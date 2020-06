Pronostici Torino Lazio e Genoa Juventus 30-06-2020

Pronostici per scommettere sugli anticipi della 29^ Giornata di Serie A Torino Lazio e Genoa Juventus di martedì 30 giugno. La Lazio seconda a -4 gioca in casa del Torino, gara da attendersi combattuta e da Gol, e la Juventus in trasferta contro il Genoa, altro match interessante.

La 10^ di ritorno si apre subito con due importanti anticipi che vedranno in campo le prime due della classe.

Alle 19:30 la Lazio di Inzaghi fa visita al Torino, la banda di Simone Inzaghi vuole continuare a perseguire il sogno scudetto dopo aver battuto in rimonta la Fiorentina sabato scorso.

Ore 21:45 la Juventus di Sarri invece in casa del Genoa, match con grandi spunti di interesse, con la banda di Sarri motivata a mantenere inalterate le distanze dalla Lazio ed i liguri che sono quartultimi in piena lotta per non retrocedere.

Pronostico Torino-Lazio

Martedì 30 giugno alle 19:30 si gioca Torino Lazio anticipo che apre la 29° Giornata di Serie A.

I biancocelesti provano a tenere ancora la scia della Juve, dopo la stentata vittoria casalinga in rimonta contro la Fiorentina per 2-1 arrivato anche grazie a un calcio di rigore quantomeno generoso concesso dall’arbitro.

Torino che invece dopo le prime 2 gare di buona fattura, con il pari 1-1 contro il Parma che ha riaperto la Serie A dopo lo stop, e la vittoria contro l’Udinese firmata Belotti, ha subito una gran batosta, 4-2 contro il Cagliari di Zenga sabato scorso.

Entrambe le squadre sono motivate a fare bene, da aspettarsi che nessuna delle due si tirerà indietro.

In particolare la Lazio di Inzaghi ha bisogno necessariamente di una vittoria se vuole continuare a coltivare i sogni scudetto e sperare di accorciare il distacco dalla Juventus che ora si trova a +4 quando mancano solo 10 Giornate alle fine

Pronostico Torino-Lazio Gol + Ov2.5

Alternativa GOL

Pronostico Genoa-Juventus

Alle 21:45 di martedì 30 giugno la Juventus di Sarri scende in campo a Marassi contro il Genoa.

I bianconeri han ripreso un certo ritmo dopo un inizio in sordina, con la Coppa Italia persa miseramente senza segnare un gol in semfinale e Finale.

Poi altre 2 gare invece trionfali, con 6 gol fatti e nessuno subito fra Bologna e Lecce, nel segno del Dygualdo, Dybala-Higuaìn-Ronaldo, tutti e 3 a segno in questi match.

2 reti a testa per La Joya e CR7 – entrambi di rigore per il portoghese – uno per El Pipita.

Juventus che, fra l’altro, è ad oggi l’unica squadra del campionato a non aver subito gol dalla ripartenza.

Genoa reduce dalla bella rimonta da 2-0 a 2-2 nel big match in zona retrocessione in casa del Brescia. La strada tracciata per la salvezza sembra quella giusta per la banda di Nicola.

Certo però, la Juve è un’altra cosa.

Pronostico Genoa Juventus 2 + Ov2.5

Alternativa 2.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS