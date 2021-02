Pronostico Atalanta-Napoli, 21-02-2021, 23^ giornata Serie A

Il tardo pomeriggio della Domenica del campionato italiano propone una sfida molto interessante.

Il 21-02-2021, ore 18, per la 23^ giornata – 4^ di ritorno – della Serie A, al “Gewiss Stadium” di Bergamo è big match fra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Napoli di Rino Gattuso.

Sfida impreziosita dalla situazione di classifica, con le due formazioni appaiate a quota 40 punti, perciò una vittoria di una delle due andrebbe a scalzare una situazione di equilibrio.

Le due squadre peraltro si affrontano per la terza volta nel giro di 19 giorni, dal 3 Febbraio, con le due semifinali di Coppa Italia nelle quali la Dea ha avuto la meglio, guadagnandosi la Finale contro la Juventus.

Probabili formazioni Atalanta-Napoli.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Sutalo, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Osimhen, Insigne. All.: Gattuso.

Pronostico e migliori quote Atalanta-Napoli.

Pronostico di lettura particolare.

Indubbiamente al momento la Dea sembra favorita, dato il potenziale offensivo elevato, e decisamente superiore a quello dei partenopei, anche se tecnicamente la sfida è più o meno alla pari.

Squadre entrambe reduci da sofferte vittorie per 1-0 in campionato – contro Cagliari e Juve– e caratterizzate da una certa discontinuità.

In particolare il Napoli, passato nel giro di 5 giorni dalla seppur sofferta vittoria nello scontro diretto contro la Juventus al tremendo flop di Europa League contro i debuttanti del Granada.

Al momento sembra legittimo che la Dea sia favorita, Snai quota il segno 1 a 1.87, segno 2 a 3.85.

Si consideri che entrambe le squadre affronteranno importanti impegni internazionali in settimana, e curiosamente entrambe contro formazioni spagnole.

Mercoledì gli orobici ospitano il Real Madrid in una sfida inedita per l’andata degli ottavi di UEFA Champions League, il giorno dopo il Napoli replica con il ritorno dei sedicesimi di EuroLeague contro il già sopra citato Granada.

GG a 1.55, la combo GG+Ov2.5 a 1.80, alzando il tiro la combo GG +Ov3.5 a 2.60.

Precedenti e statistiche Atalanta-Napoli.

Come anticipato è la terza sfida nel giro di 19 giorni fra le due formazioni.

La doppia sfida delle semifinali di Coppa Italia ha visto il pari senza gol all’andata a Napoli il 3 Febbraio e la schiacciante vittoria orobica al ritorno una settimana esatta dopo, 3-1 sancito dalla rete di apertura dell’ex Duvan Zapata e dalla doppietta di Matteo Pessina, in mezzo il gol di Hirving Lozano per i campani.

Lozano proprio lui grande protagonista all’andata in campionato, lo scorso 17 Ottobre 2020, grande vittoria 4-1 per la banda di Rino Gattuso, il messicano autore di una doppietta prima del gol di Matteo Politano e del 1° gol in Italia per Victor Osimhen, di Sam Lammers il gol della bandiera orobica.

Dea in ripresa dopo il pesante KO in campionato contro la Lazio.

Cui ha fatto seguito una striscia di 4 gare utili di fila in stagione, equamente suddivise fra Campionato e Coppa Italia, queste ultime entrambe perciò contro il Napoli.

Nell’ultimo impegno stagionale vittoria sofferta e ottenuta solo in pieno finale a Cagliari, 0-1 sancito al 90′ da Muriel.

Come anticipato partenopei riportati subito sulla terra dopo il salto in paradiso della vittoria contro la Juventus, sofferto 1-0 con il penalty realizzato da Lorenzo Insigne, che in un sol colpo ha sfatato due tabù, sia quello del suo 1° rigore realizzato alla Juve – dopo 3 errori – sia, soprattutto, quello della tripla cifra, 100° gol con la maglia del Napoli per lui.

Vittoria cui ha fatto seguito il pesante KO contro il Granada all’andata dei sedicesimi di Europa League, 2-0 con tremendo uno-due in soli 2 minuti con Yangel Herrera e Kenedy.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS