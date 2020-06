Pronostico Atalanta-Lazio, 24-06-2020, 27^ giornata Serie A

Big match per questa serata di Serie A

Al “Gewiss stadium” di Bergamo la lanciatissima Atalanta di Gasperini ospita la Lazio di Simone Inzaghi.

I biancocelesti scendono in campo per la prima volta in questa fase post lockdown e inseguono la Juventus, ‘scappata’ momentaneamente in classifica.

Probabili formazioni Atalanta-Lazio.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskiy; Gomez, Zapata. All.: Gritti (Gasperini squalificato)



Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All.: Inzaghi

Pronostico e migliori quote Atalanta-Lazio.

Un match di difficilissima lettura.

Entrambe le formazioni sono molto motivate, la Lazio come detto per la caccia alla Juve in zona scudetto, la Dea per proseguire la sua magica stagione e mantenere i piani alti della classifica.

Proprio la gara di andata fu quella della resurrezione della Lazio che sembrava sull’orlo di una crisi di nervi.

All’Olimpico netta rimonta da 0-3 a 3-3 che diede il via alla marcia trionfale dei biancocelesti.

Si tratta di due formazioni dall’elevatissimo potenziale offensivo, il trio Gomez-Ilicic-Zapata da una parte, il capocannoniere del campionato Immobile dall’altra.

Dato il momento, la lontananza dai campi da tanto tempo dei biancocelesti, e la Dea che ha ripreso alla stragrande, i bookmakers danno i bergamaschi per favoriti.

La quota massima per il segno 1 è il 2.16 di Planetwin, contro il 3.3 quota massima per il segno 2, fornita da Unibet.

Da aspettarsi un match aperto e combattuto.

Il Gol è a 1.50, l’Ov2.5 a 1.55, la combo fra i due a 1.66, tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche Atalanta-Lazio.

Come anticipato all’andata lo scorso Ottobre spettacolare 3-3 in rimonta biancoceleste, dopo il tris orobico con doppietta di Muriel e rete di Gomez, rimontati da due calci di rigore di Immobile e dal gol di Correa.

Dea che, come anticipato, ha ricominciato alla grande, come se lo stop non ci fosse mai stato, strepitosa vittoria 4-1 con doppietta di Zapata contro il Sassuolo

