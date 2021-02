Pronostico Atalanta-Real Madrid, 24-02-2021, andata ottavi Champions League

L’Atalanta si rituffa nell’impegno internazionale.

Dopo una stagione un pò altalenante in campionato seppur con qualche buon risultato, e una Finale di Coppa Italia già raggiunta, i ragazzi di Gian Piero Gasperini si giocano l’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League.

Avversario fra i più blasonati, anzi, sulla carta di fatto il più prestigioso della storia della competizione, il Real Madrid di Zinedine Zidane.

Sfida in calendario Mercoledì 24-02-2021, ore 21, al “Gewiss Stadium” di Bergamo.

Una sfida totalmente inedita, un impegno di grande prestigio per la Dea.

Probabili formazioni Atalanta-Real.

Per Gasperini l’unico dubbio dovrebbe essere il ballottaggio in attacco per un posto da titolare fra i soliti Zapata e Muriel, con questo ultimo che di recente sta dando il meglio di sé, sicuramente il migliore nell’ultimo impegno contro il Napoli.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino (Djimsiti); Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata (Muriel). Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Mendy, Nacho, Varane, Vazquez,; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore: Zinedine Zidane.

Pronostico e migliori quote Atalanta-Real.

Nonostante il blasone totalmente differente che caratterizza le due squadre per storia e tradizione – imperanti per il Real e ancora alquanto scarse per la Dea – persino i bookmakers suppongono un sostanziale equilibrio.

Snai da addirittura gli orobici per favoriti, 2.45, per il segno 1, contro il 2.75 per il segno 2.

Una particolarità di ambedue le formazioni è la tendenza ad esporsi al contrattacco avversario.

La Dea più che altro per la sua tracotanza offensiva, che inevitabilmente porta a sbilanciarsi.

Il Real più che altro per disattenzioni difensive, che si son viste anche nell’ultimo impegno, vittoria a fatica contro il Valladolid.

Madrileni che stanno rimontando in campionato, reduci da 4 vittorie di fila.

Atalanta che dal canto suo sta vivendo una buona stagione, avendo di recente raggiunto la Finale di Coppa Italia contro la Juventus di Andrea Pirlo.

Per quanto premesso, possiamo aspettarci una gara molto equilibrata ma combattuta, con grande spettacolo e anche tanti gol.

La combo GG+Ov3.5 è dato a 2.40, il pari con gol paga 4 volte la posta, quote Snai.

Precedenti e statistiche Atalanta-Real.

Come anticipato è una sfida totalmente inedita.

Mentre per la Dea è la seconda avversaria spagnola della sua storia.

In buona sostanza, l’Atalanta gioca gli ottavi di Champions per il secondo anno di fila e di nuovo contro una spagnola.

L’anno scorso gli orobici, alla prima partecipazione alla Champions della loro storia, affrontarono ed eliminarono agli ottavi il Valencia, con un complessivo 8-4.

8 reti equamente suddivise fra le due gare.

All’andata, il 19 Febbraio 2020 a San Siro – Gewiss Stadium ancora non a norma – grande vittoria per 4-1, doppietta di Hateboer, Ilicic e Freuler, in quella che rimane perciò ad oggi l’unica gara casalinga per l’Atalanta contro una spagnola.

Questa contro il Real sarà comunque la prima della Dea contro una spagnola nella sua Bergamo.

Anche il Real dal canto suo ha affrontato di recente un’italiana, e nello specifico la nerazzurra più celebre.

L’Inter di Antonio Conte, sconfitta dai Blancos 2 volte su 2 nel girone B.

Al ritorno il 25 Novembre 2020 a San Siro fu 0-2 per il Real, in gol Eden Hazard e poi anche la prima autorete di Achraf Hakimi da quando gioca in Italia, proprio contro la sua grande ex.

Ad oggi ultima trasferta italiana per il Real, reduce da 5 vittorie consecutive in trasferte italiane.

Dea reduce dalla bella vittoria di campionato, 4-2 in casa contro il Napoli affrontato 3 volte in 19 giorni – dopo le due sfide semifinali di Coppa Italia.

Grande protagonista Luis Muriel, autore del 3° gol e degli assist per il primo di Zapata e l’ultimo di Romero, in mezzo Gosens-che sarà protagonista anche di un’autorete.

Real invece reduce dalla sofferta vittoria in casa del Valladolid, 0-1 deciso dal colpo di testa vincente di Casemiro al 65′, al termine di un match in cui i Blancos sono stati tenuti a galla soprattutto dalle parate di Courtois.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

