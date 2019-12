Pronostico Arsenal-Chelsea, 20^ giornata Premier League, 29-12-2019

In un periodo di totale stagnazione per i top campionati europei, ci pensa la Premier League ad alimentare il sacro fuoco degli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Neanche il tempo di smaltire il Boxing Day che il massimo campionato d’Oltremanica propone subito il prossimo turno, la 20^ giornata.

Turno che propone subito un grande classico del calcio inglese, uno dei tanti Derby della capitale Londra, forse il più prestigioso, Arsenal-Chelsea, in programma Domenica 29 Dicembre con inizio ore 15.

Si gioca perciò all’ “Arsenal Stadium”, anche noto come “Emirates Stadium”, denominazione commerciale per ragioni di sponsorizzazione.

Probabili formazioni Arsenal-Chelsea.

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Chambers, David Luiz, Saka; Guendouzi, Xhaka; Pépé, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

Chelsea (4-3-3): Kepa; James, Rudiger, Tomori, Azpilicueta; Kanté, Kovacic, Mount; Willian, Abraham, Hudson-Odoi.

Pronostico e migliori quote Arsenal-Chelsea.

Un big match che rimane un grande classico del calcio inglese, seppur si tratta di due squadre che han visto via via sempre più dissiparsi gran parte del loro appeal.

Specie l’Arsenal, che attraversa un momento storico di certo non fortunato, una fase di empasse storico-societaria che sembra senza soluzione di continuità.

Crisi iniziata già prima della lasciata della leggenda Arsene Wenger – ultimo risultato degno di nota in campionato il 2° posto nel 2016 nella stagione dello storico trionfo del Leicester di Ranieri – seguito da un 5° e un 6° posto con il francese.

Poi l’addio nel 2018 del tecnico alsaziano ai Gunners dopo 22 anni consecutivi – il più longevo della storia del club – ha gettato i londinesi in una situazione di instabilità ancora non rientrata.

Prima l’ingaggio di Unai Emery, durato appena una stagione, 5° posto in campionato e Finale di Europa League miseramente persa 1-4 proprio contro il Chelsea.

Cacciato e rimpiazzato prima ad interim dal grande ex giocatore Gunners Frederik Ljungberg, quasi subito l’ingaggio a titolo definitivo di Mikel Arteta, curiosamente altro grande ex giocatore del club.

Il giovanissimo tecnico spagnolo -37 anni il prossimo 26 Marzo -non ha ancora avuto modo di incidere, avendo esordito proprio nel Boxing Day, 1-1 in casa del Bournemouth quintultimo in classifica.

Padroni di casa addirittura in vantaggio al 35′ con Dan Gosling prima del definitivo pari Gunners dopo circa mezz’ora con il solito Pierre-Emerick Aubameyang, il 1° gol della neonata Era Arteta.

L’attuale 11° posto è un piatto che piange per la formazione londinese, e la vittoria non arriva da 3 turni in campionato, 4 gare totali in stagione, Europa League compresa.

Ultimo successo curiosamente in un altro derby londinese, il 9 Dicembre 1-3 in casa del West Ham con ancora Ljungberg in panchina.

Anche quella in rimonta come il pari di Bournemouth, Hammers in vantaggio con l’ex Toro e Juve Ogbonna prima del tris Martinelli-Pepé-Aubameyang.

Successo che, comunque, interruppe un digiuno di vittorie che durava in stagione dalla bellezza di 9 gare.

Chelsea messo meglio sotto diversi aspetti, 4° in campionato e ancora detentore in carica di un titolo europeo, l’Europa League vinta appunto la scorsa stagione proprio contro i cugini Gunners.

Si analizzi però più a fondo per scoprire che anche i Blues sono inclini all’altalenanza.

Anche loro allenati da un loro grandissimo ex, Sir Frankie Lampard, alla sua prima stagione da allenatore nel ‘calcio che conta’, dopo la breve esperienza al Derby County nella scorsa Serie B inglese.

E si vede che deve ancora mangiarne di pane duro, il 4° posto non rende appunto l’idea della instabilità di risultati e prestazioni dei Blues, che hanno già incassato la bellezza di 7 sconfitte su 19 in campionato.

3 delle quali nelle ultime 4 partite, l’ultima piuttosto clamorosa, nel Boxing Day 0-2 casalingo contro il Southampton, un gol per tempo di Obafemi e Redmond.

Insuccessi intervallati solo da una vittoria, piuttosto prestigiosa, curiosamente ancora in un altro Derby londinese, il 22 Dicembre, sempre 0-2, in casa del Tottenham del grande ex Mourinho, punito dalla doppietta di Willian-finito nel mirino della Juventus per il calciomercato invernale.

Ad entrambe, insomma, servirebbe uno scossone.

Secondo i bookmakers i Blues sono leggermente favoriti, e si comprende il perché: Arteta è appena arrivato e deve ancora dare la sua impronta, Lampard in tal senso è messo un pò meglio.

Planetwin quota a 2.36 il segno 2, quota massima, che per il segno 1 è 2.95.

Come possibile pronostico ecco una serie di idee: il Gol a a 1.45, l’Un3.5 a 1.59, la vittoria Blues con un gol di scarto a 4.57, tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche Arsenal-Chelsea.

E’ questa la sfida ufficiale numero 199 fra le due formazioni, bilancio favorevole ai Gunners, vincenti 76 volte contro le 64 dei Blues, 58 i pareggi.

Una sfida leggendaria che rimanda alla memoria le grandi sfide dei primi anni 2000, con campionissimi del calibro di Thierry Henry, Didier Drogba, gli stessi Lampard, Ljungberg e Arteta.

Ultima sfida lo scorso 29 Maggio 2019, a Baku la Finale di Europa League tutta londinese stravinta dai Blues allora ancora guidati da Maurizio Sarri sui Gunners allora ancora guidati da Unai Emery.

Aprì il gol dell’ex di Giroud, poi Pedro e l’addio con doppietta di Hazard – uno su rigore -, doppietta del belga intervallata dal gol della bandiera dei Gunners con Iwobi.

Mentre nella sfida precedente, il 19 Gennaio 2019, 23^ giornata di Premier League, Gunners vincenti 2-0, decisero tutto nel primo tempo prima Lacazette e poi Koscielny. Fu l’ultima sfida all’Emirates.

Dove per trovare l’ultima vittoria Blues bisogna tornare indietro di quasi 4 anni, al 24 Gennaio 2016, curiosamente anche allora era la 23^ giornata di campionato.

Il Chelsea allora guidati dal traghettatore Guus Hiddink espugnò il campo dei Gunners ancora allenati da Wenger, 0-1 deciso da Diego Costa.

