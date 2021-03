Pronostico Bayern Monaco-Borussia Dortmund, 06-03-2021, 24^ giornata della Bundesliga

Il Sabato del calcio tedesco viene infiammato dalla supersfida forse più rappresentativa.

Il 06-03-2021, ore 18:30, è di scena Der Klassiker: il Bayern Monaco di Hans Dieter Flick, Supercampione di tutto, ospita alla “Allianz Arena” il Borussia Dortmund del traghettatore Edin Terzic, big match della 24^ giornata della Bundesliga.

I bavaresi provano ad avanzare in un campionato che li vede sempre primi in classifica ma in maggior sofferenza rispetto agli anni precedenti.

Naturalmente i multipli impegni non aiutano in tal senso, con il Mondiale per club in particolare, giocato e vinto il mese scorso.

Borussia che dal canto suo deve recuperare in classifica per affacciarsi alla zona Champions League, in attesa del suo promesso sposo, il tecnico Marco Rose – attualmente all’altro Borussia, il Monchengladbach peraltro da poco affrontato dai gialloneri nei quarti di Coppa di Germania- già accordatosi per sostituire il giovane Terzic, classe 1982.

E’ questa la terza sfida stagionale fra le due formazioni, le prime due entrambe vittorie bavaresi e con medesimo risultato, 3-2, prima in Supercoppa di Germania, poi all’andata di campionato.

Pronostico e migliori quote Bayern-Borussia.

Pronostico che potrebbe avere un certo indirizzo.

Dopo il KO contro l’Eintracht i bavaresi hanno ripreso a giganteggiare come loro solito.

2 vittorie consecutive con ben 9 gol fatti e soli 2 subiti, 1-4 alla Lazio all’andata degli ottavi della UEFA Champions League, e 5-1 casalingo al Colonia in campionato.

Anche per il Borussia è un momento potenzialmente propizio, 3 vittorie e un pari nelle ultime 4 partite.

Anche i gialloneri hanno vinto in trasferta all’andata degli ottavi di Champions, seppur più a fatica dei bavaresi, 2-3 a Siviglia.

Tuttavia il Bayern arriva in condizioni migliori, soprattutto considerando che il Borussia è provato anche dalla impegnativa sfida infrasettimanale, Martedì nei quarti di finale di Coppa nazionale.

Vittoria di misura proprio contro il Gladbach allenato dal futuro tecnico del Dortmund Rose. Successo risicato, solo 0-1, e con molta sofferenza specie sul piano fisico.

Oltre al fatto che, per quanto anticipato, il Borussia deve dosare forze ed energie per il ritorno di Champions League col Siviglia, contro cui il vantaggio non è ancora rassicurante.

Mentre i bavaresi, dopo la vittoria schiacciante contro la Lazio, possono già considerarsi qualificati ai quarti della competizione, quindi non avranno impegni da dentro-fuori a breve termine.

I bookmakers sono impietosi, con Snai che quota il segno 1 a 1.60 e il 2 a 4.75.

Date le premesse fatte, con il Bayern rilassato e il Borussia in tensione, fisicamente scarico per l’impegno infrasettimanale e con la testa potenzialmente alla Champions, c’è aria di goleada.

Ov3.5 addirittura dato solo a 1.70, data la tendenza offensiva dei bavaresi, abbinato in combo al segno 1 fa lievitare la quota a 2.60, sempre con Snai.

Probabili formazioni Bayern-Borussia.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Sule, Hernandez, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Gnabry; Lewandowski. All: Hans Dieter Flick.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Hitz; Morey, Can, Hummels, Guerreiro; Delaney, Dahoud; Sancho, Reus, Reyna; Haaland. All: Edin Terzic.

Precedenti e statistiche Bayern-Borussia.

Esistono 128 precedenti del Klassiker, in assoluto in tutte le competizioni e in casa di entrambe.

Vantaggio Bayern con ben 62 vittorie, le restanti 66 sfide equamente suddivise fra vittorie Borussia e pareggi.

Nel computo dei gol il vantaggio bavarese è abbastanza netto, quasi 100 reti di differenza, 245 contro 154.

Fra queste sfide ovviamente anche la indimenticabile Finalissima di Champions di Sabato 25 Maggio 2013.

Storica, la prima finale della competizione fra due tedesche, con il Bayern che, allora allenato da Jupp Heynckes, ottenne il primo Triplete della sua storia, sconfiggendo 1-2 il Borussia di Klopp.

Tutto deciso dall’ora di gioco in poi, al 60′ vantaggio bavarese con Mario Mandzukic, il pari Borussia con il rigore realizzato da Ilkay Gundogan, nel finale gol partita del futuro pallone d’oro Arjen Robben

Come anticipato le due squadre si son già affrontate due volte in stagione, con entrambe vittorie bavaresi ed entrambe 3-2.

Prima per la DFB SuperPokal, denominazione ufficiale della Supercoppa tedesca, il 30 Settembre 2020, all’Allianz Arena bavaresi vincenti con reti di Tolisso, Thomas Muller e Joshua Kimmich, con il Borussia che aveva pareggiato le prime due reti con Julian Brandt e il solito Erling Braut Haaland.

Il bomber norvegese chiuse le marcature della gara di andata, lo scorso 7 Novembre 2020 al “Signal Iduna Park” di Dortmund, dopo il vantaggio di Marco Reus per i gialloneri, pari bavarese con David Alaba in pieno recupero di primo tempo, poi l’ex Robert Lewandowski in apertura di ripresa e Leroy Sané a 10 dal 90′ sancirono il successo bavarese.

Il Borussia non espugna il campo del Bayern addirittura da quasi 7 anni.

Ultima volta lo scorso 12 Aprile 2014, strepitosa prestazione del Borussia anche allora guidato da Jurgen Klopp, che surclassò con un netto 0-3 i bavaresi allora guidati da Pep Guardiola.

In gol Mkhitaryan, Reus e Hoffmann, sconfitta tutto sommato indolore per quel Bayern, ma pur sempre la peggiore della carriera di Guardiola.

Bayern reduce dalla già sopra citata manita al Colonia, reti di Eric Maxim Choupo-Moting, poi le doppiette del solito scatenato Lewandowski – 34 gol in 32 partite stagionali, media gol da fantascienza ! – e Serge Gnabry.

Dortmund che invece ha superato con molta fatica i quarti di DFB Pokal, appunto Coppa di Germania, contro l’altro Borussia, il Gladbach guidato proprio dal futuro tecnico giallonero Marco Rose, e sconfitto dai gialloneri 1-0 con una bella ripartenza, un contropiede coast-to-coast in stile inglese più che tedesco.

Inglese come l’autore del gol, il giovane della new generation calcistica Jadon Malik Sancho.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS