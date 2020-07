Pronostici 37^ giornata Serie A, 29-07-2020

Pronostici e quote per scommettere sugli anticipi della 37^ Giornata di Serie A. Si chiude il penultimo turno di campionato. Delle 8 gare rimanenti, 5 alle 19:30 e 3 alle 21:45

Nel tardo pomeriggio spicca il Milan che insegue l’Europa League in casa della Sampdoria, oltre alla sfida salvezza a distanza fra il Genoa che va a far visita al Sassuolo e il Lecce impegnato a Udine.

In tarda serata la Juventus già scudettata vola a Cagliari e particolarmente interessante lo scontro fra un Torino già salvo e una Roma ancora a sua volta all’inseguimento dell’Europa, oltre al Derby dell’Appennino.

Pronostico Lazio-Brescia ore 19:30 :

I biancocelesti di Simone Inzaghi cercano il 3° posto e l’avversario sembra quello giusto, il Brescia di Lopez ormai retrocesso.

Anche il momento sembra propizio per i capitolini, reduci da una splendida vittoria, 1-5 in casa del Verona, nel segno di Ciro Immobile, in piena corsa per la Scarpa d’Oro.

Pronostico Lazio-Brescia 1+Ov2.5

Alternativa Ov3.5

Pronostico Sampdoria-Milan ore 19:30 :

I rossoneri per blindare l’Europa League, la Samp ormai ha poco da chiedere alla stagione.

Entrambe le squadre reduci da ‘miracoli’ stagionali.

Il Milan che ha avuto un upgrade di rendimento pazzesco dopo il lockdown, tanto da far meritare a Pioli la riconferma a scapito del già annunciato Rangnick.

La Doria dal canto suo ha trovato in Ranieri l’uomo della provvidenza e della risalita da un baratro che sembrava senza soluzione di continuità.

Non è da escludere che la Samp, dopo la sconfitta con cui la Juve ha vinto lo scudetto, opporrà resistenza all’obiettivo rossonero.

Pronostico Samp-Milan GG + Ov2.5

Alternativa Ov1.5

Pronostico Sassuolo-Genoa ore 19:30 :

Liguri ancora alla caccia della certezza della salvezza, neroverdi che vorranno chiudere in bellezza una stagione splendida.

Nonostante la vittoria per la banda di De Zerbi manchi da 4 turni e abbia perso le ultime 2.

Sarà battaglia con la banda di Nicola che perciò non mollerà il colpo e non può più permettersi passi falsi, come il netto KO contro l’Inter nell’ultimo turno.

Pronostico Sassuolo-Genoa : vittoria ligure con un gol di scarto.

Alternativa GG

Pronostico Udinese-Lecce ore 19:30 :

Alla Dacia Arena sfida fra i friulani già salvi e i salentini ancora in lotta per esserlo.

La banda di Luca Gotti -ormai ex vice-ha ottenuto la salvezza anche grazie alla bella vittoria con cui ha rimandato la festa scudetto della Juve.

Leccesi di Liverani che a loro volta non possono più perdere terreno, avendo vinto solo una delle ultime 4, perdendo anche la supersfida salvezza contro il Genoa.

Non ci sarà vita facile per i salentini, che però possono farcela.

Pronostico Udinese-Lecce DC 12+GG

Alternativa GG

Pronostico Verona-Spal ore 19:30 :

Sfida fra squadre ormai prive di motivazioni.

Scaligeri che, dopo un bellissimo campionato, han visto abbandonare il sogno Europa League, e gli effetti si son visti: la banda di Juric ha abbassato notevolmente i ritmi.

Vedasi pesante sconfitta con ‘manita’ subita dalla Lazio.

Anche la Spal di Di Biagio, ormai da tempo retrocessa, prende caterve di gol da qualche gara.

Potrebbero evitare di farsi del male.

Pronostico Verona-Spal Un2.5

Alternativa Un3.5

Pronostico Cagliari-Juventus ore 21:45 :

La Juventus di Sarri ormai scudettata va a far visita al Cagliari di Zenga.

I bianconeri ormai rilassati potranno schierare diverse forze fresche, ragazzini della Primavera, e prendere la gara solo come una sorta di allenamento pre-Champions League.

Specie considerando il momento niente affatto brillante dei sardi.

Pronostico Cagliari-Juventus NG

Alternativa Un2.5

Pronostico Fiorentina-Bologna ore 21:45 :

Derby dell’Appennino al Franchi.

Altra sfida fra squadre che non hanno da chiedere al campionato.

Entrambe hanno avuto fluttuazioni di prestazioni durante il post lockdown.

I toscani di Iachini un pò delusi da un campionato da cui si aspettavano più di una salvezza tranquilla.

Il risultato ottenuto dai felsinei invece è grasso che cola specie considerando il periodo durissimo della vita di Mihajlovic, che ha scoperto di avere la leucemia a inizio stagione, ma ormai ne è uscito completamente.

Pronostico Fiorentina-Bologna GG

Alternativa Un2.5

Pronostico Torino-Roma ore 21:45 :

La gara più interessante della serata.

Una sorta di Derby delle Metropoli.

I Granata di Longo ormai salvi fra mille difficoltà, i giallorossi di Fonseca vogliono invece blindare il 2° posto.

Capitolini reduci da 6 risultati utili di fila con cui han fatto un balzo quantistico per l’Europa League e c’è da credere che vorranno concludere il discorso.

Ma non si escluda uno ‘sgarbo’ dei granata.

Pronostico Toro-Roma X2 + Ov1.5

Pronostico Un3.5

