Pronostico Atletico Madrid-Lipsia, 13-08-2020, quarti di finale Champions League

E’ un quarto di finale di UEFA Champions League estremamente affascinante, quello fra l’esperto e scafato Atletico Madrid e il debuttante ma spavaldo Lipsia.

Sfida anche fra filosofie calcistiche differenti, fra il ‘cholismo‘ di un esperto come Diego Pablo Simeone e lo spregiudicato stile teutonico del giovanissimo Julian Nagelsmann, il più giovane allenatore a raggiungere i quarti di Champions nella storia.

Vigilia del match condizionata da pesanti preoccupazioni causa i due positivi al coronavirus trovati tra le fila dei madrileni, Correa e l’ex Genoa, Sassuolo e Inter Vrsaljko, che ha costretto, da protocollo sanitario tutte le altre a sottoporsi al tampone, c’è quindi ansia per gli esiti.

Probabili formazioni Atletico-Lipsia

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Llorente, Partey, Saul, Koke; Joao Felix, Morata. ALL.: Simeone.

LIPSIA (3-4-3): Gulacsi: Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino; Nkunku, Schick, Olmo. ALL.: Nagelsmann.

Pronostico e migliori quote Atletico-Lipsia.

Il gioco dell’Atletico è uno dei più innovativi e difficili da interpretare, con coperture, accorciamenti e pressing mirati e ripartenze veloci.

Simbolo di ciò la splendida rimonta con cui gli spagnoli hanno eliminato i Campioni d’Europa e del Mondo in carica del Liverpool.

Più dinamico e aggressivo lo stile dei tedeschi, più propositivi offensivamente parlando con le loro trame di passaggi e verticalizzazioni. Vedasi l’eliminazione del Tottenham di Mourinho, surclassato dall’intensità dei tedeschi.

Una sfida davvero complicata da interpretare.

Anche i bookmaker concordano sulla difficoltà nello stabilire una favorita, a prescindere dal maggior blasone e dalla maggiore esperienza dei baschi.

La vittoria spagnola è data a 2.32, quella tedesca a 3.70, quote Betclic.

Da prevedere una gara combattuta in cui entrambe potranno segnare, il GG molto ben quotato, 2.11, sempre da Betclic, esito plausibile specie considerando che il Lipsia non ha mai pareggiato senza gol in Champions nella sua storia.

Un altro fattore chiave potranno essere giustappunto i differenti stili di gioco.

L’interessante disposizione tattica degli spagnoli potrebbe imbrigliare l’esplosività tedesca, e potrebbe venir fuori una gara molto combattuta e magari con poche reti.

In tal senso l’Un3.5 dato a 1.19. E sempre in tal senso, chi volesse rischiare, l’1-1 esatto al termine dei 90 minuti è a 5.40.

Precedenti e statistiche Atletico-Lipsia.

Primo precedente in assoluto fra le due squadre, e nello specifico il Lipsia non ha finora mai affrontato formazioni spagnole nella sua storia.

Ricordi agrodolci per i Colchoneros contro tedesche, la finale di Coppa Campioni 1974, la prima nella storia dei madrileni, la prima a dover essere giocata due volte per via dell’1-1 della prima gara, e nella seconda madrileni sconfitti dal Bayern Monaco con un netto 4-0.

Però in compenso hanno sempre eliminato squadre tedesche affrontate nelle fasi a eliminazione diretta della Champions, il Leverkusen nel 2014/2015, e nel 2016/2017, e contro il Bayern Monaco proprio nella stagione di mezzo.

