 nelle semifinali di Champions.

Rimane, ad oggi, l’ultima eliminazione agli ottavi di Champions League per i bavaresi.

Biancocelesti reduci da 2 vittorie nelle ultime 3 trasferte tedesche.

L’ultima proprio in questa stagione.

Lo scorso 2 Dicembre 2020 nella fase a gironi buon pari 1-1 in casa del Borussia Dortmund, in vantaggio con Guerreiro prima del definitivo pari della Scarpa d’Oro in carica Ciro Immobile.

Prima di questa sfida due sconfitte consecutive in terra teutonica, entrambe piuttosto pesanti, con 3 gol di scarto, 3-0 contro Bayer Leverkusen e 4-1 contro Eintracht Francoforte.

Ultima vittoria in Germania per la Lazio risalente a 8 anni fa.

Il 7 Marzo 2013, andata degli ottavi di Europa League, i biancocelesti di Vladimir Petkovic espugnarono 0-2 il campo dello Stoccarda, un gol per tempo, Ederson e Onazi.

Bavaresi reduci da 4 vittorie consecutive in stagione, dopo la sconfitta contro l’Eintracht in campionato.

Successi molto importanti in chiave scudetto, specie Der Klassiker, il big match contro il Borussia Dortmund dello scorso Sabato 6 Marzo.

Vinto 4-2 in roboante rimonta dai bavaresi, nel duello fra grandi bomber Lewandowski contro Haaland, duello vinto dal polacco, che con la sua tripletta ha sovvertito la doppietta iniziale del norvegese, in gol due volte nei primi 9 minuti.

Leon Goretzka archiviò poi la pratica.

Nell’ultimo impegno, la settimana successiva, Sabato 13 Marzo, vittoria 1-3 in casa del Werder Brema, in gol gli stessi marcatori andati in rete contro il Borussia, Goretzka ad aprire e Lewandowski a chiudere, in mezzo il gol di Serge Gnabry, gol della bandiera dei padroni di casa a 5′ dal 90′ con Niclas Fullkrug.

Biancocelesti reduci dalla sofferta vittoria contro il nuovo Crotone di Serse Cosmi nell’ultima di Serie A.

Successo scacciacrisi dopo le tre pesanti sconfitte consecutive, prima l’andata proprio contro i bavaresi, e poi le due consecutive in campionato in casa di Bologna e Juventus, entrambe con due gol di scarto, rispettivamente 2-0 e 3-1.

Calabresi tenaci, con Simy che rimontò prima il vantaggio di Sergej Milinkovic-Savic e poi di Luis Alberto, prima del colpaccio nel finale del solito Filipe Caicedo.

