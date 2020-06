Pronostici Recuperi 25^ giornata della Serie A, 20-21/06/2020

Si disputano i 4 recuperi della 25^ giornata della Serie A, a suo tempo rinviati per lo scoppio della situazone pandemica da Covid 19.

Sabato 20 Giugno 2020

Ore 19:30, Torino-Parma

Quello dello Stadio Olimpico Grande Torino è un match storico, essendo quello della ripresa del calcio italiano nel post lockdown

Il Toro cerca di uscire da un pantano che lo vede reduce da 6 sconfitte di fila. Ultima vittoria il 12 Gennaio 2020, 1-0 casalingo sul Bologna, gol di Berenguer.

Da allora tutto un declino, e neppure il cambio di panchina, da Mazzarri a Moreno Longo, ha sortito alcun effetto.

Ultimo impegno il 29 Febbraio, sconfitta 2-1 in casa del Napoli di Gattuso, Manolas e Di Lorenzo prima del gol della bandiera di Edera in pieno recupero.

Dall’altra parte un Parma messo meglio ma non troppo, avendo perso 2 delle sue ultime 3 partite prima dello stop.

Ultimo impegno lo scorso 8 Marzo, sconfitta casalinga 0-1 nel Derby emiliano contro la Spal, gol partita di Petagna su rigore, al termine di un match ricordato più che altro per la comica modalità con cui si svolse.

A porte chiuse, ma con i giocatori che, già in campo, furono costretti a tornare negli spogliatoi e ad attendere l’ok da parte del Ministro dello sport Spadafora !

Una cosa che sarebbe dovuta succedere, quantomeno, con un giorno di anticipo.

Difficile davvero fare previsioni. Il lungo periodo di stop potrebbe tanto aver schiarito le idee quanto aver tolto benzina ad entrambe.

La voglia di rivalsa, comunque, potrebbe farla da padrona.

All’andata al Tardini lo scorso 30 Settembre 2019, vittoria ducale 3-2, vantaggio di Kulusevski, momentanea rimonta con Ansaldi e rigore di Belotti, prima dei gol finali di Cornelius e Inglese.

Pronostico Gol

Alternativa Un2.5

Ore 21:45, Verona-Cagliari

Chiude le gare del Sabato il match del Bentegodi.

Gli scaligeri di Juric prima dello stop erano reduci da 2 gare senza vittoria, 0-0 a Udine e sconfitta 2-1 in casa della Sampdoria, rimonta con doppietta di Quagliarella all’autorete di Audero l’8 Marzo.

Ultima vittoria dei veronesi tuttavia molto prestigiosa, sulla Juventus capolista, 2-1 lo scorso 8 Febbraio, Borini e Pazzini su rigore in pieno finale risposero al vantaggio di Cristiano Ronaldo.

I sardi attendono con ansia la loro prima gara sotto la nuova guida tecnica di Walter Zenga, arrivato poco prima dello stop senza riuscire ad esordire.

Al Cagliari serve una svolta da una stagione agrodolce che in questo 2020 ha preso una pessima piega, ancora nessuna vittoria nell’anno solare per i sardi, reduci da 11 gare di fila senza successi.

Ultimo impegno il 1° Marzo, sconfitta rocambolesca, 3-4 in casa contro la Roma.

All’andata lo scorso 29 Settembre 2019 pari 1-1, Castro per i padroni di casa e definitivo pari scaligero con Faraoni.

La chiave sarà l’impatto della nuova guida tecnica di Zenga, leader carismatico e grande trascinatore.

Pronostico: Gol

Alternativa 1X

Domenica 21 Giugno 2020

Ore 19:30, Atalanta-Sassuolo

Gara ad altissimo tasso di interesse.

La Dea sta vivendo una stagione da favola, e prima dello stop era reduce da 5 vittorie consecutive fra Serie A e UEFA Champions League.

In questa ultima in particolare l’ultimo mirabolante impegno stagionale degli orobici, ritorno degli ottavi di finale, scoppiettante gara rimasta nella storia, 3-4 in casa del Valencia, 4 reti di Ilicic, record assoluto in una trasferta di una fase ad eliminazione diretta della Champions.

Con annessa qualificazione ai quarti alla prima partecipazione nella storia del club !

Anche l’ultima di campionato non è stata affatto male per gli orobici, netto 2-7 in casa del Lecce, una bulimia di reti aperta dall’autorete di Giulio Donati, dalla tripla di Zapata e dalle reti di Ilicic, Muriel e Malinovsky.

Il Sassuolo di De Zerbi dal canto suo è stata una delle ultime 2 a giocare, Lunedì 9 Marzo, nell’ultima gara della Serie A, netto 3-0 casalingo al Brescia, doppietta di Caputo – con successiva esultanza con cartellino con su scritto “#CeLaFaremo, #RestateACasa” – e splendido gol di Boga.

All’andata, il 28 Settembre 2019, altra scorpacciata di gol bergamaschi, 1-4 con doppietta di Papu Gomez e reti di Gosens e Zapata prima del gol della bandiera con Defrel.

Entrambe le formazioni quindi han chiuso bene prima dello stop e sono abbastanza in forma, ma forse la Dea ha qualche motivazione in più, essendo appunto ancora in corsa per la Champions.

Pronostico 1+Ov2.5

Alternativa 1X

Ore 21:45, Inter-Sampdoria.

Dopo la delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Napoli poi vincente, la banda di Conte si rituffa nel campionato e ritrova il suo San Siro.

Dove non giocava dal 27 Febbraio, 2-1 al Ludogorets nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, ad oggi ultima vittoria stagionale per i nerazzurri.

Cui seguì, l’8 Marzo, la sconfitta 2-0 nel Derby d’Italia allo Stadium contro la Juve di Sarri.

Il tutto prima della semifinale di ritorno di Coppa nazionale, pareggiata 1-1 al San Paolo.

Vantaggio di Eriksen – gol storico, il primo gol del calcio italiano nella ripartenza, nonché il 1° gol in Coppa Italia nella carriera del danese – a segno direttamente da corner, prima del contropiede che ha portato al definitivo pari di Mertens, divenuto miglior bomber della storia partenopea, quota 122 gol.

Come anticipato, nell’ultimo impegno Samp vincente 2-1 in casa sul Verona con doppietta del solito Quagliarella.

All’andata al Ferraris lo scorso 28 Settembre 2019 Inter vincente 1-3 contro la Samp allora allenata ancora da Di Francesco prima dell’approdo di Ranieri, peraltro ex nerazzurro.

In gol Sensi, Alexis Sanchez al suo unico gol nerazzurro finora, e infine Gagliardini, in mezzo il gol della bandiera di Jankto.

Esito incerto, entrambe potrebbero essere motivate, l’Inter in particolare vorrà riscattarsi, la Samp mantenersi fuori dalla zona calda della classifica.

Pronostico Gol

Alternativa Ov2.5

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS