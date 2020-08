Pronostico Arsenal-Chelsea, 01-08-2020, Finale di FA Cup

Una Finale di FA Cup più londinese che mai: derby di Londra nello stadio più rappresentativo della capitale inglese e più grande città d’Europa, Wembley.



Arsenal-Chelsea, il derby londinese forse più prestigioso, per la Finale della 139esima edizione della Coppa d’Inghilterra, il torneo calcistico più antico al mondo, prima delle quali senza pubblico !

Probabili formazioni Arsenal-Chelsea

ARSENAL (3-4-3): Martinez; Holding, David Luiz, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles; Pepe, Lacazette, Aubameyang.

CHELSEA (3-4-3): Caballero; Azpilicueta, Rüdiger, Zouma; James, Kanté, Kovacic, Alonso; Mount, Giroud, Pulisic.

Pronostico e migliori quote Arsenal-Chelsea.

Entrambi gli allenatori hanno già vinto la coppa da calciatori e cercano la prima affermazione da tecnici, curiosamente entrambi han vinto con le stesse squadre che adesso allenano, Arteta con i Gunners e Lampard con i Blues.

In stagione le due contendenti si sono incontrate due volte, vittoria Blues 1-2 all’andata all’Emirates e al ritorno a Stamford Bridge pari 2-2.

Blues favoriti anche secondo i bookmakers, Betclic quota il segno 2 a 2.08 e l’1 a 3.63.

Gunners che potrebbero puntare sulla rivincita della Finale di Europa League dello scorso anno, stravinta dal Chelsea di Sarri.

L’ X2 è abbastanza elevato per essere una doppia chance, 1.31, il Gol+Ov2.5 raddoppia la posta in gioco, l’1-2 esatto a 8.40, quote Betclic.

Precedenti e statistiche Arsenal-Chelsea.

Stagioni parecchio differenti.

Gunners che han chiuso all’8° posto e che quindi potrebbero sfruttare questa vittoria per la qualificazione all’Europa League.

I Blues hanno guadagnato la Champions League con il 4° posto finale.

Come anticipato doppia vittoria del Chelsea in campionato, a fine anno 2019, 1-2 all’Emirates, vantaggio di Aubameyang per i Gunners e rimonta lampo nel finale Jorginho e Abraham.

A Stamford Bridge a inizio 2020 pari 2-2, padroni di casa 2 volte in vantaggio con Jorginho su rigore e Azpilicueta, due volte raggiunta da Martinelli e Bellerin.

In entrambe le finali di FA Cup fra le due formazioni vittorie dell’Arsenal, che detiene il record di trionfi, 13, mentre i Blues ne hanno 8.

Invece nell’ultima Finale fra le due formazioni andò molto diversamente, con il Chelsea che a Baku l’anno scorso stravinse la Finale di Europa League Derby contro i Gunners, netto 1-4 firmato, Giroud, Pedro e 2 volte da Hazard, uno su rigore, Iwobi per la bandiera dell’Arsenal.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS