Pronostico Arsenal-Manchester United, 30-01-2021, 21^ giornata Premier League

Si infiamma il Sabato pomeriggio del calcio inglese.

Il 30-01-2021, alle ore 18:30, all’ “Emirates Stadium” della capitale inglese Londra, è di scena una grandissima classica del calcio d’Oltremanica.

L’Arsenal di Mikel Arteta ospita il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer in una supersfida che catalizza l’attenzione della 21^ giornata di Premier League, la seconda di ritorno.

Gunners reduci da due trasferte entrambe in casa del Southampton, la prima persa la seconda vinta.

La prima Sabato 23 Gennaio per il 4° turno in gara secca di FA Cup, clamorosa sconfitta con annessa eliminazione per i londinesi, con l’autorete di Magalhaes a sancire l’1-0 finale.



La seconda Martedì 26 Gennaio, rivincita dei Gunners in campionato, 1-3, padroni di casa in vantaggio già al 3′ con Stuart Armstrong, prima della rimonta londinese con Pepe all’8′, Saka al 39′ e Lacazette nel finale, al 72′.

In casa i Gunners stanno andando abbastanza bene nelle ultime uscite.

Ultima sconfitta casalinga in stagione lo scorso 22 Dicembre 2020, in Coppa di Lega Inglese, londinesi sconfitti 1-4 dall’altra formazione di Manchester, il City di Pep Guardiola, e perciò eliminati.

Da allora tra le mura amiche 4 gare utili consecutive per la banda di Arteta, fra Premier League ed FA Cup.

Curiosamente equamente suddivise fra sfide derby contro altre londinesi e sfide contro il Newcastle-sconfitto sia in coppa che in campionato.

Ultima partita casalinga proprio contro i Magpies, lo scorso Lunedì 18 Gennaio, 3-0 in casa, tutti i gol nella ripresa, dal 10′ del secondo tempo in poi, doppietta di Aubameyang inframezzata da Saka.

Red Devils che, dal canto loro, nell’ultimo impegno stagionale, il turno infrasettimanale di Premier, con cui si è chiuso il girone d’andata, sono incappati in una sconfitta incredibile.

1-2 casalingo addirittura contro lo Sheffield che si trova su sponda opposta in classifica, insomma all’ultimo posto, e che non aveva mai vinto prima d’ora in trasferta in stagione.

Kean Bryan e Oliver Burke gli autori dei gol degli ospiti, in mezzo il momentaneo pari United con il capitano Harry Maguire.

Sconfitta con la quale la banda di Solskjaer hanno mancato il sorpasso in vetta alla classifica ai cugini del City, interrompendo, peraltro, una striscia positiva di 5 gare di fila in stagione.

Filotto che era iniziato dopo la sconfitta all’Epifania proprio nel derby contro i Citizens di Guardiola, vincenti 0-2 a Old Trafford nella semifinale in gara secca di Coppa di Lega.

E terminato con la tanto bella e meritata quanto sofferta vittoria nel 4° turno di FA Cup in gara secca, super sfida contro il Liverpool di Klopp, sconfitto 3-2 ed eliminato dai Red Devils.

Nel segno del tandem formato dal numero 10 Marcus Rashford e dal numero 11 Mason Greenwood, ognuno dei due in gol su assist dell’altro, oltre che del bomber stagionale Bruno Fernandes, a segno a chiudere le marcature con un gran fendente su calcio piazzato.

10 punti di distacco tondi tondi in classifica.

Giustappunto United 2° a quota 40 punti, Arsenal 9° a quota 30.

Probabili formazioni Arsenal-United.

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Holding, Luiz, Cedric; Thomas, Xhaka; Saka, Smith Rowe, Pepe; Lacazette.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Rashford, Fernandes, Pogba; Cavani.

Pronostico e migliori quote Arsenal-United.

Due squadre giustappunto abbastanza separate da differenti posizioni e ambizioni, ma entrambe in buono stato di forma.

A dire il vero, paradossalmente, i Gunners sembrano essere messi meglio al momento, per stato di forma fisica e mentale e per il ritrovato entusiasmo, per aver risalito la china dopo un inizio di stagione molto complicato, che aveva portato i londinesi, addirittura, a ridosso della zona retrocessione.

Red Devils dati per favoriti seppur di poco.

Snai quota il segno 2 a 2.55 e il segno 1 a 2.75.

In ogni caso, hanno entrambe ambizioni.

Lo United vuole provare a cavalcare l’onda dell’entusiasmo per i piani alti della classifica ritrovati dopo tanto tempo.

I Gunners vorranno confermare i loro progressi.

Potremmo vedere una partita affrontata a testa alta, ma con prudenza, con difese attente e propense ad accorciarsi a tempo debito.

Un2.5 ben quotato, di fatto raddoppia la posta, No Gol meglio ancora, 2.30, la combo a 2.65, per chi vuole rischiare, il 2-0 esatto paga 15 volte la posta.

Precedenti e statistiche Arsenal-United.

67 precedenti, United in vantaggio con 31 vittorie, 20 quelle dei Gunners, 16 pari.

All’andata a Old Trafford vittoria londinese, 0-1 il 1° Novembre 2020, 0-1 con calcio di rigore vincente di Aubameyang.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

