Pronostici e quote Napoli-Juventus, finale Coppa Italia 17-06-2020

Pronostici e quote Napoli-Juventus: stasera scende in campo l’atto conclusivo della Coppa Italia. All’Olimpico si affrontano gli azzurri di Gennaro Gattuso e i bianconeri di Maurizio Sarri.

Siamo giunti all’atto conclusivo della Coppa Italia. Stasera in un Olimpico ovviamente deserto, Napoli e Juventus si contenderanno il primo trofeo stagionale. Un trofeo che sia Gattuso che Sarri vorranno vincere visto che per entrambi sarebbe il primo a livello nazionale.

I favori del pronostico vedono favorita la Vecchia Signora che, stando alle quote EUROBET, parte con una vittoria quotata 2.10 rispetto ai 3.70 associati al successo azzurro. Poco più bassa invece la quota fissata per il segno X: 3.50.

Per gli amanti delle giocate più particolari, il bookmaker nostrano mette in risalto anche gli Over/Under 2.5 e i GG/NG. La quota associata all’Over 2.5 (3 o più gol totali nel match) è di 2.00, mentre quella fissata per l’Under 2.5 (2 o meno gol totali nel match) è pari a 1.75.

Riguardo l’eventualità di vedere entrambe le squadre a segno, la quota associata al GG è di 1.80, mentre quella attribuita al NG (pareggio a reti bianche o solo una squadra a segno) è di 1.95. Infine spazio anche alle combo che vedono l’1+Over 1.5 e il 2+Over 1.5 fissati rispettivamente a 4.75 e 2.65 con segno X+Over 1.5 fissato anch’esso a 4.75.

QUOTE EUROBET NAPOLI JUVENTUS:

1: 3.70

2: 2.05

X: 3.45

Over 2.5: 2.00

Under 2.5: 1.75

GG: 1.80

NG: 1.95

1+Over 1.5: 4.75

2+Over 1.5: 2.65

X+Over 1.5: 4.75

