Pronostici e quote Juventus-Torino, 10° giornata Serie A, 05-12-2020: i bianconeri di Andrea Pirlo ospitano, all’Allianz Stadium, i granata di Marco Giampaolo. Match in programma domani alle 18:00.

Messa in archivio la netta vittoria di mercoledì sera contro la Dinamo Kiev di Mircea Lucescu, la Juventus di Andrea Pirlo si rituffa in campionato e apre i cancelli dell’Allianz Stadium al Torino di Marco Giampaolo. Sarà il 242° incontro, il 201° in partite ufficiali, tra le due formazioni che arrivano al cosiddetto Derby della Mole con stati d’animo ben differenti.

Da un lato c’è la Vecchia Signora che, già qualificata agli ottavi di Champions League, vuole accorciare sul Milan capolista dopo il pareggio della settimana scorsa in casa del Benevento di Pippo Inzaghi. Dall’altro c’è il triste Toro che, attualmente terzultimo con appena 6 punti ed una sola vittoria all’attivo, ha bisogno di un risultato positivo che dia ossigeno alla classifica e morale alla squadra.

Non sarà facile contro i rivali di sempre, ma Belotti e compagni hanno l’obbligo di provarci. Il Gallo, che ha segnato già 7 gol fin qui, sarà infatti l’uomo su cui tutto il popolo torinista conta per raggiungere una salvezza che si preannuncia già difficile. Senza Morata squalificato e Demiral infortunato, Pirlo sarà invece costretto, per così dire, a mescolare un po’ le carte. In difesa, accanto a De Ligt torna Bonucci, mentre al posto dello squalificato Morata dovrebbe giocare Paulo Dybala. L’argentino è chiamato ad una prova superba che faccia svanire il malcontento che attualmente circola intorno a lui; vedremo se ci riuscirà.

Pronostici Quote 1 1.43 Over 2.5 1.50 GG + Over 2.5 1.95

Pronostico e quote Juventus-Torino: 1 quotato 1.43 e Over 2.5 quotato 1.50 su Eurobet.

Pronostico, sulla carta, quanto mai scontato quello della sfida tra Juventus e Torino. I bianconeri sono più forti dei cugini in tutti i ruoli. La classifica infatti parla da sé; la Vecchia Signora è quarta con 17 punti frutto di 4 vittorie e 5 pareggi. Il Toro è invece terzultimo con appena 6 punti conquistati grazie alla vittoria col Genoa e ai tre pareggi contro Sassuolo, Crotone e Sampdoria. Gli uomini Andrea Pirlo sono ancora imbattuti in campionato, mentre quelli di Giampaolo hanno già perso 5 volte. Il Derby della Mole di domani sarà inoltre sfida tra la miglior difesa del campionato, quella juventina (insieme al Verona) che ha incassato appena 7 gol e la peggiore, quella torinista, che ne ha invece subiti 22. Belotti, fermo attualmente a quota 7 gol in classifica marcatori, proverà a raggiungere e magari superare Cristiano Ronaldo che in campionato ha già realizzato 8 reti.

Tornando al pronostico quindi consigliamo l’1 quotato 1.43 agli scommettitori più tradizionalisti, mentre a quelli più arditi, considerando anche le difficoltà recenti dei bianconeri ad affermarsi sulle cosiddette piccole, suggeriamo l’Under 2.5 quotato 2.40 o perché no anche il NG fissato a 2.05.

Pronostici e quote Juventus-Torino: le classiche

1: 1.43

X: 4.75

2: 7.20

Over 2.5: 1.50

Under 2.5: 2.40

GG: 1.68

NG; 2.05

Probabili formazioni Juventus-Torino

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Bremer, Ricardo Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.

.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

