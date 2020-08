Pronostico Bayer Leverkusen-Inter, 10-08-2020, quarti di finale di Europa League

Il cammino in Europa League dell’Inter di Antonio Conte prosegue contro il Bayer Leverkusen dell’olandese Peter Bosz.

Alla “Merkur Spiel Arena“, nota anche come “Esprit Arena“, di Dusseldorf, è sfida fra retrocesse dalla Champions League per il quarto di finale in gara secca della competizione.

Probabili formazioni Leverkusen-Inter.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; S. Bender, L. Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Demirbay, Palacios; Wirtz, Havertz, Diaby; Volland.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku.

Pronostico e migliori quote Leverkusen-Inter.

Pronostico quanto mai complicato.

Un certo qual gap tecnico c’è, i nerazzurri hanno nomi più importanti e, sostanzialmente, maggior qualità sul campo.

Oltre a un rodaggio superiore.

La banda di Conte ha terminato il suo campionato solo il 1° Agosto, peraltro brillantemente, con la splendida vittoria 0-2 nello spareggio per il 2° posto in casa della rivelazione Atalanta.

Seguita poi dalla vittoria con medesimo risultato contro il Getafe nell’ottavo di Euroleague, Lukaku e 1°gol internazionale di Eriksen con la maglia nerazzurra.

Milanesi peraltro reduci da 5 gare consecutive senza gol al passivo.

I tedeschi dal canto loro hanno superato solo di misura, 1-0, il Rangers, gol di Moussa Diaby. Match che ha interrotto un periodo di più di un mese di inattività per il Bayer.

Che il 4 Luglio avevano perso la Finale di DFB Pokal – la Coppa di Germania, ndr – 4-2 contro il solito Bayern Monaco, con però grande reazione finale.

Perciò i tedeschi hanno meno minuti sulle gambe ma dimostrano di essere una squadra che non molla il colpo facilmente.

Le statistiche buttano male a entrambe: nerazzurri vincenti una sola volta nelle ultime 8 gare ufficiali contro tedesche, Bayer dal canto suo sconfitto nelle ultime 3 sfide contro italiane – le ultime 2 contro la Juventus nella fase a gironi di Champions.

Insomma, ribadiamo, pronostico complicato.

Anche se i bookmakers, evidentemente basandosi sul maggior tasso tecnico e sul maggior prestigio del risultato ottenuto in patria – Inter seconda, a un solo punto dalla Juve – danno i nerazzurri favoriti.

2.13 la quota per il successo nerazzurro, 3.55 per il successo tedesco.

Possiamo supporre una gara combattuta e discretamente aperta.

Il GG a 1.62, l’Un3.5 a 1.47, quote Betclic.

Precedenti e statistiche Leverkusen-Inter.

Le due formazioni si sono affrontate in gare ufficiali una sola stagione, Champions 2002/2003, fase a gironi, entrambe vittorie interiste, 19 Marzo 2003, alla BayArena 0-2 sancito da Martins ed Emre.

Come anticipato negativa la recente tradizione dei nerazzurri contro formazioni teutoniche, una sola vittoria nelle ultime 8 sfide, per il resto 1 pari e 6 sconfitte.

Ultimo successo a San Siro contro il Borussia Dortmund nell’attuale edizione della Champions, Lautaro Martinez e Antonio Candreva a decidere il 2-0 finale, che non evitò, in seguito, l’eliminazione dei nerazzurri, ‘retrocessi’ in EuroLeague.

Di contro Bayer, come anticipato, perdente nelle ultime 3 sfide contro italiane, specie le ultime 2, contro la Juve, vincente 3-0 allo Stadium, e 0-2 al ritorno in Germania, in entrambi i casi a segno Cristiano Ronaldo, che prima di questa stagione non aveva mai fatto gol al Leverkusen.

