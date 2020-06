Pronostico 27^ giornata Serie A, 22-23-24/06/2020

La Serie A è ripartita con i recuperi delle rimanenti gare della 25^ giornata.

Adesso si riparte ‘sul serio’, con un turno tutto nuovo, la 27^ giornata

Lunedì 22 Giugno 2020

Ore 19:30

Si comincia Lunedì sera con Lecce-Milan.

Al Via del Mare sfida di fondamentale importanza.

Da una parte i salentini di Liverani, in cerca di punti salvezza, dall’altra un Milan ancora in fase di transizione.

Con l’era Pioli che sembra volgere al termine e che era cominciata proprio nella sfida di andata, pareggiata 2-2 a San Siro.

Rossoneri come detto in fase di transizione con un’ennesima rivoluzione in atto, con l’arrivo già accertato del giovane Kalulu e quello quasi certo del tecnico Rangnick.

Difficile prevedere un match spettacolare.

Pronostico Un2.5

Alternativa Gol

Fiorentina-Brescia

Stessa ora la sfida fra la Viola e le Rondinelle.

Un match che sembra aver poco da dare, con la banda di Iachini ormai destinata a concludere un campionato nella metà destra della classifica.

Per non parlare degli uomini di Lopez, le cui speranze di salvezza sono ormai residue, e con l’ennesimo scontro con Balotelli ancora in atto.

Pronostico Ov1.5

Alternativa No gol

Ore 21:45, Bologna-Juventus

La Juve di Sarri ritrova il campionato dopo un quantomeno deludente inizio di stagione, la Coppa Italia persa in finale – secondo trofeo fallito su 2 ! – e soprattutto ancora a secco di gol nella ripresa.

In casa dei felsinei reduci dal recente rinnovo di contratto del loro tecnico Mihajlovic.

Bianconeri ai quali serve una scossa, che potrebbe arrivare in questo match.

L’interesse è forte, con la voglia di non mollare almeno il campionato, dove la sfida contro la Lazio è ancora viva.

Pronostico X2 + Gol

Alternativa Ov2.5

Martedì 23 Giugno 2020

Ore 19:30

SPAL-Cagliari

L’ultima in classifica ritrova il campionato ospitando la banda di Walter Zenga, reduce dalla sconfitta nel suo primo match alla riapertura, 2-1 a Verona.

La banda di Di Biagio langue in un penultimo posto che sembra un pantano senza uscita. I sardi dal canto loro a secco di vittorie da ben 12 turni.

Ultimo successo lo scorso 2 Dicembre 2019, 4-3 casalingo alla Samp.

Una sfida che ha comunque il suo interesse, con due squadre entrambe necessitate a cambiare rotta.

Pronostico Gol

Alternativa Ov2.5

Verona-Napoli

Alla stessa ora la banda di Gattuso fresco vincitrice del 1° trofeo della sua carriera da allenatore va a far visita all’Hellas di Juric.

Da aspettarsi un match combattuto fra due squadre molto votate all’offensivismo e che raramente mollano il colpo.

Pronostico Gol + Ov2.5

Alternativa X2

Ore 21:45

Genoa-Parma

I liguri di Davide Nicola ospitano i Ducali di D’Aversa.

I grifoni si rituffano nel campionato, dove son fermi dalla sorprendente vittoria 1-2 a San Siro contro il Milan l’8 Marzo.

Parma che invece ha inaugurato la riapertura pareggiando 1-1 in casa del Torino al termine di una bellissima partita.

All’andata netto 5-1 ducale che sancì l’esonero del primo tecnico stagionale per i liguri, Aurelio Andreazzoli.

Da vedere se i liguri arriveranno più freschi oppure se, proprio per aver già giocato, i ducali avranno più birra nelle gambe.

Pronostico Un3.5

Alternativa No gol

Torino-Udinese

La banda di Moreno Longo ha dato il via alla ripartenza del campionato post-lockdown con una gara molto intensa, pareggiata solo 1-1 contro il Parma, ma che meritava di vincere.

I friulani di Gotti a secco di vittorie dal 3-0 casalingo al Sassuolo a inizio anno.

Granata apparentemente favoriti, per la maggiore preparazione atletica, ma le motivazioni sono simili: rimanere fuori dalla zona calda.

Pronostico 1X+Gol

Alternativa Ov1.5

Mercoledì 24 Giugno 2020

Ore 19:30

Inter-Sassuolo

Una sfida parecchio interessante.

La banda di Conte ha già 2 gare sulle gambe, eliminato seppur con demerito dalle semifinali di Coppa Italia dal Napoli poi vincente, e poi vincente seppur di misura con la Samp alla ripresa del campionato.

Con, segnale molto positivo, reti del tandem Lautaro-Lukaku.

Neroverdi di De Zerbi reduci invece da un inizio shock, 4-1 in casa di una straripante Atalanta.

Di nuovo nerazzurro quindi per gli emiliani. E l’Inter sembra motivata a riprendere ritmo e dare un senso a una stagione altalenante.

Pronostico 1+Ov2.5

Alternativa Ov2.5

Ore 21:45

Atalanta-Lazio

Sfida di altissimo interesse.

La Dea del Gasp è stata finora la migliore italiana nella ripartenza, una ripartenza sprinte, con 4 reti in un sol tempo al Sassuolo, doppietta del solito, scatenato Zapata.

Dall’altra parte c’è la banda di Simone Inzaghi, che si rituffa nel suo ultimo obiettivo stagionale, quel campionato che ora può insidiare, approfittandosi della breccia apertasi nell’ambiente della Juve diretta concorrente.

Aspettiamoci un match in cui nessuna delle due risparmierà un grammo di energia.

Pronostico Gol+Ov2.5

Alternativa Ov2.5

Roma-Sampdoria

I giallorossi di Fonseca si rituffano nel campionato ritrovando i Doriani dell’affezionato ex Claudio Ranieri.

Samp che ha già un match sulle gambe, perso di misura 2-1 a San Siro contro l’Inter.

Doria motivata ad allontanarsi dalla zona calda, Roma a mantenere la zona Europa League, e magari ambire ad altro.

Le motivazioni non mancano.

Pronostico Gol

Alternativa Ov1.5

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS