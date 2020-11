Pronostici e quote Juventus-Dinamo Kiev, 5° giornata girone G Champions League, 02-12-2020

Pronostici e quote Juventus-Dinamo Kiev: i bianconeri di Andrea Pirlo ricevono all’Allianz Stadium, per la 5° giornata del girone G di Champions League, gli ucraini di Mircea Lucescu.

La sofferta vittoria di martedì scorso contro gli ungheresi del Ferencvaros, che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due turni d’anticipo, ha reso meno amaro il fine settimana della squadra di Andrea Pirlo che sabato pomeriggio non è andata oltre l’1-1 sul campo del Benevento di Pippo Inzaghi.

Una Juventus lenta, prevedibile e macchinosa che non è riuscita a scalfire minimamente la corazza della compagine giallorossa che, dal canto suo, si è difesa benissimo riuscendo a portare a casa il primo pareggio del suo campionato. Con Cristiano Ronaldo tenuto a riposo in vista della sfida di dopodomani contro la Dinamo Kiev e il solo Alvaro Morata, espulso per proteste a partita finita, a tenere alta la bandiera bianconera, la Vecchia Signora si è mostrata, ancora una volta, priva di gioco e soprattutto di invettiva. Arthur deve ancora entrare in confidenza con le idee del suo allenatore, mentre Chiesa è stato pagato troppo rispetto al suo reale valore. Bernardeschi poi, neanche a dirlo, è solo un lontano ricordo di quel giocatore che indusse Andrea Agnelli a strapparlo alla Fiorentina tre anni fa

Il passaggio del turno è arrivato, ma con un sistema di gioco che stenta a decollare e una dipendenza vistosissima da Cristiano Ronaldo, le speranze della Juventus di confermarsi in Italia e di fare bene in Champions League sono davvero basse. La stagione è ancora lunga, certo, ma occorre un’inversione di marcia che dia una scossa all’ambiente, altrimenti si rischia di chiudere l’annata con “zeru tituli“.

Bonus Benvenuto Scommesse 15€ e fino a 200€ al deposito

Registrati su Eurobet, deposita e scommetti: ricevi subito al deposito 5€ per il Virtual, 10€ per le scommesse sportive più un Bonus di Benvenuto del 50% dell’importo versato fino a un massimo di 200€!

Visita il sito Eurobet.it per i dettagli

Pronostici e quote Juventus-Dinamo Kiev, 5° giornata girone G Champions League, 02-12-2020

Pronostici Quote 1 1.25 Over 2.5 1.65 GG + Over 2.5 2.60

Pronostico e quote Juventus-Dinamo Kiev: 1 quotato 1.25 e Over 2.5 quotato 1.65 su Eurobet.

Il pronostico della sfida che mercoledì sera alle 21:00 metterà difronte la Juventus di Andrea Pirlo e la Dinamo Kiev di Mircea Lucescu, vede favorita la squadra del tecnico bresciano che, sebbene ancora alla ricerca della sua vera identità, è sicuramente superiore alla modesta squadra ucraina, già battuta all’andata per 0-2.

CR7 e compagni non dovrebbero avere problemi a portare a casa un successo che, almeno sulla carta, appare scontato. Gli unici elementi che potrebbero infatti sconvolgere il pronostico sono un’eventuale morbidezza della Vecchia Signora, che potrebbe scendere in campo già appagata vista la qualificazione agli ottavi già in tasca, e la voglia dei biancoblu di ottenere una vittoria che potrebbe dire terzo posto nel girone e quindi Europa League.

Dando per scontata la sconfitta del Ferencvaros contro il Barcellona, agli ucraini andrebbe bene anche un pareggio che permetterebbe di avere a disposizione due risultati su tre nella sfida casalinga della settimana prossima contro i magiari. Tornando quindi alla sfida dell’Allianz Stadium, consigliamo un semplicissimo 1 (quotato 1.25) agli scommettitori tradizionalisti, mentre a quelli più arditi suggeriamo un GG+Over 2.5 fissato a 2.60.

Pronostici e quote Juventus-Dinamo Kiev, 5° giornata girone G Champions League, 02-12-2020.

Pronostici e quote Juventus-Dinamo Kiev: le classiche

1: 1.25

X: 5.75

2: 12.50

Over 2.5: 1.65

Under 2.5: 2.10

GG: 2.20

NG: 1.60

Probabili formazioni Juventus-Dinamo Kiev

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Cristiano Ronaldo.

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Shepelev, Garmash; Shaparenko, Buyalskyi, De Pena; Verbic.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS