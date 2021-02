Pronostico Arsenal-Manchester City, 21-02-2021, 25^ giornata Premier League

La Domenica del campionato inglese viene infiammata da una grande classica.

Domenica 21-02-2021, ore 17:30, per la 25^ giornata di Premier League, all’Emirates Stadium della capitale inglese Londra, l’Arsenal di Mikel Arteta ospita il Manchester City di Pep Guardiola.

Sfida fra squadre in periodi storici altamente differenti.

I Gunners vivono il classico periodo di transizione. Sono attualmente al 10° posto della Premier, in una stagione decisamente strana.

Stagione che i londinesi hanno aperto di fatto vincendo un trofeo, la Community Shield, tecnicamente la Supercoppa Inglese, la 16esima della storia dei Gunners, vinta contro il Liverpool ai calci di rigore.

Poi un campionato decisamente insoddisfacente, con ben 10 sconfitte nelle prime 24 giornate e il già citato attuale 10° posto.

Londinesi reduci dal pari 1-1 in casa del Benfica all’andata dei sedicesimi di Europa League.

Deciso tutto nel giro di due minuti: al vantaggio dei portoghesi con il rigore di Pizzi al 55′ risposte subito al 57′ Bukayo Saka.

In campionato la banda di Arteta ha interrotto una striscia di 2 sconfitte consecutive con una bella vittoria sul Leeds del Loco Bielsa, 4-2 con tripletta di Pierre Emerick Aubameyang e rete di Hector Bellerin.

Situazione molto diversa per i Citizens.

Che dopo un inizio di stagione altalenante hanno imboccato la retta via, e sono reduci da una striscia positiva record di 17 vittorie consecutive in stagione, fra Premier e le due coppe inglesi, la FA Cup e la Coppa di Lega.

Una striscia positiva con la quale il City ha ottenuto almeno 2 obiettivi: ritrovata la vetta della classifica e raggiunta la Finale della Coppa di Lega del 25 Aprile contro il Tottenham, dove si riproporrà il duello ad alta tensione fra i due tecnici, Guardiola e Mourinho.

Striscia inaugurata lo scorso 19 Dicembre 2020, con lo 0-1 in casa del Southampton, gol partita di Raheem Sterling.

E ultimata nel turno infrasettimanale di Premier dello scorso 17 Febbraio con la bella vittoria 1-3 in casa dell’Everton, in un’altra bella sfida fra tecnici, Guardiola contro Ancelotti.

In gol la giovane promessa ormai ampiamente mantenuta Phil Foden, Riyad Mahrez e Bernardo Silva, inutile il momentaneo pari dei Toffees con il brasiliano Richarlison.

La seconda tappa del lungo filotto positivo del City è stata una vittoria piuttosto larga proprio contro in casa dei Gunners nei quarti di Coppa di Lega, ma ne parleremo.

Probabili formazioni Arsenal-City.

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Holding, Luiz, Tierney; Ceballos, Xhaka; Saka, Smith Rowe, Aubameyang; Lacazette.



MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Sterling, Foden.

Pronostico e migliori quote Arsenal-City.

E’ un pronostico di lettura un pò particolare.

Nonostante la differente situazione stagionale e di classifica, entrambe hanno avuto margini di miglioramento.

Chiaramente più ampi quelli dei Citizens, che certamente possono contare su un tasso tecnico decisamente superiore, come già ampiamente dimostrato nello scontro diretto di Coppa di Lega.

Potremmo comunque assistere ad una gara combattuta e magari ritirata da ambo le parti, anche considerando che ambedue saranno impegnate nelle rispettive competizioni UEFA in mezzo alla settimana.

Arsenal in Europa League Giovedì prossimo in casa contro il Benfica – si riparte dall’1-1 dell’andata – City Mercoledì nell’andata degli ottavi di Champions League, trasferta non banale in casa del Borussia Monchengladbach.

Indubbiamente i bookmakers danno per favoriti gli ospiti.

Snai quota il segno 2 a 1.50, il segno 1 addirittura a 6.25.

Il GG è molto ben quotato, 1.80, la combo con Un3.5 ovviamente ancor più, 3.65

Precedenti e statistiche Arsenal-City.

E’ già la terza sfida stagionale fra le due formazioni. E finora en-plein dei Citizens.

All’andata di campionato lo scorso 17 Ottobre all’Etihad City vincente 1-0 con gol di Sterling.

Come anticipato le due squadre si son già affrontate all’Emirates in stagione, lo scorso 22 Dicembre 2020, quarti di finale di Coppa di Lega, grande vittoria del City 1-4, in gol Gabriel Jesus, Mahrez, Foden e Laporte, in mezzo il momentaneo pari londinese con Alexandre Lacazette.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS