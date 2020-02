Pronostico 25^ giornata Serie A, 21-22-23/02/2020

Pronostici per scommettere sulle partite della 23^ Giornata di Serie A Venerdì 21, Sabato 22 , Domenica 23 Febbraio 2020.

Dopo un tre giorni di campionato più che soddisfacente per le italiane, ci si rituffa nel campionato.

Sesta di ritorno che, come talvolta accade, si svolge nel weekend lungo, dal Venerdì alla Domenica.

Si parte Venerdì con la sfida del Rigamonti fra un Brescia in disperato bisogno di punti salvezza contro il ritrovato Napoli di Gattuso.

Si prosegue Sabato con i consueti 3 anticipi.

Prima quello delle 15 con il Bologna di Mihajlovic che dopo il brutto stop contro il Genoa prova a riprendere terreno contro un’Udinese che non sa più vincere.

Alle 18 la Juventus che prova a mantenere la vetta della classifica in casa della Spal con un occhio alla Champions League di Mercoledì a Lione.

Alle 20:45 Fiorentina e Milan è sfida fra due squadre in eterna ricerca di se stesse, con i rossoneri un passo avanti nel processo.

Chiudono il turno di campionato le 6 gare domenicali.

Si comincia con il consueto lunch match delle 12:30, che in questa occasione vede la Lazio, aquila sulle ali dell’entusiasmo, andar a far visita a un Genoa che sta provando a scuotersi dal suo baratro.

Poi le 3 gare domenicali con fischio d’inizio alle ore 15.

L’Atalanta, consacratasi meravigliosa Dea di Champions League nello straordinario exploit contro il Valencia, si rituffa nel suo campionato ospitando il Sassuolo.

Il Torino di Moreno Longo in cerca dei primi punti dopo più di un mese in casa contro il Parma lanciatissimo verso una salvezza ormai a prova di bomba.

Infine il fortissimo Verona di Juric in casa contro il delusissimo Cagliari di Maran.

Alle 18 la Roma, dopo il break di Europa League e la prima vittoria casalinga nel 2020, prova a bissare il successo interno, cercando il primo in casa in campionato nell’anno nuovo.

L’avversario il rognoso Lecce di Liverani, in netta ripresa dopo 3 vittorie di fila-appaiato il record di Delio Rossi stagione 2003/2004.

Chiude definitivamente i conti del turno il posticipo serale della Domenica.

A San Siro l’Inter di Conte, a sua volta reduce dalla buona prova europea, cerca di riconfermarsi in campo nazionale dopo 2 ko consecutivi fra Coppa Italia e Serie A.

Avversario sulla carta morbido e agevole, la Sampdoria dell’ex Ranieri.

Pronostico 25^ giornata Serie A Venerdì 21/02/2020, ore 20:45, Brescia-Napoli

Come anticipato la sesta di ritorno si apre Venerdì sera con l’anticipo Brescia-Napoli.

Si tratta di due squadre con tanta voglia di fare punti. I lombardi per scuotersi dal penultimo posto, i partenopei per ritrovare una buona quadratura oltre che per riprovare l’assalto all’Europa.

Bresciani in particolare in cerca della prima vittoria della gestione Diego Lopez, successo che manca dal 3-0 casalingo sul Lecce di 2 mesi fà.

Napoli invece fase di risalita, 2 vittorie di fila fra l’impresa di Coppa Italia in casa dell’Inter – decisivo Fabian Ruiz – prima della vittoria in campionato sempre in trasferta e sempre 0-1 a Cagliari.

Decisivo Mertens, 120° gol in maglia partenopea, 90° in Serie A.

Brescia reduce dalla debacle in casa Juve, gara condizionata anche dalle tante assenze e per lo più dall’infortunio del secondo portiere Alfonso e conseguente debutto in A del terzo Andrenacci.

Ottimo debutto per questo ultimo, ma rientra il titolare Joronen oltre a Tonali e altri mancanti allo Stadium.

Formazione quindi meno rimaneggiata e lombardi che potranno lottare al completo, contro i partenopei che, dal canto loro, non tireranno indietro la gamba.

Da aspettarsi un match molto combattuto ma ritirato sul piano delle reti, l’ultimo passaggio sarà complicato.

Pronostico Un2.5

Alternativa Gol

Pronostici 25^ giornata Serie A Sabato 22/02/2020

Pronostico Bologna-Udinese ore 15:

Al Dall’Ara la banda di Miha riparte dal tremendo 0-3 casalingo subito dal Genoa.

KO che ha interrotto una striscia di 4 gare utili di fila, di cui le ultime 3 vittorie.

Udinese che invece a vincere sembra non riuscirci più, ultima volta ormai più di un mese fà, 3-0 al Sassuolo il 12 Gennaio.

Friulani però vicini al successo nelle ultime 2 gare, specie a Brescia 2 settimane fà, match dominato dai bianconeri che han per giunta rischiato di perdere, De Paul ha risposto al vantaggio di Bisoli.

Contro il Verona un pari senza gol ma un match di buona intensità.

Quella che sicuramente non mancherà in questo match, dove entrambe hanno voglia di rifarsi sotto: i felsinei dopo la botta contro i liguri e i friulani appunto per cercare la via smarrita per la vittoria.

Pronostico Gol + Ov2.5

Alternativa Gol.

Pronostico Spal-Juventus ore 18:

La Juve di Sarri vuole mantenere la vetta in casa della Spal con il debutto al Mazza del nuovo tecnico Gigi Di Biagio – al debutto assoluto alla guida di un club.

La prima da spallino dell’ex tecnico dell’under 21 non ha dato il risultato sperato ma nonostante la sconfitta di Lecce si è visto qualche passo avanti rispetto alla disastrosa gestione Semplici.

Ma rimane ancora quel terrificante ultimo posto.

Juve che invece ha bisogno di mantenere alta la guardia per non perdere ulteriore terreno in campionato, dopo le 2 sconfitte consecutive nelle ultime altrettante trasferte a Napoli e Verona.

Anche perché Lazio e Inter son sempre lì in agguato.

Con Cristiano Ronaldo che per la prima volta in carriera gioca a Ferrara dove tocca quota 1000 presenze da calciatore professionista, fra club e nazionale.

CR7 in gol nel 2-0 dell’andata, aprì le marcature Pjanic.

Bianconeri reduci dalla agevole quanto fortunata vittoria contro il Brescia sempre 2-0, e attesi dalla ripresa della Champions League con l’ottavo di andata in casa del Lione.

Doppio impegno che obbliga la capolista anche a dosare le energie in questo match.

Pronostico X2 + No Gol

Alternativa Un2.5

Pronostico Fiorentina-Milan ore 20:45 :

Chiude il Sabato di campionato la sfida del Franchi.

Si rivede un Milan decisamente lanciato al quale Pioli – ex di turno in questo match – è finalmente riuscito a dare una quadra.

Grazie anche ad un Ibrahimovic sempre più anima della squadra e ad un Rebic grande sorpresa – decisivo a segno anche nel match vinto contro il Torino nell’ultimo turno.

Fiorentina che dal canto suo si è scossa dopo 4 gare senza vittorie fra campionato e Coppa Italia, con l’exploit 1-5 in casa Samp, doppiette di Chiesa e Vlahovic.

Ai rossoneri potrebbe mancare la spinta offensiva di Calhanoglu, decisivo lo scorso anno in casa Viola.

Possibile un match aperto in cui entrambe le squadre se la batteranno a testa alta.

Pronostico Gol

Alternativa Un3.5

Pronostico 25^ giornata Serie A Domenica 23/02/2020

Pronostico Genoa-Lazio ore 12:30 :

Apre la Domenica di campionato il consueto lunch match, a Marassi il Genoa riparte dalla splendida prova di Bologna contro la lanciatissima Lazio.

0-3 del Dall’Ara firmato dal 1° gol italiano di Soumaoro e dalle reti di Sanabria e Criscito su rigore che ha bissato la vittoria contro il Cagliari e restituito nuova linfa vitale all’ambiente.

Che è tornato a lottare dall’arrivo di Davide Nicola, guerriero delle rimonte – si ricorda quella per la salvezza del Crotone 3 annate addietro.

Dal canto suo che dire di questa Lazio dei record, ormai si sprecano i complimenti per la formazione di Simone Inzaghi.

Reduce dalla vittoria 2-1 sull’Inter nella sfida al vertice della scorsa Domenica sera, bomber Immobile e Milinkovic-Savic a ribaltare il primo gol italiano di Ashley Young, al termine di un match ben giocato.

Successo che ha proiettato i laziali al 2° posto in solitaria a solo un punto dalla Juve capolista.

Laziali che ora se la batteranno per mantenersi ai piani alti il più possibile. C’è da credere che anche in questo match non faranno eccezioni, ma c’è da vedere quale sarà la reazione ligure.

Pronostico X2 + Gol

Alternativa Ov2.5

Pronostici 25^ giornata Serie A Domenica 23/02/2020

Pronostico Atalanta-Sassuolo ore 15:

Dopo la storica impresa del primo ottavo di Champions della sua storia stravinto 4-1 contro il Valencia a San Siro la Dea scende dall’Olimpo e ritrova il campionato.

Alla Gewiss Arena di Bergamo arriva un avversario mai banale come il Sassuolo di De Zerbi.

La banda di Gasperini reduce dal sopra citato exploit e in generale da 5 vittorie di fila fra Campionato e Champions in cerca di conferme per l’assalto alla prossima edizione della competizione.

Sassuolo che ha perso il derby contro il Parma nell’ultima ma rimane avversaria ostica.

Una sfida fra due squadre dalle filosofie tecnico-tattiche molto simili, palla bassa, fraseggi veloci, gioco intenso.

Da credere che si vedranno gol e spettacolo.

Pronostico 1X+Ov3.5

Alternativa 1X+Gol.

Pronostico Torino-Parma ore 15:

Sfida fra squadre in situazoni simili ma non troppo.

Da una parte i granata ancora a secco di vittorie con Longo, a dire il vero il successo non arriva dalla vittoria sul Bologna di più di un mese fà.

E anche se lo spettro della retrocessione non è proprio incombente, i 5 punti sopra la zona calda non sono una grossa rassicurazione.

A differenza invece della banda di D’Aversa, che sta 8 punti e 7 posizioni sopra e quindi viaggia con ormai una pseudo-certezza di raggiungere una salvezza molto tranquilla.

Specie dopo una vittoria molto signficativa contro la diretta concorrente Sassuolo nel Derby, gol partita del figliol prodigo Gervinho, ormai redentosi agli occhi della società e della tifoseria.

Obiettivamente ducali favoriti.

Pronostico X2 + Ov1.5

Alternativa Gol

Pronostico Verona-Cagliari ore 15:

Al Bentegodi la banda di Juric prova a riprendere la sua marcia trionfale verso l’Europa in questa stagione finora da favola.

Contro un Cagliari ormai disilluso, in netto calo dopo una prima parte di stagione che era stata strepitosa.

La banda di Maran non trova la vittoria da ormai 2 mesi, 2-1 alla Sampdoria il 5 Dicembre.

E sembra improbabile la ritrovi proprio in casa di questo Verona, che a casa sua 2 turni fà ha fermato perfino la Juve, con Borini e Pazzini ad annullare CR7.

Pronostico 1+Gol

Alternativa Ov2.5

Pronostico Roma-Lecce ore 18:

All’Olimpico è derby cromatici, giallorossi capitolini contro giallorossi salentini.

La banda di Fonseca ha bisogno di riprendere terreno in campionato dopo il break di Europa League, striminzita ma vitale vittoria casalinga sul Gent firmata dal giovane canterano Perez alla prima da titolare.

Il tutto contro la banda di Liverani che vive un buon momento, anche sul piano storico statistico, 3 vittorie di fila in campionato, appaiato il record della storia salentina in Serie A, stabilito nel 2003/2004, in panca c’era Delio Rossi.

Nell’ultima di campionato leccesi vincenti in casa 2-1 sulla Spal, capitan Mancosu su rigore e il nuovo arrivato Majer a decidere.

Roma che invece in campionato deve ancora trovare la prima vittoria casalinga nel 2020.

Potrebbe essere l’occasione giusta ma attenti ad un Lecce con voglia di riconferme, vittorie e preziosi punti salvezza.

Pronostico Gol

Alternativa Un3.5

Pronostico Inter-Sampdoria ore 20:45 :

San Siro è teatro dell’ultimo match di giornata fra l’Inter di Conte e la Samp dell’ex di turno Ranieri.

Nerazzurri che dopo le 2 pesanti sconfitte in campionato nazionale fra Coppa Italia – Napoli – e big match contro la Lazio – campionato – si è rifatta con un successo internazionale.

0-2 in casa del Ludogorets Campione di Bulgaria nella prima dell’Inter contiana in Europa League, andata dei sedicesimi, 1° gol interista e italiano di Eriksen e rigore decisivo di Lukaku.

Vittoria che ridà un pò di verve ai nerazzurri, che però devono riprendere terreno in campionato dove rischiano di rimaner tagliati fuori dalla lotta scudetto dopo la sconfitta contro la Lazio.

L’avversario sembra quello giusto per la situazione, una Samp apparsa totalmente inerme e in bambola contro la Fiorentina e che non sembra motivata dalla lotta salvezza.

Pronostico 1X+No Gol

Alternativa No Gol.

