Pronostico Barcelona-Napoli, 08-08-2020, ritorno ottavi Champions League

Il Barcelona di Quique Setien ospita il Napoli di Rino Gattuso nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League.

Sfida fra deluse, o almeno semi-deluse.

I blaugrana per riscattare una stagione del tutto anonima, con lo scudetto scippatogli dal Real Madrid e la Coppa del Re abbandonata già ai quarti, eliminati dall’Athletic Bilbao.

Mettiamoci i rumors sul possibile quanto fantascientifico approdo di Leo Messi all’Inter che potenzialmente destabilizzano l’ambiente.

I partenopei dal canto loro reduci da una stagione altalenante, con un campionato non perfetto, persa la zona Champions League, ma riscattato dalla vittoria della Coppa Italia – sconfitta la Juventus del grande ex Sarri in finale ai rigori – il 1° trionfo da allenatore per Gattuso, successo che ha automaticamente sancito la qualificazione all’Europa League.

Si riparte dall’1-1 dell’andata dello scorso 25 Febbraio, Mertens e Griezmann a deciderla, un gol per tempo.

Probabili formazioni Barça-Napoli.

Barcellona (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi; Suarez, Griezmann. All. Setién.



Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

Pronostico e migliori quote Barça-Napoli.

Innegabile il notevole gap tecnico, anche se nella gara di andata è sembrato quasi del tutto annullato.

Quote Snai recitano 1.60 contro 5.25 le quote della vittoria di una o dell’altra.

I blaugrana potrebbero far valere la loro maggiore esperienza internazionale oltre che qualità.

Il GG a 1.57, abbinato al segno 1 la quota è quasi raddoppiata con Betclic,2.88. Supponendo una grande prestazione dei partenopei, possiamo aspettarci gol in un buon numero.

Ov2.5 a 1.62, abbinato al segno 1 saliamo a 2.11, quote Betclic.

Precedenti e statistiche Barça-Napoli.

Non esistono precedenti ufficiali al Camp Nou. Il primo precedente ufficiale è quindi la gara di andata.

Diverse amichevoli, due nel giro di pochi giorni lo scorso anno, blaugrana vincenti 2-1 prima e 4-0 dopo, il 6 Agosto 2014 l’unica vittoria partenopea contro il Barça con gol di Blerim Dzemaili, nel 2011 un edizione del trofeo Gamper ricordata più per uno strepitoso gol in rovesciata annullato a Cavani che per il risultato, netto 5-0 dei catalani, risultato non nuovo per quella stratosferica squadra.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS