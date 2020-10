Pronostici 6° Giornata Serie A e Quote 31 Ottobre – 1 Novembre 2020

Pronostici e Quote 6° Giornata Serie A: la 6° Giornata di Serie A non vede in programma scontri diretti tra le Big ma spicca il Derby della Lanterna domenica 1 novembre alle 20:45

Pronostico Crotone-Atalanta:

La 6° Giornata di Serie A si apre sabato 31 Ottobre alle ore 15:00 con il match tra Crotone e Atalanta.

I calabresi neopromossi sono ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato e solo all’ultimo posto in classifica con 1 punto ottenuto nel pareggio contro la Juventus in casa sabato scorso.

L’Atalanta di Gasperini dopo una grande partenza con 3 vittorie ha ottenuto 2 sconfitte nelle ultime due giornate e si trova in una situazione complessa.

Eurobet vede favoriti gli ospiti la cui vittoria è quotata a 1.50, mentre spicca a 7.00 il moltiplicatore valido per i tre punti dei padroni di casa. Più basso il pareggio, che vale 5 volte la posta in gioco .

Probabili Formazioni Crotone Atalanta:

CROTONE (3-4-3): Cordaz; Magallan, Luperto, Golemic; Pereira, Petriccione, Benali, Reca; Molina, Messias, Simy.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello, Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Malinovskyi, Duvan Zapata.

Pronostico Crotone Atalanta: 2 a 1.50 e Over 3.5 a 1.90 su Eurobet.

Inter-Parma, 9° giornata di Serie A.

Inter-Parma – sabato 31 ore 18

Alle 18:00 l’Inter ospita a San Siro il Parma. I nerazzurri dopo la sconfitta nel Derby contro il Milan hanno ottenuto due pareggi in Champions League contro Borussia e Shakhtar e la vittoria in trasferta contro il Genoa sabato scorso.

La vittoria interna dell’Inter è quotata a 1.35, mentre i ducali, che hanno subito ben undici goal dall’inizio della stagione, vedono il loro moltiplicatore salire a 9.00. La X spicca in vetrina a 5.30.

Probabili Formazioni Inter Parma:

INTER (3-4-2-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Vidal; Lukaku, Martinez.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Kurtic, Cyprien, Hernani; Kucka; Karamoh, Gervinho.

Pronostico Inter-Parma: 1 a 1.35 e GOL a 1.70 su Eurobet.

Pronostico Bologna-Cagliari – sabato 31 ore 20:45

Nella serata di sabato 31 Ottobre il Bologna di Sinisa Mihajlovic ospita il Cagliarial Dall’Ara.

Il bilancio tra le due formazioni è in perfetto equilibrio: dei sessanta match disputati finora in Serie A, le due squadre si sono spartite equamente diciannove successi e ventidue pareggi, dunque questa partita potrebbe svolgere il ruolo di ago della bilancia.

Le quote di Eurobet vedono favoriti i padroni di casa a 1.85, mentre si avvicina a quattro volte la puntata il moltiplicatore per la vittoria del Cagliari (3.75). L’eventuale pareggio, che non smuoverebbe l’attuale equilibrio, vale 4.00.

Probabili Formazioni Bologna Cagliari:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomyiasu, Danilo, De Silvestri, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Palacio; Barrow.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Joao Pedro, Simeone, Sottil.

Pronostico Bologna- Cagliari: 1 a 1.85 e Over 2.5 su Eurobet.

Pronostico Udinese-Milan – domenica 1 ore 12:30

Domenica all’ora di pranzo il Milan di Pioli primo in classifica a quota 13 punti sarà ospite dell’Udinese, formazione contro cui per ora ha pareggiato di più in Serie A.

Il Milan sembra essere in una buona condizione fisica per vincere il match e la vittoria esterna dei rossoneri è quotata a 1.80, mentre l’eventuale successo dei padroni di casa moltiplicherebbe per 4.25 la posta. Distante solo un punto il segno X, bancato a 3.80.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Samir, Becao, De Maio; Molina, Arslan, Pereyra, Ouwejan; De Paul; Okaka, Lasagna.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Leao, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

Pronostico Udinese-Milan: 2 a 1.80 e Over 2.5 a 1.60 su Eurobet.

Pronostico Spezia-Juventus – domenica 1 ore 15

La Juventus di Pirlo è in piena crisi e dopo il pareggio di sabato scorso a Crotone per 1 a 1 ha perso in casa in Champions League 2 a 0 contro il Barcellona. Domenica contro lo Spezia per i bianconeri è già una partita chiave e un altro passo falso metterebbe a serio rischio la panchina di Andrea Pirlo.

Il neo promosso Spezia dal canto suo non ha nulla da perdere e la vittoria casalinga è quotata a 10.00 mentre il pareggio è fissato a 5.50. La vittoria esterna della Juventus è offerta a 1.35.

Probabili Formazioni Hellas Spezia – Juventus:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Erlic, Chabot, Dell’Orco; Agoume, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola; Gyasi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bonucci, Demiral, Danilo; Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Kulusevski; Morata, Dybala.

Pronostico Spezia-Juventus: 2 e Over 2.5.

Pronostico Torino-Lazio – domenica 1 ore 15

Probabili Formazioni Torino – Lazio:

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Verdi; Bonazzoli, Belotti.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Fares; Correa, Immobile.

Pronostico Napoli-Sassuolo – domenica 1 ore 18

Il Napoli di Gattuso secondo in classiifca con 11 punti a -2 dal Milan capolista sarà impegnato al San Paolo contro il Sassuolo. I partenopei sin qui hanno ottenuto 4 vittorie su 4 nelle partite giocate in campionato e hanno 11 punti in virtù del punto di penalizzazione e della partita persa a tavolono contro la Juventus.

Il Napoli non perde contro il Sassuolo da 7 partite in campionato e anche questo incontro potrebbe andare nella stessa direzione degli ultimi precedenti: Eurobet quota la vittoria dei padroni di casa a 1.55. Spicca invece a 5.50 la quota del successo del Sassuolo mentre il pareggio è quotato a 4.50.

Probabili Formazioni Napoli – Sassuolo:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

SASSUOLO (4-3-3):Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang, Djuricic; Berardi, Caputo, Boga.

Pronostico Napoli-Sassuolo: 1 e Over 2.5.

Pronostico Roma-Fiorentina 1-11.2020 ore 18:00

La Fiorentina, che segna da otto partite di Serie A giocherà in trasferta all’Olimpico contro la Roma. I giallorossi dopo le due vittorie contro Udinese e Benevento hanno pareggiato lunedì a San Siro contro il Milan per 3 a 3.

La Roma ha 8 punti in classifica mentre i viola ne hanno 7. Entrambe le squadre hanno subito sin qui 10 gol segnandone 11 la Roma e 10 la Fiorentina.

Si prevede una partita ricca di gol con due squadre che fanno del gioco offensivo i loro punti di forza mentre le difesa lascia a desiderare.

La vittoria casalinga della Roma è quotata a 1.80. Rincorrono i viola con il moltiplicatore a 4.10, mentre vale poco meno il pareggio 3.95.

Probabili Formazioni Roma – Fiorentina:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Kumbulla, Mancini; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Bonaventura, Ribery.

Pronostico Roma-Fiorentina: GOL a 1.50 e Over 3.5 a 2.20. Vittoria Roma a 1.80

Pronostico Sampdoria-Genoa

Il derby della Lanterna sarà il big match di questa 6° Giornata di Serie A con Sampdoria e Genoa pronte a sfidarsi e regalare agli appassionati gol e spettacolo.

Dopo essere rimasta imbattuta nelle sette sfide precedenti contro i rossoblù, la Sampdoria ha perso l’ultimo derby giocato a luglio scorso.

I blucerchiati non subiscono due sconfitte consecutive per mano del Genoa dal 2011 e faranno di tutto per trovare la vittoria in questo match.

Eurobet vede favorita per la vittoria la Sampdoria con l’1 quotato a 1.95, mentre la vittoria del Genoa è quotata a 4.00. Il pareggio è bancato a 3.65.

Probabili Formazioni Sampdoria – Genoa:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Damsgaard, Ekdal; Ramirez, Quagliarella.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Goldaniga, Biraschi; Zappacosta, Lerager, Badelj, Zajc, Ghiglione; Destro, Pandev.

Pronostico Sampdoria-Genoa: 1 a 1.95 e Over 2.5 a 1.75.

Pronostico Hellas Verona-Benevento

Lunedì conclude la 6° Giornata di Serie A il posticipo al Bentegodi tra Hellas Verona e Benevento.

I gialloblù si trovano nella parte alta della classifica e contro la formazione campana potrebbero aumentare il loro vantaggio rispetto agli avversari.

La vittoria dell’Hellas Verona è quotata a 2.05 da Eurobet ma attenzione ai giallorossi, che in questo campionato hanno trovato il gol in tutti e cinque le partite giocate e hanno battuto in trasferta la Sampdoria! Segno 2 bancato a 3.70, mentre si attesta a 3.40 il pareggio.

Probabili Formazioni Hellas Verona – Benevento:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Empereur, Magnani, Lovato; Faraoni, Tameze, Vieira, Lazovic; Zaccagni, Barak; Kalinic.

BENEVENTO (3-4-2-1): Montipò; Foulon, Glik, Caldirola; Letizia, Ionita, Schiattarella, Dabo; Caprari, Insigne; Lapadula.

Pronostico Hellas Verona-Benevento: Over 2.5 a 1.75 e GOL a 1.60.

Quote Eurobet 6° Giornata Serie A

Sabato 31 ottobre:

7.00 Crotone, 5.00 pareggio, 1.42 Atalanta

1.33 Inter, 5.25 pareggio, 9.00 Parma

1.88 Bologna, 4.00 pareggio, 3.70 Cagliari

Domenica 1 novembre:

4.75 Udinese, 3.75 pareggio, 1.75 Milan

9.00 Spezia, 5.00 pareggio, 1.35 Juventus

1.55 Napoli, 4.50 pareggio, 5.50 Sassuolo

1.83 Roma, 3.90 pareggio, 4.00 Fiorentina

1.90 Sampdoria, 3.60 pareggio, 4.00 Genoa

Lunedì 2 novembre:

2.05 Verona, 3.40 pareggio, 3.80 Benevento

