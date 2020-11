Pronostico Atalanta-Inter, 08-11-2020, 7^ giornata Serie A

La grande sfida che infiamma una Domenica di Serie A già di per sé affascinante, dopo Lazio-Juve come lunch match.

Per la 3^ giornata di Serie A, Domenica 8 Novembre alle ore 15, è di scena il Derby corregional-cromatico fra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e l’Inter di Antonio Conte.

Due squadre che condividono un momento altalenante.

Più cauto quello della Dea, già sconfitta 3 volte in stagione, 2 in campionato e la rovinosa caduta in Champions League con la cinquina subita in casa dal Liverpool.

Inter che dal canto suo ha vinto una sola volta nelle ultime 7 partite ed è a sua volta reduce da uno stop in Champions, seppur immeritato e solo di misura, 3-2 contro il Real Madrid.

Probabili formazioni Atalanta-Inter.

Diversi problemi per Conte.

Oltre alla prolungata assenza del suo totem Lukaku, c’è anche il grattacapo della questione legata alle positività di Padelli e Radu, i portieri di riserva, con il ché l’unico possibile sostituto di Handanovic sarebbe il giovane e inesperto figlio d’are Filip Stankovic.

Gasp che invece può contare sull’undici titolare.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Ruggeri; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Giampiero Gasperini.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore: Antonio Conte.

Pronostico e migliori quote Atalanta-Inter.

Pronostico non di semplice lettura.

Segno 1 a 2.93 e segno 2 a 2.31 con Betclic.

I bookmakers prevedono un sostanziale equilibrio dato il momento particolarmente altalenante per ambedue le formazioni.

La Dea ha ritrovato la vittoria in campionato dopo due ko consecutivi, con la doppietta di Muriel che ha sancito la vittoria 1-2 in casa del neopromosso Crotone.

Cui ha fatto seguito, Martedì scorso, la brutta sconfitta contro il Liverpool, la peggiore sconfitta casalinga in ambito internazionale nella storia della Dea.

0-5 sancito dalla tripletta della grande rivelazione Diogo Jota.

Inter che, come detto, ha vinto una sola partita delle ultime sette, in casa del Genoa due turni fà, Lukaku e D’Ambrosio a segno per lo 0-2 finale.

Poi 2 pari e una sconfitta nelle successive 3.

Prima lo sfortunato 0-0 in casa dello Shakthar in Champions, gara dominata con due legni colpiti, uno da parte di Lukaku, che proprio lì subì l’infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi da gioco tutt’ora.

Poi il pari 2-2 in rimonta contro il Parma a San Siro, ducali 2 volte avanti con doppietta di Gervinho, rimonta interista in pieno finale con Brozovic e il redivivo Perisic.

Infine la sconfitta in casa del Real Madrid, che per ora gioca a Valdebebas, 3-2, doppio vantaggio Blancos con Benzema – servito di fatto dal grande ex di turno Hakimi – e il 100° gol in maglia Real per Sergio Ramos.

Nerazzurri che pur senza Lukaku rialzano la testa e fra fine primo tempo e inizio secondo rimontano con Lautaro e Perisic a segno per la seconda gara consecutiva.

Il tutto prima del gol beffa con il nuovo entrato Rodrygo, al termine di una gara in cui i nerazzurri non hanno affatto demeritato.

Insomma, momento di incertezza reciproca, difficile formulare un pronostico.

Diciamo solo che potrà esserci battaglia e gol da ambo le parti, GG a 1.39.

Magari anche tanti gol, Ov2.5 a 1.43, Ov3.5 a 2.03, la combo GG + Ov2.5 a 1.60, tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche Atalanta-Inter.

Orobici vincenti solo una volta nelle ultime 7 sfide, il 4-1 dell’11 Novembre 2018, Hateboer, Gianluca Mancini, Djimsiti e Papu Gomez in pieno recupero, dopo il momentaneo pari di Icardi alla sua ultima stagione interista.

Colpaccio Inter nell’ultima sfida a Bergamo, 1 Agosto, ultima giornata dello scorso campionato, la sfida per il 2° posto, vinta dalla banda di Conte 0-2, partenza a razzo con gol di D’Ambrosio dopo neanche un minuto e il definitivo raddoppio di Ashley Young al 20′.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS