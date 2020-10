Pronostico Atalanta-Ajax, 27-10-2020, 2^ giornata Champions League

L’Atalanta si rituffa nella UEFA Champions League, 2^ giornata del gruppo D.

La banda di Gasperini prova a smaltire il 2° clamoroso KO consecutivo in campionato cercando l’ennesima soddisfazione in una competizione alla quale la Dea ha fatto presto ad abituarsi.

Avversario questa volta il tenace Ajax di Erik Ten Hag, che ha debuttato con un immeritato passo falso in Champions, rifacendosi però con un risultato incredibile nell’ultima di Eredivisie, un fantascientifico 13-0 in trasferta, in casa del Venlo !

Probabili formazioni Atalanta-Ajax.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez, Muriel; D. Zapata.

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Lisandro Martínez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Blind; Neres, L. Traoré, Tadic.

Pronostico e migliori quote Atalanta-Ajax.

Si tratta di due squadre simili sotto l’aspetto della freschezza, della voglia di dimostrare il loro vigore, della propensione offensiva.

Due squadre cioè che, tendenzialmente, producono tante palle gol.

Vedasi le ultime uscite.

A parte i clamorosi tonfi nelle ultime 2 di Serie A contro Napoli e Sampdoria, gli orobici hanno inframezzato con lo splendido esordio in Champions 0-4 in casa dei debuttanti danesi del Midtjylland.

Reti dei soliti Zapata e Muriel – per la prima volta due colombiani a segno in una sola gara nella storia della Champions League – poi Papu Gomez e 1° gol con la Dea per Miranchuk.

Lancieri invece sconfitti immeritatamente dal Liverpool in casa con autorete di Tagliafico al termine di un match dominato e che avrebbero invece meritato di vincere alla grande.

Sconfitta iper-compensata dall’incredibile 0-13 in casa del Venlo nell’ultima di campionato, nel segno di Ekkelenkamp, doppietta, e Traoré, cinquina !

Possiamo attenderci perciò un match molto aperto e ricco di occasioni e perché no, di gol, da ambo le parti.

GG a 1.35, Ov3.5 a 1.79, combo GG + Ov2.5 a 1.51, quote Betclic.

I bookmakers danno gli orobici per favoriti con il segno 1 a 1.84 e il 2 a 3.70 sempre con Betclic.

Perciò possiamo in effetti dare i padroni di casa per favoriti, 1+Gol a 2.52, 1+Ov3.5 a 2.89.

Precedenti e statistiche Atalanta-Ajax.

Sfida assolutamente inedita.

Orobici mai contro olandesi.

Ma sarà una gara storica, la prima in Champions League a Bergamo – l’anno scorso la Dea giocava a San Siro le gare casalinghe in Coppa.

Lancieri dal canto loro imbattuti nelle ultime 7 sfide contro italiane, specialmente han vinto la loro ultima trasferta in Italia, Aprile 2019, allo Stadium contro la Juventus di Cristiano Ronaldo e compagni, 1-2 in rimonta nel ritorno dei quarti di Champions, illusorio vantaggio di CR7, rimonta con Van De Beek e De Ligt, poco prima di passare in bianconero.

