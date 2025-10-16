[Pronostici] Schedina pronta 8ª giornata Serie A (19-20-21 ottobre 2025)

Pronostici Calcio - Stadiosport.it

Schedina pronta 8ª giornata Serie A 2024/2025: i migliori pronostici del weekend 19-21 ottobre

Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A torna protagonista con l’ottava giornata del campionato 2024/2025, in programma tra sabato 19 e lunedì 21 ottobre. Si riparte con quattro anticipi sabato (Como-Parma, Genoa-Bologna, Milan-Udinese e Juventus-Lazio), seguiti da cinque gare domenicali e dal posticipo del lunedì tra Verona e Monza. Le big cercano conferme: Napoli, Milan e Atalanta partono favorite, ma non mancano match insidiosi che possono nascondere sorprese.

I nostri consigli per questa giornata

Data Ora Partita Scommessa Consigliata 19 ottobre 2024 15:00 Como – Parma Combo 1X + GG 19 ottobre 2024 15:00 Genoa – Bologna X 19 ottobre 2024 18:00 Milan – Udinese Combo 1 + Over 2.5 19 ottobre 2024 20:45 Juventus – Lazio GG 20 ottobre 2024 12:30 Empoli – Napoli 2 20 ottobre 2024 15:00 Lecce – Fiorentina Combo X2 + GG 20 ottobre 2024 15:00 Venezia – Atalanta 2 20 ottobre 2024 18:00 Cagliari – Torino Under 2.5 20 ottobre 2024 20:45 Roma – Inter 2 21 ottobre 2024 20:45 Verona – Monza Combo 1X + Under 2.5

Analisi e pronostici dei principali tipster online

Como-Parma: match delicato in chiave salvezza. Entrambe segnano ma difendono male. Il Parma è imbattuto in 12 degli ultimi 13 confronti diretti, ma il Como in casa può sorprendere. Pronostico: Gol.

Genoa-Bologna: i rossoblù cercano riscatto dopo un periodo complicato. Il Bologna ha un leggero vantaggio ma il Ferraris resta campo difficile. Pronostico: 1X + Under 2.5.

Milan-Udinese: sfida d’alta classifica. I rossoneri sono favoriti e vogliono il tris casalingo consecutivo senza subire reti. Pronostico: 1.

Juventus-Lazio: scontro diretto per la seconda posizione. Storicamente la Juve domina in casa, ma la Lazio è in forma. Pronostico: X.

Empoli-Napoli: il Napoli capolista punta alla terza vittoria di fila, ma l’Empoli è imbattuto in casa da sette gare. Pronostico: X2 + Over 1.5.

Lecce-Fiorentina: la Viola cerca continuità, ma il Lecce davanti ai suoi tifosi può creare problemi. Pronostico: 1.

Venezia-Atalanta: la Dea è favorita e mira a consolidare la zona Europa. Il Venezia, in crisi, rischia ancora. Pronostico: X2.

Cagliari-Torino: partita equilibrata. Il Cagliari vive un buon momento, mentre il Toro deve reagire. Pronostico: X.

Roma-Inter: big match del weekend. I nerazzurri inseguono la vetta, ma la Roma è in serie positiva. Attese reti da entrambe le parti. Pronostico: Gol.

Verona-Monza: posticipo del lunedì tra due squadre in cerca di punti salvezza. Verona solido in casa. Pronostico: 1X + Under 3.5.

Ogni pronostico nasce da un’attenta analisi di statistiche, forma e precedenti, ma non esistono scommesse certe. Il calcio è imprevedibile: gioca sempre in modo consapevole e stabilisci un budget. Il divertimento deve restare al centro dell’esperienza di gioco.

