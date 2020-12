Pronostico Atalanta-Midtjylland, 01-12-2020, 5^ giornata UEFA Champions League

Dopo un’altra delusione in Serie A, l’Atalanta si rituffa nella stagione internazionale.

Per la 5^ giornata del gruppo D della UEFA Champions League, la banda di Gian Piero Gasperini ospita i danesi del Midtjylland, allenati da Brian Priske.

Orobici che vivono un momento estremamente particolare.

In campionato non vincono da 3 partite e non segnano da 2- pari senza gol contro lo Spezia e addirittura sconfitta 0-2 in casa contro il Verona-, dato, questo ultimo, niente affatto rilevante, considerando l’ampio e conclamato potenziale offensivo della Dea.

Potenziale che, di contro, è stato espresso proprio in Champions.

Dove i lombardi sono reduci dal colpaccio di Anfield contro il Liverpool, sconfitto dalla Dea 0-2, con il ritorno al gol di Josip Ilicic – che non segnava da Marzo, dal poker contro il Valencia sempre in Champions in lockdown – e il definitivo raddoppio di Robin Gosens, gol in rapida successione.

E dove, all’andata, hanno inaugurato la loro stagione europea con un pesante poker proprio ai danesi, 0-4 a Herning con due colombiani in gol – prima volta nella storia della competizione – ovviamente stiamo parlando di Zapata e Muriel, in gol anche capitan Papu Gomez e 1° gol italiano per Aleksej Muranchuk.

Danesi ormai spacciati, condannati all’ultimo posto del girone, avendole perso tutte e 4 ed essendo perciò a quota zero, e con Liverpool primo a quota 9 e la Dea a quota 7 alla pari dell’Ajax, i nordici non possono, perciò, sperare neanche nell’Europa League.

Probabili formazioni Atalanta-Midtjylland.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

Midtjylland (4-2-3-1): Hansen; Cools, James, Scholz, Paulinho; Onyeka, Madsen; Dreyer, Pione Sisto, Mabil; Kaba. All. Priske

Pronostico e migliori quote Atalanta-Midtjylland.

Pronostico che sembrerebbe, obiettivamente, scontato.

Come detto i danesi non hanno ormai alcuna motivazione, ed è palese la superiorità della Dea, come anticipato già manifestata all’andata.

Unibet quota il segno 1 a 1.20 e il segno 2 addirittura a 16.

Sembra obiettivamente impossibile ipotizzare uno scenario diverso da una bella, larga vittoria dei bergamaschi, che ancora cercano la prima affermazione in Champions nel loro “Gewiss Stadium”.

1+No Gol a 2.12, 1+Ov2.5 a 1.40, sempre quote Betclic.

Precedenti e statistiche Atalanta-Midtjylland.

La gara di andata è stata la prima sfida in assoluto fra le due formazioni.

Il che rende questa in esame la prima sfida in territorio italiano fra i due club.

Il Mitdjylland è la seconda formazione danese affrontata dalla Dea nella sua storia.

La prima era stata il Copenaghen, nei Playoff di Europa League 2018/2019, entrambe le gare terminate senza gol, ma danesi vincenti ai rigori nel return match in casa loro.

Anche per il Midtjylland la Dea è la seconda avversaria italiana della sua storia.

La prima il Napoli, fase a gruppi di Europa League 2015/2016.

Andata in Danimarca, partenopei vincenti 1-4.

Ritorno a Napoli, il 5 Novembre 2015, la prima trasferta italiana nella storia dei danesi, partenopei vincenti con un netto 5-0, El Kaddouri, doppietta di Manolo Gabbiadini, e reti di Christian Maggio e Callejon.

