Pronostici calcio oggi Martedì 15 Aprile 2025 – Cinque sfide da non perdere tra campionati e recuperi

La giornata di oggi propone un mix di campionati e recuperi in giro per il mondo, con sfide che spaziano dall’Asia all’Europa fino al Sud America. Ci sono gare di alta classifica e scontri salvezza che possono dare spunti di scommessa interessanti, ideali per costruire multiple a quota bilanciata o sistemi con un margine di sicurezza. Il programma di Martedì 15 Aprile 2025 promette gol e spettacolo, ma anche partite bloccate dove la prudenza può fare la differenza.
Wuhan Three Towns – Beijing Guoan (ore 13:35)
Sfida di Super League cinese tra due squadre che cercano continuità. Il Wuhan Three Towns punta a sfruttare il fattore campo, mentre il Beijing Guoan ha valori offensivi per colpire in trasferta.
Pronostico consigliato: 1 fisso
Voluntari – Arges (ore 16:30)
In Romania si gioca per il Gruppo Play-Offs Championship di Liga 2. Il Voluntari ha qualità e ritmo per imporsi, ma l’Arges proverà a sorprendere.
Pronostico consigliato: 1 fisso
Grobina – RFS (ore 17:00)
Settima giornata di Virsliga in Lettonia. Il RFS, candidato al titolo, parte favorito ma il Grobina cercherà di rendere dura la vita agli ospiti.
Pronostico consigliato: 1 fisso
Salford – Doncaster (ore 20:45)
Recupero di League Two inglese. Il Salford vuole punti playoff, ma il Doncaster è in buona forma e cerca l’aggancio in classifica.
Pronostico consigliato: 2 fisso
Alianza – Pasto (ore 23:00)
In Colombia l’Alianza riceve il Pasto in un match aperto a ogni risultato. Gli ospiti arrivano con un buon rendimento esterno e possono fare il colpo.
Pronostico consigliato: 2 fisso
